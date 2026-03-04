Finalmente se produjo la presentación oficial de Eduardo Coudet como nuevo entrenador de River, iniciando así una nueva era tras la salida de Marcelo Gallardo. En medio de todo esto se supo que Stéfano Di Carlo tomó una decisión fuerte y le negó un pedido importante al Chacho al menos en lo inmediato.
LE DIJO QUE NO
Stéfano Di Carlo frenó a Coudet y generó un terremoto en River
Hubo una charla entre Stéfano Di Carlo y Coudet donde le presidente de River le negó un pedido al nuevo entrenador.
Está más que claro que uno de los grandes déficits que viene teniendo River está en la delantera ya que el nivel de los delanteros actuales del equipo está por el suelo. Según indicó Gustavo Yarroch, una de las prioridades que tenía Chacho Coudet en su llegada al Millonario era ir a la carga por un centrodelantero, más aún sabiendo que aún hay posibilidades de sumar un futbolista por la reciente salida de Matías Galarza Fonda.
Lo cierto es que en las primeras charlas que se dieron entre Chacho Coudet, Stéfano Di Carlo y Enzo Francescoli quedó establecido que ahora mismo River no irá a la carga por ninguna cara nueva salvo que aparezca una oportunidad imposible de rechazar desde lo deportivo y económico y lo que se supo es que esto fue una decisión tomada por el presidente Millonario, lo que finalmente el nuevo DT acató.
River no va por refuerzos
Lo que se habló de manera privada entre los protagonistas quedó evidenciado este mediodía en conferencia de prensa en primer lugar con la palabra de Coudet cuando le consultaron por la posibilidad de sumar refuerzos. “No lo sé, estoy muy contento con el plantel. La evaluación es que tenemos un gran plantel, el fútbol son momentos, necesitamos recuperar niveles y también necesitamos la ayuda del hincha para resetear. Hay que resetear y empezar de nuevo”.
Al mismo tiempo, Di Carlo fue aún más enfático al asegurar que River está trabajando para buscar refuerzos para el próximo mercado de pases a menos que surja una posibilidad. “El mercado funciona de manera dinámica, independientemente de las ventanas. Estamos trabajando para junio, obviamente que si aparece una oportunidad se analiza”, expresó, generando bronca entre algunos hinchas teniendo en cuenta que el equipo necesita de manera urgente a un delantero de calidad.
Por último, Coudet remarcó que su idea ahora es potenciar lo que tiene. “Estoy conforme con el plantel que hay, se puede recuperar el nivel de los jugadores y que eso lleve a ver a un gran equipo. Lo intentaremos hacer lo antes posible. El fútbol es una incertidumbre, no se puede decir que mañana vamos a estar de la mejor manera, pero lo voy a intentar”, sentenció Chacho, que ya mismo pondrá manos a la obra.
Más en GOLAZO24
Mariano Closs sorprendió en ESPN al llevar a un histórico de TyC Sports a su programa
Quién es el entrenador que suena en Boca para reemplazar a Claudio Úbeda
Gastón Edul reveló la gran sorpresa que piensa Lionel Scaloni para la Selección Argentina