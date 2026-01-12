Bombazo: MLS se queda con un campeón de Champions League que nadie veía venir

Un bombazo en el mercado de pases internacional se dio a conocer este lunes. En una nueva movida que da que hablar, la MLS se trae una figura internacional, de Selección y hasta ganador de Champions League con el Chelsea de Inglaterra. Esa figura es Timo Werner.
El delantero alemán de 29 años acordó su salida del Leipzig, de la Bundesliga, para llegar al San Jose Earthquakes, que milita en el torneo norteamericano de fútbol. El elenco de California incorpora así a un jugador de élite, que arriba con la ambición de recuperar la versión de futbolista determinante que supo tener, tras un último año para el olvido.
Timo Werner, contrato permanente en San Jose Earthquakes
"¡Timo Werner a San Jose Earthquakes, allá vamos! El delantero alemán ya tiene un acuerdo para empezar una nueva etapa en la MLS. Werner deja el Leipzig y firmará por el San José en los próximos días tras el acuerdo verbal alcanzado hoy, según informa @tombogert . Será un acuerdo permanente", informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes.
El acuerdo es una jugada fuerte de la MLS. Otra más de las que viene dando una liga que busca sentarse en la mesa del fútbol internacional. Estados Unidos se ha decidido, desde hace algunos años ya, a construir una Major League Soccer con trascendencia mundial. Tienen la capacidad económica para hacerlo, la infraestructura a disposición, y son los mejores cuando se trata de hacer negocios, organizar un espectáculo y proyectar un show.
Lionel Messi, Sergio Busquets, Son Heung-min, Thomas Müller, Rodrigo De Paul, Oliver Giroud, Marco Reus. Son solo algunos de los nombres recientes que ha incorporado el certamen estadounidense, como estrategia no meramente futbolística, sino también de marketing.
Vigencia y esperanza, el deseo de un jugador campeón de Champions League
Timo Werner va en esa dirección. El San Jose Earthquakes, de la Conferencia Oeste, suma a sus filas a alguien que supo ser una estrella internacional. Y, lo más significativo, es que tiene solo 29 años. Es decir: absoluta vigencia.
Sucede que Timo Werner está lejos de esa versión de estrellato que tuvo de joven. En 2021 era levantado en andas por sus compañeros por haber sido fundamental para que uno de ellos, Kai Havertz, marcase el gol del triunfo en la final de la Champions League: el Chelsea daba el batacazo y vencía 1-0 al Manchester City y gritaba campeón.
Tras eso, sin embargo, su carrera no fue in crescendo sino todo lo contrario. El teutón, que supo jugar el Mundial 2018 de Rusia, una Eurocopa y partidos de Eliminatorias con la selección de Alemania, se fue quedando sin nafta. Su último cotejo con la absoluta, de hecho, fue en 2023.
Luego de ganar la Orejona con el Chelsea, fue vendido al Leipzig. Tras dos años, fue cedido al Tottenham, pero no le fue nada bien. Su 2025, directamente, fue flojísimo. Poquísimos minutos en escasos partidos determinaron su salida del club alemán, que ya lo consideraba como transferible.
En el San Jose Earthquakes, Timo Werner buscará reencontrarse con su mejor versión de delantero. La MLS quizás funcione como una plataforma; ya no es una liga a la cual arribar para cursar los últimos años de carrera, y tal vez sea una oportunidad para ponerse en forma y volver a la élite.
