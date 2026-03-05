Ángel Di María le pega al Cholo Simeone y Juanfran también se sube a la polémica

Del “esto es el Atleti” al tiro de Di María y la mirada, con fastidio, de Juanfran

La frase de Diego Simeone tras la clasificación fue la que terminó de encender el debate. “Esto es el Atleti”, dijo el entrenador argentino al analizar el desarrollo del partido, apelando nuevamente a una idea que marcó gran parte de su ciclo: la del sufrimiento como rasgo distintivo del equipo.

Durante años ese concepto fue celebrado por el entorno rojiblanco, pero el contexto actual del club es distinto. El Atlético de Madrid cuenta hoy con uno de los planteles más costosos de su historia y con una inversión que lo ubica entre los equipos más fuertes de España, algo que para muchos ya no encaja con un discurso que insiste en la resistencia antes que en el protagonismo. La llegada del grupo Apollo a la ecuación terminó de consolidar ese salto económico que el club venía construyendo desde hace años: millones invertidos en los últimos mercados de fichajes, una estructura financiera más ambiciosa y una lógica cada vez más cercana a la de los grandes clubes de Europa.

En ese clima apareció la voz de Ángel Di María, que sorprendió con una crítica directa al funcionamiento del club colchonero. En una entrevista con Radio La Red, el campeón del mundo dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Ese club es medio raro. Como que cuando las cosas van bien, van bien, pero después de un momento al otro creo que los apagan a los jugadores y empiezan a desaparecer”.

DI MARÍA DESTROZÓ AL ATLÉTICO MADRID: "Ese club es medio raro, de un momento a otro apagan a los jugadores y empiezan a desaparecer".

Aunque no mencionó nombres, en el mundo del fútbol muchos interpretaron que sus palabras estaban claramente dirigidas a la situación de Julián Álvarez. El delantero argentino viene teniendo continuidad en el equipo de Simeone (el propio técnico aseguró que seguirá apostando por él sin importar el momento que atraviese), pero atravesó una racha de casi diez partidos sin marcar, algo que volvió a abrir preguntas sobre el rol ofensivo dentro del sistema del Atlético e incluso alimentó los rumores de mercado que lo vinculan con el Barcelona de Hansi Flick.

A la discusión también se sumó una voz interna con peso propio en la historia reciente del club. Juanfran Torres, histórico lateral del equipo campeón con Simeone y uno de los referentes del ciclo más exitoso del técnico argentino, matizó la idea del sufrimiento como identidad permanente. “Estoy de acuerdo y no. En mis años en el Atlético era una seña de identidad… ahora lo veo diferente”, explicó el ex defensor.

Para Juanfran, el sufrimiento no es un rasgo exclusivo del Atlético y partidos como el que se vivió ante el Barcelona forman parte de la exigencia normal de la élite. “A todos les cuesta, y más si juegas contra el Barça”, señaló. Sin embargo, dejó entrever cierto fastidio con la forma en que se explicó el partido, al considerar que el mensaje debía haber ido por otro lado: hablar de haber alcanzado un objetivo importante, como volver a disputar una final, más que reforzar la idea del sufrimiento como explicación principal del resultado.

Simeone: "Esto es el Atleti" | @JuanfranT20



"Estoy de acuerdo y no. En mis años en el Atlético era una seña de identidad, no sé... ¿Qué se refiere al sufrimiento? ¿A que te cueste más que a los demás? Bueno, a todos les cuesta"



"El aficionado necesitaba una final"

Un Atlético que invierte como grande y necesita resultados

La clasificación a la final de la Copa del Rey aparece hoy como la oportunidad más concreta de título para Diego Simeone en la temporada. En LaLiga, el Atlético de Madrid marcha tercero con 51 puntos, los mismos que el Villarreal (cuarto por diferencia de gol) y bastante por detrás de los líderes. El Barcelona domina el campeonato con 64 unidades y el Real Madrid lo sigue con 60, una distancia que empieza a ser difícil de recortar cuando aún quedan 36 puntos en juego pero el margen de error es prácticamente nulo.

En ese contexto, la Copa del Rey se transformó en el gran objetivo inmediato del equipo rojiblanco. El Atlético enfrentará el 14 de abril a la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo en la final, un partido que aparece marcado en rojo en el calendario del club y que puede definir buena parte del balance de la temporada del Cholo.

Pero antes de esa cita, el equipo todavía tiene un desafío importante en Europa. Tras eliminar al Club Brugge, el Atlético sigue con vida en la Champions League y se medirá con el Tottenham en los octavos de final. El primer partido se jugará el martes 10 en el Metropolitano, mientras que la vuelta será el 18 en el estadio de los Spurs. Si logra avanzar, el rival saldrá del cruce entre el Barcelona y el Newcastle, con fechas que quedarían muy cerca de la final de la Copa del Rey.

Todo ese calendario vuelve a poner el foco sobre el presente del Atlético. En los últimos años el club dio un salto económico importante, con grandes inversiones en el mercado de fichajes y una estructura que se consolidó alrededor del Metropolitano. Ese crecimiento financiero, reforzado además por el ingreso del grupo norteamericano en la estructura del club, elevó también las expectativas deportivas.

Por eso, dentro del entorno rojiblanco cada vez se escucha con más fuerza una idea que antes parecía lejana: el Atlético ya no puede seguir presentándose como un equipo que “sufre” para competir. Con la inversión realizada y con el nivel del plantel actual, tanto los aficionados como parte de la dirigencia esperan un equipo que juegue y gane como lo que hoy es en términos económicos y deportivos: uno de los grandes clubes de Europa.

----------

