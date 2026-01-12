El PJ bonaerense atraviesa un proceso de fuerte reconfiguración interna, marcado por tensiones políticas que se profundizaron tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2023 y el mal resultado en las legislativas de 2025. En ese escenario de desgaste y replanteos, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se encamina a una definición clave: la renovación de sus autoridades, prevista para el próximo 15 de marzo.
INTERNA
La pelea por el poder en el PJ bonaerense: Axel Kicillof quiere desplazar a Máximo Kirchner
Las elecciones del PJ bonaerense son el primer escenario de guerra entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. El Gobernador desafía al hijo de CFK.
La elección no será un trámite. La conducción actual del PJ bonaerense está en manos de Máximo Kirchner, diputado nacional y principal referente de La Cámpora, pero su liderazgo es cuestionado por sectores que responden al gobernador Axel Kicillof, con quien mantiene una relación política cada vez más tensa. La disputa expone una discusión más profunda sobre el rumbo del peronismo en el principal distrito electoral del país y sobre quién debe encabezar su reconstrucción con vistas a 2027.
Axel Kicillof desafía a Máximo Kirchner
En el entorno del gobernador consideran que la situación actual del partido limita su capacidad de proyección. “Axel no tiene un partido que lo respalde de manera orgánica”, señaló un dirigente peronista con trayectoria en la provincia y hoy enfrentado con el kirchnerismo duro. Desde ese sector sostienen que, si no se alcanza un acuerdo amplio, el kicillofismo debería impulsar una alternativa propia para conducir el PJ.
Por ahora, existen conversaciones entre los distintos espacios para intentar una lista de unidad, aunque las definiciones siguen lejos. “Se habla de acuerdos, pero todavía no hay nada cerrado”, reconoció un dirigente cercano a Kicillof. En paralelo, desde el sector que responde a Máximo Kirchner aseguran que la prioridad es evitar una interna que profundice las divisiones y complique la reorganización del peronismo de cara a los próximos años.
Máximo Kirchner, el heredero de CFK
La discusión, sin embargo, no se limita a una pulseada entre dos figuras. Dentro del PJ bonaerense crecen los cuestionamientos sobre la falta de una estrategia nacional competitiva y sobre el peso del kirchnerismo duro en la toma de decisiones. Incluso, algunos dirigentes plantean abiertamente la necesidad de un quiebre político que permita reconstruir al peronismo por fuera de ese esquema. “Si el peronismo quiere volver a ser opción, tiene que animarse a discutir todo”, afirman.
Mientras el debate político avanza, el proceso institucional sigue su curso. La Junta Electoral del PJ bonaerense resolvió solicitar a la Justicia la revisión y depuración de los padrones de afiliados. El pedido será elevado al Juzgado Federal con competencia electoral, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, con el objetivo de garantizar que solo puedan votar afiliados con más de 180 días de antigüedad. De esta manera, quienes se hayan afiliado después del 17 de septiembre de 2025 quedarán excluidos del padrón, que será exhibido entre el 22 y el 27 de enero.
Los números en el PJ bonaerense
La Junta Electoral está integrada por 13 consejeros: ocho alineados con el kirchnerismo y cinco cercanos a Kicillof. Las decisiones requieren una mayoría especial de dos tercios, lo que obliga a ambas partes a negociar cada definición y refleja el delicado equilibrio de fuerzas dentro del partido.
En paralelo, comienzan a perfilarse posibles candidaturas para disputar la conducción. En el entorno del gobernador bonaerense aseguran que la opción que impulsan es una fórmula encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario, acompañada por el intendente de La Plata, Julio Alak. Según afirman, esa dupla contaría con el respaldo de alrededor de 45 intendentes, que reclaman mayor representación territorial en la conducción partidaria.
Otros sectores también evalúan dar la pelea. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, referente del Movimiento Evita, dejó abierta la posibilidad de competir si no se logra un acuerdo. “Ojalá podamos consensuar, pero si hay internas, voy a participar”, advirtió.
Con la fecha de renovación cada vez más cerca, el PJ bonaerense se enfrenta a una definición que excede la elección de autoridades. Lo que está en juego es el liderazgo político del peronismo en la provincia, su estrategia electoral futura y la capacidad de reconstruirse como fuerza competitiva en un escenario político cada vez más fragmentado.
