¿River expuso feroz interna en ESPN entre Mariano Closs vs Pollo Vignolo?

Sus palabras generaron una fuerte repercusión en el entorno del club y reavivaron el pedido de algunos hinchas, que interpretaron sus dichos como un guiño del histórico relator argentino.

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¿Interna en ESPN con Pollo Vignolo?

Pollo Vignolo y Diego Latorre son los encargados de relatar y comentar los partidos más relevantes de cada fecha del fútbol argentino en ESPN Premium.

Por su parte, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky cumplen ese rol en TNT Sports, donde también recibieron críticas por parte de algunos simpatizantes del Millonario.

Mariano Closs, quien suele trabajar junto a Marcelo Espina, se encarga generalmente de encuentros de menor relevancia a nivel local, aunque también relata partidos destacados de la Champions League y la Copa Libertadores con Latorre.

En CEF (Cuidemos el Fútbol), programa de AZZ, se refirieron a las declaraciones de Closs y el conductor Jerónimo Torres Santoro planteó el tema con una pregunta a sus panelistas: “¿Está todo bien entre los periodistas de la tele?”.

Quien tomó la palabra fue Adrián Sánchez, quien aseguró tener información al respecto: “Obvio que no están bien. No se pueden ver. La interna en ESPN entre Closs, Vignolo y Gustavo López es que no se pueden ver”.

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Este comentario generó sorpresa, sobre todo porque diariamente, a las 13, Closs y Vignolo realizan el pase entre ESPN F12 y ESPN F90.

Habrá que ver si estas versiones tienen algún impacto dentro del canal, aunque, en principio, la afirmación realizada en AZZ suena fuerte.

Otra cuestión que genera expectativa es qué sucederá con las transmisiones de River Plate y si finalmente Closs termina relatando los partidos del Millonario.

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