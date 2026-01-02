La fuertísima decisión de Roma con Dybala que impacta de lleno en Boca

Ahora la pelota está del lado de Dybala, quien tiene muchas cuestiones que analizar. Si bien la reducción salarial es enorme, el monto sería mucho más de lo que puede pagarle Boca. Por otra parte, el aspecto familiar es más que importante en esta historia ya que Oriana Sabatini, su esposa, está por dar a luz a su primer hijo y quiere radicarse nuevamente en la Argentina. Mientras La Joya define su futuro, Juan Román Riquelme y todo el pueblo Xeneize esperan una respuesta.

