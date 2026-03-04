Una cadena de electrodomésticos que supo ser de las más grandes del país está a punto de quebrar y se encuentra rematando artículos a precios únicos. Estos descuentos son ideales para aprovechar si necesitás cambiar artefactos en tu casa. No te lo pierdas.
OPORTUNIDAD
Quiebra cadena de electrodomésticos y remata todo a precios mega baratos
Una reconocida cadena de electrodomésticos está al borde de la quiebra y ofrece descuentos de todo tipo de artículos a precios muy baratos.
Esta cadena supo ser una de las más reconocidas del país, pero en los últimos años tuvo muchísimos problemas y está al borde de la quiebra. Ahora solo le quedan tres sucursales, de las cuales dos ya casi no abren. Por esa misma razón tienen todo a precios ultra bajos.
Cadena de electrodomésticos remata todo
Garbarino, que está al borde de la quiebra, solo tiene a flote tres sucursales. Una de ellas está frente a Tribunales y posee algunos artículos con grandes rebajas, por eso mismo muchas personas se acercan para llevarse todo.
El problema de Garbarino es profundo, ya que en una de sus sucursales no levantan la persiana porque el encargado del local no estaba percibiendo su sueldo. La única que queda en pie es la de la calle Uruguay, frente a Tribunales, donde hay mercadería que todavía se puede comprar.
Aires acondicionados, parlantes, freidoras, cepillos para el pelo, soportes para TV y algunos electrodomésticos más son los que se pueden conseguir en este local. La diferencia de precio con otras cadenas de renombre es bastante y se puede ahorrar unos $300.000 en aires acondicionados u otros artefactos como cafeteras o afeitadoras.
Hoy en día Garbarino está buscando inversores pero la realidad es que no lo consigue. En la audiencia que se celebró el pasado 24 de febrero, ante el Juzgado Comercial Número 7, reconocieron que todavía no pudieron conseguir y quedaron a un paso de la quiebra.
