Scaloni tomó la decisión con Ángel Di María que sacude la Selección Argentina

En ocasiones puede partir como extremo, pero por lo general juega con libertad, moviéndose por detrás del nueve de turno, que suele ser Alejo Véliz.

En ese rol, Di María ha demostrado un gran nivel y es uno de los pocos jugadores que marcan una verdadera diferencia en el fútbol argentino.

Embed - Los goles de ÁNGEL DI MARÍA en Rosario Central en 2025

Son contados los futbolistas que sobresalen por encima del resto, y todo indica que el ex Real Madrid forma parte de ese grupo. De hecho, hay quienes lo consideran el mejor jugador del medio local, y argumentos no faltan para sostener esa idea.

Justamente por el nivel que viene mostrando, vuelve a tomar fuerza la posibilidad de que regrese a la Selección Argentina.

Lionel Scaloni y la Selección Argentina

Ángel Di María sorprendió el último fin de semana con su respuesta cuando le consultaron si Lionel Scaloni estaba haciendo zapping y viendo fútbol argentino.

“Creo que Leo (Scaloni) hace zapping en Europa; acá no. Así que estamos bien”, respondió Fideo, lo que generó distintas interpretaciones y especulaciones.

El periodista Diego Monroig había asegurado hace algunas semanas, en relación con una posible vuelta de Di María a la Selección: “Siempre en tono de broma los compañeros le piden que vuelva. Formal no hay nada. Nadie de la Selección se lo dijo seriamente”.

En una sintonía diferente, en las últimas horas el periodista de AZZ Adrián Sánchez afirmó: “Di María está siendo seguido de cerca porque hay un plan para que vuelva a ser parte de la Selección Argentina. Scaloni y su cuerpo técnico quieren convocarlo para los amistosos que se vienen, en función del alto nivel que muestra en el fútbol argentino”.

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Se vienen horas decisivas en este sentido y, si finalmente se concreta, Fideo regresaría a la Selección tras la obtención de la Copa América 2024.

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