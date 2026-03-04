Stéfano Di Carlo frenó a Coudet y generó un terremoto en River

Está más que claro que uno de los grandes déficits que viene teniendo River está en la delantera ya que el nivel de los delanteros actuales del equipo está por el suelo. Según indicó Gustavo Yarroch, una de las prioridades que tenía Chacho Coudet en su llegada al Millonario era ir a la carga por un centrodelantero, más aún sabiendo que aún hay posibilidades de sumar un futbolista por la reciente salida de Matías Galarza Fonda.