Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas

Según el periodista Adrián Sánchez, Rojas sería convocado para la próxima fecha FIFA. Sin embargo, Diego Monroig aseguró que, en ese puesto, quien tiene prioridad es Facundo Medina.

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En cuanto al arco, el periodista de ESPN afirmó que el principal candidato a ocupar el tercer lugar es Juan Musso, teniendo en cuenta que los dos primeros puestos pertenecen a Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. “A Cambeses lo vio, lo convocó, le dio minutos y es un arquero bien conceptuado por Martín Tocalli, pero corre con ventaja Musso”, aseguró.

De cara a la lista final, los puestos en los que el cuerpo técnico mantiene dudas son:

Tercer arquero

Central suplente

Lateral izquierdo

Un volante

Tercer centrodelantero

La posible inclusión de Franco Mastantuono.

Continuidad de Racing

Racing Club tuvo un arranque algo irregular en este 2026, aunque de a poco comienza a acomodarse en la tabla de posiciones.

En cuanto a los dos futbolistas mencionados, Facundo Cambeses atraviesa una temporada más terrenal en comparación con el gran cierre que había tenido en 2025, mientras que Gabriel Rojas continúa sumando méritos para ganarse una oportunidad en la Selección Argentina.

Lo cierto es que la Academia acumula cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas en lo que va del año, y llega con impulso tras la victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro.

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El próximo compromiso para los dirigidos por Gustavo Costas será el sábado 21 de marzo, cuando visiten a Belgrano de Córdoba desde las 22:15, en un duelo exigente ante uno de los equipos más sólidos del campeonato.

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