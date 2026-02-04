Finalíssima 2026: dos nuevas bajas agitan la previa y encienden alarmas en España

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/partidazocope/status/2018821158897070300?s=20&partner=&hide_thread=false Zubimendi, en @partidazocope, sobre la lesión de Mikel Merino



"Nos duele mucho. Sé lo profesional que es, ojalá llegue al Mundial, sé que va a hacer todo lo posible"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/XnBMSAfESe — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 3, 2026

En el esquema habitual de la Roja (4-3-3, posesión alta y extremos profundos), Merino funciona como comodín estructural. Puede actuar como interior con llegada, aportar equilibrio en la presión tras pérdida y, en determinados contextos, adelantarse para cumplir el rol de falso nueve y relevar a Mikel Oyarzabal o Ferran Torres. Esa polivalencia lo volvió un recurso estratégico en partidos de alto voltaje.

Su baja obliga a recalcular el mediocampo. Martín Zubimendi aparece como el sostén natural en la base, con Fabián Ruiz como socio para el manejo del balón. Más adelante, Dani Olmo ofrece creatividad y verticalidad, pero sin el recorrido ni la capacidad de sostener el ida y vuelta que aporta Merino. Fermín López suma intensidad y llegada al área, aunque todavía sin el peso táctico ni la experiencia internacional del mediocampista del Arsenal. Pablo Barrios, bien considerado puertas adentro, aparece como una alternativa de proyección más que de solución inmediata.

En un contexto donde Rodri recién empieza a recuperar ritmo competitivo y Pedri llega justo desde lo físico, la ausencia de Merino reduce el margen de maniobra del seleccionador. España pierde una pieza que equilibraba talento y sacrificio, y que permitía ajustar el plan sin alterar la estructura.

Nico Williams, entre la pubalgia y la prioridad del Athletic

La situación de Nico Williams, segunda baja sensible del momento, abre un frente distinto pero igual de delicado para Luis de la Fuente. El extremo arrastra una pubalgia que lo tiene al límite desde hace semanas, una lesión conocida en el fútbol español y que ya afectó a otros jugadores de primer nivel en los últimos tiempos (entre ellos Mastantuono, Acuña y el propio Yamal). El problema no es nuevo, pero sí lo es la postura que empieza a tomar forma puertas adentro: aun estando cerca del 50% desde lo físico, el futbolista habría transmitido en el vestuario su intención de priorizar al Athletic Club en este tramo de la temporada.

El contexto del club no es menor. El Athletic se mueve en una zona incómoda de la tabla, fuera de los puestos de copas y con la necesidad de sumar para evitar complicaciones mayores. En ese escenario, Nico aparece como una pieza irremplazable, lo que explica que el calendario doméstico pese más que el compromiso internacional. Una postura que no implica una ruptura formal con la selección, pero que sí condiciona la planificación de la Roja en un momento clave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AthleticXtra/status/2018953033829286056?s=20&partner=&hide_thread=false A Nico Williams le han aconsejado parar, pero él no quiere. Si se tiene que perder el Mundial, se lo pierde, pero prefiere seguir ayudando al Athletic. Siente esa responsabilidad.



[@monjeondavasca, @ondavasca] pic.twitter.com/xrNWomwbVT — Athletic Xtra (@AthleticXtra) February 4, 2026

Desde lo futbolístico, la baja potencial de Nico impacta de lleno en el esquema. Titular habitual como volante/extremo por izquierda, su desequilibrio, profundidad y capacidad para fijar defensas son centrales en el 4-3-3 de De la Fuente. No se trata solo de un jugador de banda, sino de una pieza que estira al rival y libera espacios para el juego interior. Su ausencia obliga a pensar alternativas con matices distintos: Álex Baena ofrece más control y juego asociado, pero menos desborde; Dani Olmo podría partir desde la izquierda con mayor tendencia a cerrarse y llegar al área; y Yeremy Pino aparece como una opción más directa y vertical, aunque sin el mismo peso específico en el uno contra uno.

El trasfondo agranda la preocupación. Nico Williams está llamado a ser una de las caras del próximo ciclo y a disputar su primer Mundial como pieza clave del proyecto, no como actor secundario. Que llegue a este tramo condicionado por una lesión persistente y con prioridades divididas entre club y selección enciende una señal de alerta. En la antesala de la Finalíssima y con el Mundial cada vez más cerca, España no solo pierde piernas: pierde continuidad en una de sus apuestas de futuro más claras.

-------------------------

+ EN GOLAZO 24

La portería de España en debate: Joan García le gana terreno a Unai Simón de cara al Mundial 2026

Tensión en la Roja antes de la Finalíssima: Yamal y Carvajal, una rivalidad que no se apaga

Un ejemplo: Manchester City devuelve el dinero de las entradas tras la derrota en Champions

Bombazo: MLS se queda con un campeón de Champions League que nadie veía venir