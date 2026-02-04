River se está preparando para el choque del próximo sábado ante Tigre en el Monumental, donde el objetivo del Millonario será sumar de a tres para seguir en lo más alto del Torneo Apertura. Previo a esta cita Hernán Castillo confirmó un bombazo en su programa de Love Stream, ya que anunció una salida de peso en el mediano plazo.
DICE ADIÓS
Hernán Castillo confirmó un bombazo que impacta en River: "Se va"
En las últimas horas el periodista Hernán Castillo anticipó una salida más que impactante en River.
Uno de los jugadores más importantes que tiene River dentro de su plantel es Franco Armani, quien está intensificando tareas para regresar luego de un enero complicado. El Pulpo no pudo realizar la pretemporada por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y posteriormente evidenció un fuerte dolor la zona del tendón de Aquiles de la misma pierna.
La buena noticia de la semana es que Armani está cada vez mejor e incluso ya está intensificando tareas para poder estar presente el próximo sábado contra Tigre. En la previa se desató el debate, ya que hay hinchas que prefieren la continuidad de Santiago Beltrán luego de su buen nivel en las primeras tres fechas del Torneo Apertura, mientras que otros indican que el capitán no perdió su puesto por nivel y debe continuar.
En medio de esta discusión fue Hernán Castillo el que aseguró que cuando esté recuperado Franco Armani recuperará su lugar dentro del once inicial de River ya que además de mostrar buena actualidad durante la última temporada es un referente dentro del plantel. Más allá de esto, el periodista sorprendió al confirmar que al Pulpo no le queda mucho tiempo dentro del Millonario.
Armani a un paso de irse de River
“Armani se va a fin de año, esto está confirmado. Cuando se termine su contrato en diciembre se va. Esto es algo hasta hablado entre ellos (Armani y Gallardo)”, sentenció Hernán Castillo, indicando además de que la decisión es no buscar un arquero importante en este momento pero sí analizarán opciones en junio sabiendo que en seis meses se dará la salida del capitán.
Hace algunos años Armani había planteado la idea de retirarse en Atlético Nacional de Medellín, donde es ídolo absoluto, pero con el paso del tiempo empezó a tomar forma la posibilidad de colgar los guantes siendo hombre de River. Con una salida casi asegurada a fin de año habrá que ver si decide retirarse a sus 40 años o decide seguir un poco más en otro club.
Más en GOLAZO24
Golpazo para Racing: Juan Nardoni se va a Gremio por una suma insólita