Una escena captada dentro del Parlamento de Uruguay desató una fuerte polémica política y mediática que rápidamente cruzó fronteras y llegó a la Argentina. El protagonista fue el senador Sebastián Da Silva, referente del Partido Nacional, quien quedó en el centro de las críticas tras ser fotografiado mientras revisaba el perfil de Instagram de Zaira Nara durante una sesión legislativa.
Un senador uruguayo fue escrachado por mirar el Instagram de Zaira Nara en plena sesión: "Un pajero caro"
Un senador de Uruguay quedó escrachado en redes sociales por usar su celular en plena sesión para ver sensuales fotos de Zaira Nara.
Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales luego de que un usuario identificado como Tanque Shirly las difundiera en X, acompañadas por un mensaje irónico. En las fotos se observa al legislador utilizando su celular dentro del recinto, con la cuenta de la modelo argentina abierta en la pantalla. "Un pajero caro", se lee en el escrache.
Críticas al senador uruguayo
La viralización fue inmediata y generó una ola de comentarios críticos hacia el senador. Usuarios cuestionaron su conducta en pleno horario de trabajo parlamentario y señalaron la falta de seriedad del episodio. En pocas horas, el tema se convirtió en tendencia y alimentó el debate sobre el uso de celulares y redes sociales durante las sesiones oficiales.
Lejos de esquivar la polémica, Da Silva optó por responder desde sus propias redes. Sin emitir un comunicado formal, el legislador replicó las imágenes que lo involucraban y defendió su accionar con un mensaje cargado de ironía.
“Me cancelan por ver cómo Zaira fue a una fiesta. La izquierda en modo desespero”, escribió, en un intento por bajarle el tono a las críticas y encuadrar la discusión en clave política.
Zaira Nara popular en Uruguay
Según medios uruguayos, Sebastián Da Silva es productor agropecuario y licenciado en Relaciones Internacionales, y se caracteriza por tener un perfil mediático alto y una presencia activa en redes sociales. De hecho, tras la viralización del episodio, continuó publicando memes y comentarios relacionados con la situación, reforzando su estrategia de confrontación digital.
El episodio también volvió a poner en foco la figura de Zaira Nara, una de las personalidades más reconocidas del espectáculo argentino, que mantiene una fuerte presencia mediática en Uruguay, especialmente durante la temporada de verano, cuando suele vacacionar en Punta del Este.
En paralelo al revuelo político, en las últimas horas trascendieron versiones sobre una posible ruptura sentimental de la modelo con el empresario francés Robert Strom, luego de que él fuera visto en Milán acompañado por otra mujer. Aunque no hay confirmaciones oficiales, el rumor sumó un nuevo capítulo al cruce inesperado entre política, redes sociales y farándula.
