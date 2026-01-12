El mar puede embravecerse en cuestión de segundos. Lo que parecía una jornada tranquila en la costa bonaerense se convirtió en una pesadilla cuando un meteotsunami arrasó con todo a su paso en la playa de Santa Clara del Mar.
El desgarrador relato de un turista que vivió el meteotsunami: "La gente no paraba de..."
Un testimonio expone la fuerza del meteotsunami que dejó un muerto y más de 30 heridos en Santa Clara del Mar.
El fenómeno dejó un saldo trágico: una persona fallecida y más de treinta heridos que jamás imaginaron que ese día de playa terminaría en una lucha desesperada por sobrevivir.
Adrián Fernández, usuario de Instagram conocido como @adrianello_ok, se encontraba disfrutando del sol en el balneario "California Beach", situado sobre la Avenida Costanera Centro. Pero lo que comenzó como un día común se desmoronó en segundos. En diálogo exclusivo con Urgente 24, a través de audios de WhatsApp, Fernández reconstruyó momento a momento la desesperación colectiva que se apoderó del lugar.
Cómo vivió un turista el meteotsunami en Santa Clara del Mar
"Empiezo a escuchar gritos y veo que comenzó a entrar el agua para adentro de todas las carpas. La gente no paraba de gritar", relató con la voz todavía entrecortada por la adrenalina.
Pero lo más impactante de su relato llegó cuando describió la escena que quedó grabada en su retina. "Había un grupito de 4 o 5 adolescentes más o menos, que se agarraron como si fuera en ronda, porque el mar se los estaba llevando para el lado de las piedras", continuó. La imagen de esos jóvenes luchando por mantenerse unidos mientras la corriente los arrastraba hacia las rocas resulta desgarradora.
Los guardavidas intentaron actuar con rapidez, aunque las condiciones eran extremas. Fernández lo explicó con crudeza: "Había 2 guardavidas que estaban en esa zona y vinieron más, pero con el mar así era imposible que pudieran avanzar".
Sin embargo, en medio del caos surgió la solidaridad de los turistas. "La gente que estaba practicando surf y los que andaban en kayak, se metieron con las tablas y los kayaks a sacar a las personas", detalló el testigo. Esa colaboración entre surfistas, kayakistas y guardavidas fue clave para evitar que la tragedia alcanzara proporciones aún mayores. Los adolescentes que Fernández había visto inicialmente lograron aferrarse a las piedras hasta que un kayak también llegó en su rescate.
La descripción que el turista hizo sobre la ferocidad del océano resulta estremecedora: "Había gente que estaba en la orilla. El mar vino, los envolvió y se los llevó". No hubo tiempo para reaccionar.
Qué explicó un experto sobre este suceso
El oceanógrafo Walter Dragani brindó claridad sobre lo ocurrido en declaraciones a TN, confirmando que se trató de un meteotsunami y advirtiendo que podría repetirse. "Sí, no se sabe cuando, pero los meteotsunamis son muy frecuentes en la costa bonaerense, lo que ocurre es que no los clasificamos por altura sino por período, porque pueden ir de 20 minutos a una hora", explicó el especialista.
Ahora bien, la tragedia de Santa Clara del Mar deja preguntas incómodas sobre nuestro conocimiento del mar y la preparación ante estos eventos. Mientras las autoridades investigan las causas precisas y trabajan en protocolos de prevención, queda el testimonio invaluable de quienes vivieron el terror en primera persona.
Meteotsunami: Qué hacer ante una situación similar
- Aléjate inmediatamente de la costa si escuchás gritos de alerta o notás que el agua retrocede de forma anormal.
- Buscá un terreno elevado sin perder tiempo en buscar tus pertenencias.
- Mantené la calma y ayudá a quienes estén cerca a moverse hacia zonas seguras.
- No vuelvas a la playa hasta que las autoridades confirmen que el peligro pasó completamente.
