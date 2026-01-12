Confirman al menos un muerto por un meteo tsunami que golpeó la costa con enormes olas

image "Si el mar se retira de golpe, hay que alejarse" fue la recomendación de oceanógrafos al analizar el meteo tsunami

Mar del Plata también afectada

El inusual evento se sintió también en las playas del Norte de "la feliz", especialmente en Camet, en la zona del aeropuerto.

Los guardavidas tuvieron una tarea titánica para sacar decenas de afectados del agua.

La marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse.

Las playas estaban inundadas de veraneantes ya que fue una jornada donde se superaron los 30 grados.