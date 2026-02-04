Golpazo para Racing: Juan Nardoni se va a Gremio por una suma insólita

Esto quiere decir que Racing recibe cerca de 7 millones de dólares por uno de sus jugadores más importantes, superando por apenas 1 millón más lo que invirtió por él hace tres años. Lo que sí le quedará en su poder será un pequeño porcentaje de una futura venta pero está claro que la salida de Nardoni se produjo por mucho menos dinero de lo que habían imaginado, Diego Milito, Gustavo Costas y los hinchas hace algunos meses.

Más en GOLAZO24

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"