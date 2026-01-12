Venezuela liberó a Yacoov Harari, un preso político argentino-israelí confinado en El Rodeo

Además de Harari, también fueron excarcelados dos ciudadanos italianos identificados como Alberto Trentini, de 46 años, y Mario Burló, de 52.

Ambos habían sido detenidos por las autoridades del régimen que encabezaba Nicolás Maduro en noviembre de 2024.

image

La ONU exigió la libertad de los presos políticos

La Organización de las Naciones Unidas insistió en la importancia de la transparencia en los procesos de excarcelación.

El organismo internacional subrayó el efecto profundo que tiene la privación arbitraria de libertad en los entornos familiares de los detenidos, al tiempo que resaltó “ la urgencia de garantizar información clara y oportuna sobre el paradero y la situación jurídica de los detenidos”.

