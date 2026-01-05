La intención de Boca Juniors para 2026 es mejorar lo realizado en 2025. El año que acaba de terminar fue complicado para el club de la Ribera, y por eso buscan cerrar refuerzos que les permitan encarar la temporada de la mejor manera.
¿QUÉ QUISO DECIR?
Nadie en Boca puede entender la historia de Instagram de Marino Hinestroza
Boca Juniors aún no pudo cerrar ningún refuerzo y hay polémica por una historia de Instagram de Marino Hinestroza.
Uno de los nombres que parecía estar cerrado es el de Marino Hinestroza, actualmente en Atlético Nacional. El colombiano todavía no es jugador del Xeneize, y algunos se mostraron confundidos por una historia que publicó en su Instagram.
La historia de Instagram de Marino Hinestroza
En Colombia ya han advertido sobre posibles faltas de conducta de Marino Hinestroza.
El extremo derecho es muy hábil dentro de la cancha, pero también tiene particularidades fuera de ella, y lo que publicó en sus redes sociales en las últimas horas no fue la excepción.
"¿A qué fechas es que llaman los equipos o será que me mocharon?" se preguntó el colombiano, generando confusión en Boca.
Todo parecía cerrado a finales de diciembre respecto a Hinestroza, pero con el correr de los días su llegada al Xeneize se fue diluyendo, según comunicó Atlético Nacional.
Como si esto fuera poco, Fluminense también se metió en la disputa y busca quedarse con el jugador colombiano.
De todas formas, Hinestroza tiene la intención de jugar en Boca, aunque todavía no está claro si finalmente se concretará su llegada.
Seguramente se avecinan días decisivos para definir el futuro del veloz extremo.
Boca Juniors y el 2026
Con la ratificación de Claudio Úbeda al frente del plantel de Boca, al menos hasta junio de 2026, el Xeneize volvió a los entrenamientos de cara a un nuevo año, en el que disputará la Copa Libertadores.
Si bien circulan algunos nombres de posibles refuerzos, por el momento el club de la Ribera no ha concretado ninguna incorporación.
Independientemente de Hinestroza, Alexis Cuello y Chimi Ávila son los jugadores que podrían sumarse al Xeneize para reforzar la delantera.
Con el correr de los días, seguramente habrá más confirmaciones.
Aunque aún faltan algunos días para el debut oficial, es importante remarcar los primeros partidos de Boca en el Torneo Apertura:
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Fin de semana del 25 de enero
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Semana del 28 de enero
- Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Fin de semana del 1° de febrero
Faltan apenas 20 días, por lo que es clave que los jugadores que lleguen tengan la oportunidad de entrenarse con sus compañeros antes del inicio de la competencia.
+ EN GOLAZO 24
Fabrizio Romano reveló quién podría ser el nuevo DT del Manchester United
Edinson Cavani, protagonista de una noticia que sacudió a Boca Juniors
Juan Cortese encendió la polémica en River Plate con Sebastián Villa