No es una semana más para Luis de la Fuente. En la antesala de la Finalíssima 2026 y con el Mundial ya en el horizonte, el seleccionador suma una nueva mala noticia en un escenario cargado de alertas. A la lesión de Pedri, que llega con lo justo en los tiempos de recuperación, se agregan dos bajas sensibles que profundizan un panorama físico y anímico cada vez más complejo para la Selección Española.
Finalíssima 2026: dos nuevas bajas agitan la previa y encienden alarmas en España
La lista de frentes abiertos es extensa. A la lesión de Pedri, que lo obliga a llegar con lo justo desde lo físico, se suman la vuelta medida de Dani Carvajal tras una recaída en la rodilla, la reincorporación progresiva de Rodri después de meses sin continuidad, el debate todavía abierto en la portería y la tensión latente con el FC Barcelona por la gestión médica de Lamine Yamal, marcada además por roces recientes con un referente del Real Madrid en los clásicos. Un contexto que obliga a De la Fuente a tomar decisiones finas cuando el margen de error empieza a reducirse.
En ese marco aparece un nuevo foco de preocupación que impacta de lleno en el funcionamiento del equipo. Lesiones persistentes, prioridades de club que pesan más que el calendario internacional y la exigencia inmediata de una Finalíssima de alto voltaje vuelven a poner a la Roja en estado de alerta. España entra en el tramo decisivo del ciclo con varias piezas entre algodones y con la sensación de que cada ausencia obliga a reordenar un rompecabezas que todavía no termina de encajar.
La baja de Mikel Merino y un mediocampo que pierde variantes
La lesión de Mikel Merino, primera de las dos bajas importantes del momento, no es un problema menor para el técnico oriundo de Haro. Más allá de no ser siempre titular, el mediocampista se convirtió en una pieza clave del engranaje de la Selección Española por su versatilidad, lectura táctica y peso en partidos cerrados. Su ausencia golpea directamente a una de las zonas donde España suele encontrar soluciones cuando el plan inicial no fluye.
El futbolista se lesionó en el último partido ante el Manchester United y fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas por una fractura por estrés poco habitual. Desde el entorno médico reconocen que existe “incógnita con los tiempos de recuperación”, al tratarse de una lesión poco documentada y ubicada en una zona interna del pie, lo que abre la posibilidad tanto de una evolución favorable como de una recuperación más prolongada.
En el esquema habitual de la Roja (4-3-3, posesión alta y extremos profundos), Merino funciona como comodín estructural. Puede actuar como interior con llegada, aportar equilibrio en la presión tras pérdida y, en determinados contextos, adelantarse para cumplir el rol de falso nueve y relevar a Mikel Oyarzabal o Ferran Torres. Esa polivalencia lo volvió un recurso estratégico en partidos de alto voltaje.
Su baja obliga a recalcular el mediocampo. Martín Zubimendi aparece como el sostén natural en la base, con Fabián Ruiz como socio para el manejo del balón. Más adelante, Dani Olmo ofrece creatividad y verticalidad, pero sin el recorrido ni la capacidad de sostener el ida y vuelta que aporta Merino. Fermín López suma intensidad y llegada al área, aunque todavía sin el peso táctico ni la experiencia internacional del mediocampista del Arsenal. Pablo Barrios, bien considerado puertas adentro, aparece como una alternativa de proyección más que de solución inmediata.
En un contexto donde Rodri recién empieza a recuperar ritmo competitivo y Pedri llega justo desde lo físico, la ausencia de Merino reduce el margen de maniobra del seleccionador. España pierde una pieza que equilibraba talento y sacrificio, y que permitía ajustar el plan sin alterar la estructura.
Nico Williams, entre la pubalgia y la prioridad del Athletic
La situación de Nico Williams, segunda baja sensible del momento, abre un frente distinto pero igual de delicado para Luis de la Fuente. El extremo arrastra una pubalgia que lo tiene al límite desde hace semanas, una lesión conocida en el fútbol español y que ya afectó a otros jugadores de primer nivel en los últimos tiempos (entre ellos Mastantuono, Acuña y el propio Yamal). El problema no es nuevo, pero sí lo es la postura que empieza a tomar forma puertas adentro: aun estando cerca del 50% desde lo físico, el futbolista habría transmitido en el vestuario su intención de priorizar al Athletic Club en este tramo de la temporada.
El contexto del club no es menor. El Athletic se mueve en una zona incómoda de la tabla, fuera de los puestos de copas y con la necesidad de sumar para evitar complicaciones mayores. En ese escenario, Nico aparece como una pieza irremplazable, lo que explica que el calendario doméstico pese más que el compromiso internacional. Una postura que no implica una ruptura formal con la selección, pero que sí condiciona la planificación de la Roja en un momento clave.
Desde lo futbolístico, la baja potencial de Nico impacta de lleno en el esquema. Titular habitual como volante/extremo por izquierda, su desequilibrio, profundidad y capacidad para fijar defensas son centrales en el 4-3-3 de De la Fuente. No se trata solo de un jugador de banda, sino de una pieza que estira al rival y libera espacios para el juego interior. Su ausencia obliga a pensar alternativas con matices distintos: Álex Baena ofrece más control y juego asociado, pero menos desborde; Dani Olmo podría partir desde la izquierda con mayor tendencia a cerrarse y llegar al área; y Yeremy Pino aparece como una opción más directa y vertical, aunque sin el mismo peso específico en el uno contra uno.
El trasfondo agranda la preocupación. Nico Williams está llamado a ser una de las caras del próximo ciclo y a disputar su primer Mundial como pieza clave del proyecto, no como actor secundario. Que llegue a este tramo condicionado por una lesión persistente y con prioridades divididas entre club y selección enciende una señal de alerta. En la antesala de la Finalíssima y con el Mundial cada vez más cerca, España no solo pierde piernas: pierde continuidad en una de sus apuestas de futuro más claras.
