El desgarrador relato de un turista que vivió el meteotsunami: "La gente no paraba de..."

Los guardavidas intentaron actuar con rapidez, aunque las condiciones eran extremas. Fernández lo explicó con crudeza: "Había 2 guardavidas que estaban en esa zona y vinieron más, pero con el mar así era imposible que pudieran avanzar".

Sin embargo, en medio del caos surgió la solidaridad de los turistas. "La gente que estaba practicando surf y los que andaban en kayak, se metieron con las tablas y los kayaks a sacar a las personas", detalló el testigo. Esa colaboración entre surfistas, kayakistas y guardavidas fue clave para evitar que la tragedia alcanzara proporciones aún mayores. Los adolescentes que Fernández había visto inicialmente lograron aferrarse a las piedras hasta que un kayak también llegó en su rescate.

La descripción que el turista hizo sobre la ferocidad del océano resulta estremecedora: "Había gente que estaba en la orilla. El mar vino, los envolvió y se los llevó". No hubo tiempo para reaccionar.

Qué explicó un experto sobre este suceso

El oceanógrafo Walter Dragani brindó claridad sobre lo ocurrido en declaraciones a TN, confirmando que se trató de un meteotsunami y advirtiendo que podría repetirse. "Sí, no se sabe cuando, pero los meteotsunamis son muy frecuentes en la costa bonaerense, lo que ocurre es que no los clasificamos por altura sino por período, porque pueden ir de 20 minutos a una hora", explicó el especialista.

Ahora bien, la tragedia de Santa Clara del Mar deja preguntas incómodas sobre nuestro conocimiento del mar y la preparación ante estos eventos. Mientras las autoridades investigan las causas precisas y trabajan en protocolos de prevención, queda el testimonio invaluable de quienes vivieron el terror en primera persona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcalpalazzolo/status/2010852675005346032&partner=&hide_thread=false Un fallecido por un "meteotsunami" en Santa Clara del Mar. pic.twitter.com/RwvefV3CAq — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 12, 2026 Publicación en X de @marcalpalazzolo.

Meteotsunami: Qué hacer ante una situación similar

Aléjate inmediatamente de la costa si escuchás gritos de alerta o notás que el agua retrocede de forma anormal.

Buscá un terreno elevado sin perder tiempo en buscar tus pertenencias.

Mantené la calma y ayudá a quienes estén cerca a moverse hacia zonas seguras.

No vuelvas a la playa hasta que las autoridades confirmen que el peligro pasó completamente.

