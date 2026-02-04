Racing comenzó el 2026 de muy mala manera ya que en las primeras tres fechas del Torneo Apertura no sumó un solo punto con un rendimiento general del equipo que está lejos de ser aquel que peleó por todo en 2025. Para colmo los refuerzos aún no encajaron y ahora se confirmó la salida de Juan Nardoni a Gremio.
SE MUDA A BRASIL
Golpazo para Racing: Juan Nardoni se va a Gremio por una suma insólita
Racing cerró la venta de Juan Nardoni a Gremio de Porto Alegre por una cifra menor a la que se esperaba.
Nardoni supo ser una de las figuras más importantes de Racing en 2024 donde fue clave para que el equipo de Gustavo Costas se consagre campeón de la Copa Sudamericana. Allí ya se empezó a hablar de la posibilidad de que el mediocampista no solo sea citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina sino también sea protagonista de una venta a Europa.
Diego Milito tenía la intención de venderlo al Viejo Continente por una cifra superior a los 15 millones de euros e incluso quedarse con un porcentaje de una futura venta para obtener más dividendos. Pero todo eso comenzó a diluirse con un flojo nivel del mediocampista en varios encuentros y la ausencia de ofertas certeras de Europa.
Los números de la venta de Juan Nardoni
Ya en este 2026 comenzó a olerse la salida de Nardoni pero no a Europa sino a Brasil y finalmente Gremio de Porto Alegre terminó acelerando con todo para cerrar la operación. En las últimas horas se cerró el traspaso del mediocampista por una cifra realmente increíble teniendo en cuenta que Racing esperaba quedarse con más de 10 millones de dólares netos.
Gremio ofertó 8 millones de dólares netos más 2 millones de dólares en objetivos por el 80% de la ficha de Juan Nardoni, lo que completa un total de 10 millones de dólares. El caso es que de esta suma, el 30% le corresponde a Unión de Santa Fe, que en enero del 2023 le vendió el volante a la Academia en 6 millones de dólares.
Esto quiere decir que Racing recibe cerca de 7 millones de dólares por uno de sus jugadores más importantes, superando por apenas 1 millón más lo que invirtió por él hace tres años. Lo que sí le quedará en su poder será un pequeño porcentaje de una futura venta pero está claro que la salida de Nardoni se produjo por mucho menos dinero de lo que habían imaginado, Diego Milito, Gustavo Costas y los hinchas hace algunos meses.