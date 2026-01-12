Cuidado con este correo engañoso de Instagram: Te explicamos cómo no caer

image Varios especialistas advierten que los mails usan infraestructura real y engañan incluso a quienes saben de tecnología.

Para ver tus correos recientes de Instagram y verificar si son legítimos, basta con ir a tu perfil > Menú (tres líneas) > Centro de cuentas > Contraseña y seguridad > Correos electrónicos recientes. Ahí se pueden ver los oficiales enviados por Instagram en los últimos 14 días.

17,5 millones de cuentas expuestas y un error de Instagram

Instagram asegura que "no hubo brecha de seguridad en nuestros sistemas y las cuentas permanecen seguras", pero el contexto preocupa: en horas previas a la aparición masiva de estos correos, BreachForums publicó datos de 17,5 millones de cuentas de Instagram, incluyendo nombres, correos y números de teléfono, según Malwarebytes y Forbes.

tweet-2010202301886238822 Desde Instagram aseguran que no hubo hackeo, pero la filtración masiva de datos aumenta el riesgo de phishing.

Esto significa que aunque la plataforma hable de un error técnico que permitió a terceros enviar emails, la información filtrada ya podría estar siendo usada para intentos de phishing y secuestro de cuentas. Hasta el periodista especializado en ciberseguridad Davey Winder contó que él mismo recibió un correo falso que parecía oficial: "Los hackers confían en que los usuarios entren en pánico y hagan clic sin pensar".

Entre el pánico por un fallo técnico, la publicación de datos personales y la sofisticación de los correos falsos, cualquiera puede quedar expuesto, y por eso la recomendación de los expertos es contundente: revisar las configuraciones, cambiar las contraseñas y activar la autenticación en dos pasos. Aunque Instagram no haya registrado un hackeo directo, el riesgo de caer en estos ataques es real y cualquier usuario debería tomárselo en serio.

