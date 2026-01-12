“Nunca vimos nada igual en los últimos 50 años, era una pared gigante que se nos vino encima” dijeron algunos testigos del meteo tsunami entre Santa Clara y Mar Chiquita: existieron, además de la persona fallecida, decenas de veraneantes con heridas leves, raspaduras y golpes en el cuerpo.
CONMOCIÓN EN MAR DHIQUITA
Confirman al menos un muerto por un meteo tsunami que golpeó la costa con enormes olas
Defensa Civil de Buenos Aires informó que se registró una muerte por meteo tsunami en Mar Chiquita tras sufrir golpes en su cabeza contra rocas de una escollera
“El agua comenzó a retirarse de pronto y luego apareció un ola gigante, casi como una pared. Rompió con dureza, Fue un evento impredecible" sostuvieron los bañistas que estaban junto a la costa.
La magnitud del evento llevó a la evacuación preventiva de todas las playas de la zona.
Santa Clara del Mar se caracteriza por su mar calmo y la tranquilidad habitual de sus playas.
Mar del Plata también afectada
El inusual evento se sintió también en las playas del Norte de "la feliz", especialmente en Camet, en la zona del aeropuerto.
Los guardavidas tuvieron una tarea titánica para sacar decenas de afectados del agua.
La marea subió y se llevó bolsos, reposeras y sombrillas. Quienes estaban nadando tuvieron que ayudarse entre sí para evitar ahogarse.
Las playas estaban inundadas de veraneantes ya que fue una jornada donde se superaron los 30 grados.