Donald Trump postula a Marco Rubio como "rey de reyes" en Cuba tras volteada a Maduro

image

La publicación continuó: “La mayoría de esos cubanos están MUERTOS tras el ataque de EE.UU. de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años. Venezuela ahora tiene a Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerlos, y los protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA - ¡CERO!”.

“Les sugiero firmemente que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, agregó.

image

Más tarde el domingo, Trump reveló que EE.UU. dialoga con la nación insular. “Estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One, cuando se le preguntó qué tipo de acuerdo está buscando.

Una de las cosas que quiero que se resuelvan, y uno de los grupos que quiero que se atiendan, son las personas que vinieron de Cuba, que fueron forzadas a salir o se marcharon bajo coacción, y ahora son grandes ciudadanos de Estados Unidos...Hay muchas personas que fueron expulsadas injustamente de Cuba Una de las cosas que quiero que se resuelvan, y uno de los grupos que quiero que se atiendan, son las personas que vinieron de Cuba, que fueron forzadas a salir o se marcharon bajo coacción, y ahora son grandes ciudadanos de Estados Unidos...Hay muchas personas que fueron expulsadas injustamente de Cuba

La semana pasada el gobierno de Cuba confirmó que 32 de sus oficiales asignados para proteger a Nicolás Maduro fueron asesinados por fuerzas estadounidenses durante el operativo del sábado, que incluyó bombardeos a cuarteles militares en Caracas. También se habla de militares fallecidos y algunos civiles venezolanos heridos como daño colateral, según la agencias estatales chavistas, aunque Washington aún no ha oficializado la información.

Trump propuso a Marco Rubio como presidente de Cuba durante la transición

El mandatario estadounidense Donald Trump reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X en el que proponía al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, como presidente de Cuba.

Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa y con el comentario "¡Suena bien para mí!".

image

Consultado por la prensa sobre la situación en Cuba tras la intervención estadounidense en Caracas, Trump dijo la semana pasada que el gobierno comunista de La Habana estaba al borde del abismo, sugiriendo que Miguel Díaz-Canel sería el siguiente en caer.

Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (…) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca, por voluntad propia Creo que Cuba pende de un hilo. Cuba está en serios problemas (…) Cuba ha estado en problemas durante los últimos 45 años y no ha llegado a caer. Pero creo que están bastante cerca, por voluntad propia

Pero, según los analistas internacionales, el gobierno de Díaz-Canel, a diferencia de la gobernanza chavista con nuevo rostro en Caracas, no está dispuesto a doblegarse ante Washington, mientras Trump lo presiona para hacer un trato. De hecho, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel le restregó a la Casa Blanca que La Habana es independiente y soberana, y que no se dejará mandar; además, el pueblo está dispuesto a luchar con derramamiento de sangre, si es necesario, ante la amenaza imperialista.

“Nadie dicta lo que hacemos”, afirmó el mandatario cubano en X.

Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos desde hace 66 años, y no amenaza; se prepara, lista para defender la Patria hasta la última gota de sangre Cuba no agrede; es agredida por Estados Unidos desde hace 66 años, y no amenaza; se prepara, lista para defender la Patria hasta la última gota de sangre

También dijo que quienes convierten todo en un negocio, “incluso las vidas humanas”, no tienen autoridad moral para señalar a su país.

En este contexto de tensiones regionales tras la captura de Nicolás Maduro por supuestamente liderar el “Cártel de los Soles” —un grupo que, según la agencia de noticias demócrata The New York Times, formalmente “no existe”—, el presidente Donald Trump ha amenazado a Cuba, México y Colombia con intervenir en sus territorios, bajo el argumento de querer desarticular el crimen organizado, el principal responsable de la crisis de opiáceos y el abuso de sustancias en Estados Unidos, según lo ha expresado el republicano.

image

Durante una entrevista para FoxNews, el presidente de Estados Unidos anunció que atacará a los cárteles que "gobiernan México".

Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México

image

Días antes, Trump había tildado de “enfermo” a Gustavo Petro y no había descartado llevar a cabo una operación militar especial en Colombia, similar a la de Venezuela que terminó en la detención de Maduro y su posterior rendición de cuentas ante un Tribunal Federal de Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico.

“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó hace unos días Donald Trump durante el vuelo presidencial a bordo del Air Force One.

Hace una semana, Trump también había argumentado que su país necesitaba anexar Groenlandia por “seguridad nacional” debido a la presencia de buques chinos y rusos en la zona, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instara a la Casa Blanca a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión.

Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos

Más contenidos en Urgente24

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

La miniserie de 6 capítulos que todos buscan en Netflix

Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada