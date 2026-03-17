En las últimas horas, algunas cuentas en X comenzaron a pedir que Mariano Closs sea el encargado de relatar los partidos de River Plate, ya que consideran que quienes habitualmente están a cargo de las transmisiones no muestran la misma imparcialidad o, incluso, se alejan de una mirada favorable hacia el Millonario.
"NO SE PUEDEN NI VER"
¿River expuso feroz interna en ESPN entre Mariano Closs vs Pollo Vignolo?
Mariano Closs hizo un comentario en ESPN que interpeló de lleno a los hinchas de River Plate. ¿Interna con Pollo Vignolo y Gustavo López?
Mariano Closs y River Plate
En los últimos días, comenzó a circular el rumor de que desde River habrían solicitado a ESPN un cambio en los relatores para los partidos del equipo.
Si bien esta versión no fue confirmada de manera oficial, tampoco fue desmentida, aunque todo parece indicar que no fue así. En ese contexto, Mariano Closs se refirió al tema en su programa ESPN F12.
“Quiero mandar un abrazo grande a toda la gente de River, al mundo River, por todas las cosas lindas que ponen para que yo esté ahí. Les mando un abrazo de verdad”, expresó el conductor del ciclo que se emite de 11 a 13 en la señal deportiva.
Sus palabras generaron una fuerte repercusión en el entorno del club y reavivaron el pedido de algunos hinchas, que interpretaron sus dichos como un guiño del histórico relator argentino.
¿Interna en ESPN con Pollo Vignolo?
Pollo Vignolo y Diego Latorre son los encargados de relatar y comentar los partidos más relevantes de cada fecha del fútbol argentino en ESPN Premium.
Por su parte, Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky cumplen ese rol en TNT Sports, donde también recibieron críticas por parte de algunos simpatizantes del Millonario.
Mariano Closs, quien suele trabajar junto a Marcelo Espina, se encarga generalmente de encuentros de menor relevancia a nivel local, aunque también relata partidos destacados de la Champions League y la Copa Libertadores con Latorre.
En CEF (Cuidemos el Fútbol), programa de AZZ, se refirieron a las declaraciones de Closs y el conductor Jerónimo Torres Santoro planteó el tema con una pregunta a sus panelistas: “¿Está todo bien entre los periodistas de la tele?”.
Quien tomó la palabra fue Adrián Sánchez, quien aseguró tener información al respecto: “Obvio que no están bien. No se pueden ver. La interna en ESPN entre Closs, Vignolo y Gustavo López es que no se pueden ver”.
Este comentario generó sorpresa, sobre todo porque diariamente, a las 13, Closs y Vignolo realizan el pase entre ESPN F12 y ESPN F90.
Habrá que ver si estas versiones tienen algún impacto dentro del canal, aunque, en principio, la afirmación realizada en AZZ suena fuerte.
Otra cuestión que genera expectativa es qué sucederá con las transmisiones de River Plate y si finalmente Closs termina relatando los partidos del Millonario.
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