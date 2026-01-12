Carne: Funcionarios argentinos y chinos se reúnen por cupo de exportación

Pero ahora, "China y Argentina deben decidir quién y cómo se administra la cuota", dijo Mario Ravettino, titular del Consorcio ABC. "De las 511 mil toneladas adjudicadas ya se le vendieron este año 110.000, así que el reparto será sobre el resto", explicó según publicó el sitio 'Bichos de campo'.

Desde la entidad indicaron que los funcionarios nacionales acercaron a sus pares asiáticos un documento en el que solicitan "que se designe al organismo correspondiente para informar la forma en que se adjudicará y las plantas habilitadas".

Además, "se ofrecen garantías sobre el cumplimiento mediante un certificado sanitario y aduanero tripartito, para que se pueda corroborar que se está cumpliendo con el volumen y que lo que supere el tonelaje pague el 55% de arancel".

Las posiciones sobre el mecanismo de reparto

Consumo carne Hay varias posiciones, entre operadores locales, respecto al mecanismo de reparto de la cuota.

Respecto del mecanismo de reparto, hay varias posiciones entre los operadores locales. Algunos exportadores, los que más venden a ese mercado, piden que se utilice el criterio de "antecedentes exportadores" o past perfomance a ese mercado.

Otros quieren que prime ese criterio pero anclado a las divisas generadas en el último año y no al volumen. Esta postura la defienden quienes venden carne kosher a Israel, a Estados Unidos y a Europa, y no quieren perder su participación con China o esperan ganar algo más de cupo.

"Los chinos pusieron en la salvaguardia que se tendrá en cuenta el compromiso exportador que tuvieron los frigoríficos, por los incumplimientos que hubo de parte de algunos operadores", señalaron desde el Consorcio ABC, lo que significa que se tomará en cuenta algún criterio referido a sus antecedentes.

Una versión diferente indica que del volumen total podría distribuirse la mayor parte, dejando un fondo de libre disponibilidad para repartir, una vez terminado el cupo, entre los que resulten mejores proveedores.

Aumentos de precios

Carnicería en China: "A diferencia de años anteriores, cuando los negocios eran para la colocación de menudencias y cortes baratos, Uruguay logró ahora cambiar la tendencia hacia los cortes de carnes de mayor valor tipo que se exporta a Rusia o a USA." China estableció una cuotificación a sus proveedores.

En paralelo, Ravettino se refirió a los aumentos que se registraron en los precios. Confirmó que las subas fueron de 300 a 400 dólares, lo que tiene que ver con el temor de los importadores chinos de quedarse sin carne desde Brasil.

A ese país se le dio un cupo de 1,1 millón de toneladas, contra las 1,5 que importó en 2025. Hasta ahora ya le vendió 400 mil toneladas.

En cambio, Argentina y Uruguay fueron "relativamente" beneficiadas con el reparto, ya que no registraron reducciones significativas en sus cupos respecto de sus exportaciones previas.

china-argentina-banderas.webp

Como se mencionó, ante la intervención del gobierno chino en el mercado, los precios reaccionaron al alza de forma inmediata. Así desde la Asociación de Productores Exportadores (APEA) informaron, por su parte, que la exportación de la vaca en 6 cortes aumentó de US$5.000 a US$5.300 la tonelada; el garrón y brazuelo pasaron de US$5.000 a US$5.400 por tonelada, y los cortes de la rueda de US$540US$0 a u$s5.800 la tonelada. El incremento en promedio fue de 7%.

La tendencia al alza de precios

El consultor uruguayo Rafael Tardáguila indicó que China está demandando como no lo hacía desde hace mucho tiempo: "Hay que irse a tres años atrás, cuando arrasaba con todo lo que podía, antes de que se disparara la crisis de Estados Unidos".

Por su parte, el exportador Fausto Brighenti indicó que empezó un proceso de aumentos: "Iremos viendo una tendencia alcista, al menos hasta que salga la vaca de descarte de los campos de cría, lo que arranca recién en marzo".

Este año se espera una baja en la oferta local de ganado para faena, así como para la oferta de vacas, como consecuencia de cierta retención de parte de los ganaderos. Esto reduciría más la disponibilidad de carne y ayudaría a la firmeza de sus precios.

Y concluyó: "Estamos expectantes. El arranque del año es bueno para la Argentina. Los aumentos fueron de US$300 a US$400 para los cortes de vaca a China, y esperamos que haya una dinámica alcista porque se esperan definiciones por el cupo de 80.000 toneladas a Estados Unidos. También podría haber definiciones por la exportación de menudencias a China".

