La pelea por el poder en el PJ bonaerense: Axel Kicillof quiere desplazar a Máximo Kirchner

Mientras el debate político avanza, el proceso institucional sigue su curso. La Junta Electoral del PJ bonaerense resolvió solicitar a la Justicia la revisión y depuración de los padrones de afiliados. El pedido será elevado al Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, con el objetivo de garantizar que solo puedan votar afiliados con más de 180 días de antigüedad. De esta manera, quienes se hayan afiliado después del 17 de septiembre de 2025 quedarán excluidos del padrón, que será exhibido entre el 22 y el 27 de enero.

Los números en el PJ bonaerense

La Junta Electoral está integrada por 13 consejeros: ocho alineados con el kirchnerismo y cinco cercanos a Kicillof. Las decisiones requieren una mayoría especial de dos tercios, lo que obliga a ambas partes a negociar cada definición y refleja el delicado equilibrio de fuerzas dentro del partido.

En paralelo, comienzan a perfilarse posibles candidaturas para disputar la conducción. En el entorno del gobernador bonaerense aseguran que la opción que impulsan es una fórmula encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario, acompañada por el intendente de La Plata, Julio Alak. Según afirman, esa dupla contaría con el respaldo de alrededor de 45 intendentes, que reclaman mayor representación territorial en la conducción partidaria.

Otros sectores también evalúan dar la pelea. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, referente del Movimiento Evita, dejó abierta la posibilidad de competir si no se logra un acuerdo. “Ojalá podamos consensuar, pero si hay internas, voy a participar”, advirtió.

Con la fecha de renovación cada vez más cerca, el PJ bonaerense se enfrenta a una definición que excede la elección de autoridades. Lo que está en juego es el liderazgo político del peronismo en la provincia, su estrategia electoral futura y la capacidad de reconstruirse como fuerza competitiva en un escenario político cada vez más fragmentado.

______________________________

Más noticias en Urgente24:

Nueva caída: Con diciembre, las ventas minoristas acumulan ocho meses en baja

Mar del Plata: Lejos de la ocupación completa y preocupa la caída del consumo

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social