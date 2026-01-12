Vista Energy recupera atractivo en la Bolsa y UBS apunta a los US$ 65

image

Petróleo, Venezuela y un modelo que resiste

En un contexto internacional atravesado por dudas sobre la oferta y el frente venezolano, UBS relativiza el impacto potencial sobre el Brent. Aun con una eventual flexibilización de sanciones, el banco ve efectos acotados en el corto plazo, dado que una recuperación relevante de la producción venezolana demandaría años de inversión y estabilidad política.

En ese marco, Vista aparece bien posicionada.

El costo de extracción ronda los US$4 por barril, uno de los más bajos del sector, y el management conserva margen para ajustar el gasto de capital si el precio internacional se debilita.

UBS estima que el punto de equilibrio del flujo de caja libre para el accionista se ubica entre US$60 y US$65 por barril en 2026, y baja a US$50 a US$55 en 2027 a medida que el crecimiento productivo se consolida. Para sostener una producción estable en torno a 140 mil barriles diarios, el banco calcula que bastarían 45 a 50 pozos anuales, con un capex de US$800 a US$950 millones, todavía compatible con generación positiva de caja incluso con Brent en US$60.

Qué está descontando hoy el mercado

Uno de los tramos más contundentes del informe es la lectura de valuación implícita. A precios actuales, UBS sostiene que el mercado parece asumir una producción de apenas 130 mil barriles diarios en 2027, cerca de 20% por debajo de su escenario base, o bien un Brent en torno a US$55, muy lejos de los US$70 que el banco utiliza para ese año.

Con un múltiplo de 4 veces EV EBITDA 2027, el valor implícito de la acción alcanza los US$65, lo que representa un potencial de suba cercano al 43% frente a la cotización de comienzos de enero.

Con un múltiplo de 4 veces EV EBITDA 2027, el valor implícito de la acción alcanza los US$65, lo que representa un potencial de suba cercano al 43% frente a la cotización de comienzos de enero.

Incluso en escenarios más conservadores, la relación riesgo retorno sigue siendo favorable. Con múltiplos algo más bajos o un Brent moderadamente inferior, la valuación se mantiene por encima del precio actual. Los escenarios realmente negativos aparecen recién con combinaciones extremas de múltiplos deprimidos y petróleo sostenido en niveles muy bajos.

Los riesgos que siguen en el radar

UBS no omite los riesgos y señala una posible menor productividad de nuevos pozos a medida que Vista diversifique áreas dentro de Vaca Muerta, una prolongación del exceso de oferta global que presione al Brent y un empeoramiento del clima macro argentino que vuelva a elevar la prima de riesgo.

Buena parte de esos riesgos ya está reflejada en el precio, mientras que el escenario base de crecimiento todavía no fue plenamente reconocido por el mercado.

