Nadie en Boca puede entender la historia de Instagram de Marino Hinestroza

Todo parecía cerrado a finales de diciembre respecto a Hinestroza, pero con el correr de los días su llegada al Xeneize se fue diluyendo, según comunicó Atlético Nacional.

Como si esto fuera poco, Fluminense también se metió en la disputa y busca quedarse con el jugador colombiano.

De todas formas, Hinestroza tiene la intención de jugar en Boca, aunque todavía no está claro si finalmente se concretará su llegada.

Seguramente se avecinan días decisivos para definir el futuro del veloz extremo.

Boca Juniors y el 2026

Con la ratificación de Claudio Úbeda al frente del plantel de Boca, al menos hasta junio de 2026, el Xeneize volvió a los entrenamientos de cara a un nuevo año, en el que disputará la Copa Libertadores.

Si bien circulan algunos nombres de posibles refuerzos, por el momento el club de la Ribera no ha concretado ninguna incorporación.

Independientemente de Hinestroza, Alexis Cuello y Chimi Ávila son los jugadores que podrían sumarse al Xeneize para reforzar la delantera.

Con el correr de los días, seguramente habrá más confirmaciones.

Aunque aún faltan algunos días para el debut oficial, es importante remarcar los primeros partidos de Boca en el Torneo Apertura:

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Fin de semana del 25 de enero

Boca vs. Deportivo Riestra – Fin de semana del 25 de enero Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Semana del 28 de enero

Estudiantes (LP) vs. Boca – Semana del 28 de enero Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Fin de semana del 1° de febrero

Faltan apenas 20 días, por lo que es clave que los jugadores que lleguen tengan la oportunidad de entrenarse con sus compañeros antes del inicio de la competencia.

