El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre Cuba, bajo el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, sugiriéndole que “debe hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”, en medio del bloqueo petrolero impuesto a Venezuela, que afecta como un dominó a La Habana, Teherán y Moscú, aliados comerciales del chavismo.
ATAQUE EN MENTE
Donald Trump postula a Marco Rubio como "rey de reyes" en Cuba tras volteada a Maduro
Donald Trump presiona a Cuba para que acepte un trato "antes de que sea demasiado tarde", tras el éxito del derrocamiento de Maduro, y propone a Marco Rubio para gobernarla.
Actualmente, el inquilino de la Casa Blanca, de 79 años, tiene varios frentes de batalla: uno en Venezuela, donde capturó a Nicolás Maduro para que rinda cuentas en Nueva York por supuesto narcoterrorismo, pero dejando en el poder a la chavista Delcy Rodríguez, quien sí se doblega ante Washington; otro con el gobierno danés, dado el afán del republicano de anexar Groenlandia a la jurisdicción norteamericana; y otro más con el gobierno comunista de Cuba, antes mencionado, al cual ya le anticipó que será el siguiente en ser atacado tras la caída en desgracia del líder chavista.
En este contexto, en el que la Casa Blanca está metiendo sus narices en las soberanías externas bajo la doctrina Monroe “remasterizada”, Trump instó en un posteo de Truth Social al gobierno de Cuba a negociar si no quiere caer en la misma suerte que el líder chavista Nicolás Maduro, capturado en jurisdicción venezolana en el marco de una operación estadounidense que viola los convenios internacionales, tal como lo hace el propio chavismo al perseguir a la oposición venezolana.
La publicación continuó: “La mayoría de esos cubanos están MUERTOS tras el ataque de EE.UU. de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionistas que los mantuvieron como rehenes durante tantos años. Venezuela ahora tiene a Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡por mucho!), para protegerlos, y los protegeremos. NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA - ¡CERO!”.
“Les sugiero firmemente que hagan un trato, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE”, agregó.
Más tarde el domingo, Trump reveló que EE.UU. dialoga con la nación insular. “Estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto”, dijo Trump a los periodistas en el Air Force One, cuando se le preguntó qué tipo de acuerdo está buscando.
La semana pasada el gobierno de Cuba confirmó que 32 de sus oficiales asignados para proteger a Nicolás Maduro fueron asesinados por fuerzas estadounidenses durante el operativo del sábado, que incluyó bombardeos a cuarteles militares en Caracas. También se habla de militares fallecidos y algunos civiles venezolanos heridos como daño colateral, según la agencias estatales chavistas, aunque Washington aún no ha oficializado la información.
Trump propuso a Marco Rubio como presidente de Cuba durante la transición
El mandatario estadounidense Donald Trump reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X en el que proponía al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, como presidente de Cuba.
Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa y con el comentario "¡Suena bien para mí!".
Consultado por la prensa sobre la situación en Cuba tras la intervención estadounidense en Caracas, Trump dijo la semana pasada que el gobierno comunista de La Habana estaba al borde del abismo, sugiriendo que Miguel Díaz-Canel sería el siguiente en caer.
Pero, según los analistas internacionales, el gobierno de Díaz-Canel, a diferencia de la gobernanza chavista con nuevo rostro en Caracas, no está dispuesto a doblegarse ante Washington, mientras Trump lo presiona para hacer un trato. De hecho, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel le restregó a la Casa Blanca que La Habana es independiente y soberana, y que no se dejará mandar; además, el pueblo está dispuesto a luchar con derramamiento de sangre, si es necesario, ante la amenaza imperialista.
“Nadie dicta lo que hacemos”, afirmó el mandatario cubano en X.
También dijo que quienes convierten todo en un negocio, “incluso las vidas humanas”, no tienen autoridad moral para señalar a su país.
En este contexto de tensiones regionales tras la captura de Nicolás Maduro por supuestamente liderar el “Cártel de los Soles” —un grupo que, según la agencia de noticias demócrata The New York Times, formalmente “no existe”—, el presidente Donald Trump ha amenazado a Cuba, México y Colombia con intervenir en sus territorios, bajo el argumento de querer desarticular el crimen organizado, el principal responsable de la crisis de opiáceos y el abuso de sustancias en Estados Unidos, según lo ha expresado el republicano.
Durante una entrevista para FoxNews, el presidente de Estados Unidos anunció que atacará a los cárteles que "gobiernan México".
Días antes, Trump había tildado de “enfermo” a Gustavo Petro y no había descartado llevar a cabo una operación militar especial en Colombia, similar a la de Venezuela que terminó en la detención de Maduro y su posterior rendición de cuentas ante un Tribunal Federal de Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico.
“Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, afirmó hace unos días Donald Trump durante el vuelo presidencial a bordo del Air Force One.
Hace una semana, Trump también había argumentado que su país necesitaba anexar Groenlandia por “seguridad nacional” debido a la presencia de buques chinos y rusos en la zona, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instara a la Casa Blanca a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión.
