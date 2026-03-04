Cimbronazo en River por lo que dijeron en ESPN y TyC Sports sobre Franco Armani

En este contexto, el periodista Juan Patricio Balbi, de ESPN, aseguró: “La idea de Franco Armani es retirarse en River este año”. El contrato del arquero finaliza en diciembre y todo indica que, una vez concluido, colgaría los guantes para radicarse en Colombia junto a su familia.

image

Juan Cortese en TyC Sports, confirmó por su parte, que Coudet no podrá contar con el arquero por un mes aproximadamente ya que comenzó un tratamiento que lo mantendrá fuera de las canchas por ese plazo.

Al tanto de esta situación, el periodista Hernán Castillo lanzó otra información que generó impacto respecto a un posible reemplazante: “River va a llamar a Yassine Bounou después del Mundial”.

Son tiempos de transición en el club. Los denominados “héroes de Madrid”, incluido el propio entrenador, comienzan paulatinamente a cerrar sus ciclos en el Millonario, ya sea buscando nuevos destinos o poniendo fin a sus carreras.

En ese escenario y con la intención de construir nuevos referentes, River tendría en carpeta al portero marroquí, quien en más de una ocasión manifestó simpatía por la institución.

image

Es oficial: River Plate de Chacho Coudet

El propio Stéfano Di Carlo, presidente de River, confirmó que Chacho Coudet será el nuevo entrenador del Millonario en reemplazo de Marcelo Gallardo.

El ahora exdirector técnico del Alavés llegó a la Argentina este 4 de marzo y será oficializado y presentado este mismo miércoles en las primeras horas de la tarde.

Además, el 3 de marzo la AFA ratificó el paro correspondiente a la fecha 9, por lo que Coudet contará con una semana completa de trabajo junto a su nuevo plantel antes de su debut.

El estreno del técnico al frente de River está previsto para el jueves 12 de marzo a las 21:30 frente a Huracán, en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Embed

Quien supo dirigir a Rosario Central asumirá la responsabilidad de levantar tanto en lo futbolístico como en lo anímico a un equipo golpeado, que días atrás provocó la renuncia de Marcelo Gallardo.

+ EN GOLAZO24

No es Villa pero Riquelme ya decidió su refuerzo para Boca: "Irá a la carga"

Presentación de Coudet, todo listo: hora y lugar para el nuevo DT de River