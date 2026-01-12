Un senador uruguayo fue escrachado por mirar el Instagram de Zaira Nara en plena sesión: "Un pajero caro"

image

Zaira Nara popular en Uruguay

Según medios uruguayos, Sebastián Da Silva es productor agropecuario y licenciado en Relaciones Internacionales, y se caracteriza por tener un perfil mediático alto y una presencia activa en redes sociales. De hecho, tras la viralización del episodio, continuó publicando memes y comentarios relacionados con la situación, reforzando su estrategia de confrontación digital.

El episodio también volvió a poner en foco la figura de Zaira Nara, una de las personalidades más reconocidas del espectáculo argentino, que mantiene una fuerte presencia mediática en Uruguay, especialmente durante la temporada de verano, cuando suele vacacionar en Punta del Este.

En paralelo al revuelo político, en las últimas horas trascendieron versiones sobre una posible ruptura sentimental de la modelo con el empresario francés Robert Strom, luego de que él fuera visto en Milán acompañado por otra mujer. Aunque no hay confirmaciones oficiales, el rumor sumó un nuevo capítulo al cruce inesperado entre política, redes sociales y farándula.

