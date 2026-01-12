En esa misma cárcel permanecería apresado Nahuel Gallo, según confirmó la ONG Foro Penal.: el gendarme fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando intentó cruzar la frontera para visitar a su familia en territorio de Venezuela.
ESTUVO DETENIDO 450 DÍAS
Venezuela liberó a Yacoov Harari, un preso político argentino-israelí confinado en El Rodeo
En medio de un proceso de excarcelaciones, el régimen chavista de Venezuela devolvió a un rehén argentino de 72 años detenido en octubre de 2024.
Además, también permanece privado de su libertad en el país caribeño el abogado argentino Germán Giuliani.
El calvario del ciudadano argentino israelí
El septuagenario cruzó de manera legal la frontera entre Colombia y Venezuela el 10 de Octubre de 2024.
Desde el momento de su captura, no se tuvo más información respecto de su paradero.
Además de Harari, también fueron excarcelados dos ciudadanos italianos identificados como Alberto Trentini, de 46 años, y Mario Burló, de 52.
Ambos habían sido detenidos por las autoridades del régimen que encabezaba Nicolás Maduro en noviembre de 2024.
La ONU exigió la libertad de los presos políticos
La Organización de las Naciones Unidas insistió en la importancia de la transparencia en los procesos de excarcelación.
El organismo internacional subrayó el efecto profundo que tiene la privación arbitraria de libertad en los entornos familiares de los detenidos, al tiempo que resaltó “ la urgencia de garantizar información clara y oportuna sobre el paradero y la situación jurídica de los detenidos”.
