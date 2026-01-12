Bombazo: MLS se queda con un campeón de Champions League que nadie veía venir

Vigencia y esperanza, el deseo de un jugador campeón de Champions League

Timo Werner va en esa dirección. El San Jose Earthquakes, de la Conferencia Oeste, suma a sus filas a alguien que supo ser una estrella internacional. Y, lo más significativo, es que tiene solo 29 años. Es decir: absoluta vigencia.

Sucede que Timo Werner está lejos de esa versión de estrellato que tuvo de joven. En 2021 era levantado en andas por sus compañeros por haber sido fundamental para que uno de ellos, Kai Havertz, marcase el gol del triunfo en la final de la Champions League: el Chelsea daba el batacazo y vencía 1-0 al Manchester City y gritaba campeón.

image Werner, detrás de Havertz, mira cómo su compañero y compatriota sella el 1-0 sobre Manchester City

Tras eso, sin embargo, su carrera no fue in crescendo sino todo lo contrario. El teutón, que supo jugar el Mundial 2018 de Rusia, una Eurocopa y partidos de Eliminatorias con la selección de Alemania, se fue quedando sin nafta. Su último cotejo con la absoluta, de hecho, fue en 2023.

Luego de ganar la Orejona con el Chelsea, fue vendido al Leipzig. Tras dos años, fue cedido al Tottenham, pero no le fue nada bien. Su 2025, directamente, fue flojísimo. Poquísimos minutos en escasos partidos determinaron su salida del club alemán, que ya lo consideraba como transferible.

b56fb46d-0ca8-4bbb-a382-f26a55a663ec Werner, con la 9, en un partido de Alemania por la UEFA Nations League - Año 2018 Photo by John MACDOUGALL / AFP

En el San Jose Earthquakes, Timo Werner buscará reencontrarse con su mejor versión de delantero. La MLS quizás funcione como una plataforma; ya no es una liga a la cual arribar para cursar los últimos años de carrera, y tal vez sea una oportunidad para ponerse en forma y volver a la élite.

