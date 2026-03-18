Racing Club tiene en Facundo Cambeses y Gabriel Rojas a dos de sus futbolistas más importantes en el último tiempo dentro del equipo que conduce Gustavo Costas. En ESPN, el periodista Diego Monroig brindó detalles sobre ambos jugadores que podrían generar fuerte repercusión en la Academia.
¿POR QUÉ?
Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
En ESPN, el periodista Diego Monroig dio detalles sobre las situaciones de Facundo Cambeses y Gabriel Rojas y hay impacto en Racing.
A pocos meses del Mundial 2026, Lionel Scaloni define los últimos aspectos de la lista de la Selección Argentina, y tanto Cambeses como Rojas aparecen como posibilidades concretas de ser tenidos en cuenta.
Diego Monroig (ESPN), Facundo Cambeses y Gabriel Rojas
Con rendimientos altos y bajos, Racing Club se consolidó como el equipo argentino más competitivo del último tiempo. La Academia ganó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, y además alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores del año pasado.
En el plano local, el equipo de Gustavo Costas cayó en la final del Torneo Clausura 2025 frente a Estudiantes de La Plata. Gran parte de estos logros se explican por el buen momento de sus futbolistas, entre los que se destacan Facundo Cambeses y Gabriel Rojas.
Casualmente, dos de los puestos que generan dudas en Lionel Scaloni de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026 son el arco y el lateral izquierdo. Cambeses ya ha sido convocado a la Selección, mientras que el ex San Lorenzo aún no tuvo esa oportunidad.
Según el periodista Adrián Sánchez, Rojas sería convocado para la próxima fecha FIFA. Sin embargo, Diego Monroig aseguró que, en ese puesto, quien tiene prioridad es Facundo Medina.
En cuanto al arco, el periodista de ESPN afirmó que el principal candidato a ocupar el tercer lugar es Juan Musso, teniendo en cuenta que los dos primeros puestos pertenecen a Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. “A Cambeses lo vio, lo convocó, le dio minutos y es un arquero bien conceptuado por Martín Tocalli, pero corre con ventaja Musso”, aseguró.
De cara a la lista final, los puestos en los que el cuerpo técnico mantiene dudas son:
- Tercer arquero
- Central suplente
- Lateral izquierdo
- Un volante
- Tercer centrodelantero
- La posible inclusión de Franco Mastantuono.
Continuidad de Racing
Racing Club tuvo un arranque algo irregular en este 2026, aunque de a poco comienza a acomodarse en la tabla de posiciones.
En cuanto a los dos futbolistas mencionados, Facundo Cambeses atraviesa una temporada más terrenal en comparación con el gran cierre que había tenido en 2025, mientras que Gabriel Rojas continúa sumando méritos para ganarse una oportunidad en la Selección Argentina.
Lo cierto es que la Academia acumula cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas en lo que va del año, y llega con impulso tras la victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro.
El próximo compromiso para los dirigidos por Gustavo Costas será el sábado 21 de marzo, cuando visiten a Belgrano de Córdoba desde las 22:15, en un duelo exigente ante uno de los equipos más sólidos del campeonato.
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