Hernán Castillo confirmó un bombazo que impacta en River: "Se va"

La buena noticia de la semana es que Armani está cada vez mejor e incluso ya está intensificando tareas para poder estar presente el próximo sábado contra Tigre. En la previa se desató el debate, ya que hay hinchas que prefieren la continuidad de Santiago Beltrán luego de su buen nivel en las primeras tres fechas del Torneo Apertura, mientras que otros indican que el capitán no perdió su puesto por nivel y debe continuar.