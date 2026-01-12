Miles de usuarios de Instagram empezaron a recibir correos electrónicos que parecen oficiales, pero muchos sospechan que se trata de una estafa sofisticada que podría poner en riesgo cuentas y datos personales. Si abrís el correo sin pensar, podés terminar metido en un lío que no esperabas, y la plataforma no siempre puede protegerte de estos engaños.
"REINICIAR CONTRASEÑA"
Cuidado con este correo engañoso de Instagram: Te explicamos cómo no caer
Usuarios denuncian que Instagram manda un correo electrónico trucho pidiendo resetear su contraseña. No hagas clic y hacé esto para que no te engañen.
Cómo un mail falso puede vaciar tu Instagram
En los últimos días, miles de usuarios recibieron un correo electrónico que parece oficial, con mensajes como: "Instagram ha recibido una solicitud para restablecer tu contraseña. Si ignoras este mensaje, tu contraseña no será cambiada", y un botón gigante que dice "Reiniciar contraseña".
Lo llamativo es que los mails vienen de direcciones que parecen legítimas, como @mail.instagram.com, y el diseño es prácticamente idéntico al original, lo que hace que sea muy fácil caer en la trampa, incluso para gente acostumbrada a la tecnología.
Algunos especialistas como Greg Caleo, cofundador de Cybermate, advierten que "personas maliciosas han logrado usar la infraestructura real de Instagram para enviar correos de restablecimiento de contraseña, y podrían tener aplicaciones asociadas para copiar tus credenciales cuando realmente cambies tu contraseña". Con esto, cualquier usuario desprevenido puede ser un objetivo, sobre todo a los adultos mayores, un grupo que, según el Scamwatch 2025, tiene un 84% de exposición a estafas digitales.
La recomendación de los expertos es no hacer clic en enlaces sospechosos, activar la autenticación en dos pasos y revisar la sección 'Correos recientes' dentro de la app, donde se pueden chequear todos los mails oficiales de los últimos 14 días. "Si no aparece en ‘Correos recientes’, ignóralo", señalan desde el TikTok especializado @ohhackno.
Para ver tus correos recientes de Instagram y verificar si son legítimos, basta con ir a tu perfil > Menú (tres líneas) > Centro de cuentas > Contraseña y seguridad > Correos electrónicos recientes. Ahí se pueden ver los oficiales enviados por Instagram en los últimos 14 días.
17,5 millones de cuentas expuestas y un error de Instagram
Instagram asegura que "no hubo brecha de seguridad en nuestros sistemas y las cuentas permanecen seguras", pero el contexto preocupa: en horas previas a la aparición masiva de estos correos, BreachForums publicó datos de 17,5 millones de cuentas de Instagram, incluyendo nombres, correos y números de teléfono, según Malwarebytes y Forbes.
Esto significa que aunque la plataforma hable de un error técnico que permitió a terceros enviar emails, la información filtrada ya podría estar siendo usada para intentos de phishing y secuestro de cuentas. Hasta el periodista especializado en ciberseguridad Davey Winder contó que él mismo recibió un correo falso que parecía oficial: "Los hackers confían en que los usuarios entren en pánico y hagan clic sin pensar".
Entre el pánico por un fallo técnico, la publicación de datos personales y la sofisticación de los correos falsos, cualquiera puede quedar expuesto, y por eso la recomendación de los expertos es contundente: revisar las configuraciones, cambiar las contraseñas y activar la autenticación en dos pasos. Aunque Instagram no haya registrado un hackeo directo, el riesgo de caer en estos ataques es real y cualquier usuario debería tomárselo en serio.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo
Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River