Boca se está armando para afrontar el 2026 con la ilusión puesta en la Copa Libertadores. Para lograr este objetivo, el Xeneize inició un plan especial para lograr la llegada de Paulo Dybala, pero ahora se supo la fuertísima decisión que tomó la Roma con La Joya a seis meses de que se termine su contrato.
GIRO INESPERADO
La fuertísima decisión de Roma con Dybala que impacta de lleno en Boca
En las útlimas horas se reveló la decisión de la Roma con Paulo Dybala en medio de las negociaciones para llegar a Boca.
Luego de lo que fue la llegada de Leandro Paredes a Boca comenzó a crecer muy fuerte la ilusión de que Paulo Dybala se ponga la camiseta azul y oro. Fue el padre del volante central Xeneize el que indicó que el cordobés podía sumarse más pronto que tarde y a medida que fueron pasando las semanas todo fue tomando un tono mucho más serio.
Boca convirtió la ilusión en negociación y es por eso que Juan Román Riquelme personalmente inició charlas con Dybala para tentarlo y que llegue al Xeneize en 2026. La chance de que se sume en enero quedó rápidamente descartada, por lo que la propuesta era para que llegue con el pase en su poder en junio de este año, una vez que termine la temporada y su contrato con Roma.
Todo parecía ir de la mejor manera pero desde Italia comenzaron a llegar noticias que impactante de lleno en Boca. La Gazzetta dello Sport indicó que Dybala, lejos de estar con ganas de marcharse de La Loba, tenía la intención de seguir un tiempo más aunque todo dependía de la decisión de la directiva del conjunto de la capital italiana.
La oferta de renovación de Roma a Dybala
Ahora fue el medio Repubblica el que anunció que Roma le presentó a Dybala una oferta para renovar su contrato con la particularidad que sería con una rebaja del 67,5% de lo que percibe actualmente, por lo que pasaría de cobrar 8 millones de euros netos por temporada a un monto cercano a los 3 millones de euros netos. Lo que se especifica es por cuantos años sería el nuevo vínculo.
Ahora la pelota está del lado de Dybala, quien tiene muchas cuestiones que analizar. Si bien la reducción salarial es enorme, el monto sería mucho más de lo que puede pagarle Boca. Por otra parte, el aspecto familiar es más que importante en esta historia ya que Oriana Sabatini, su esposa, está por dar a luz a su primer hijo y quiere radicarse nuevamente en la Argentina. Mientras La Joya define su futuro, Juan Román Riquelme y todo el pueblo Xeneize esperan una respuesta.
Más en GOLAZO 24
Stéfano Di Carlo enfrentó a Gallardo y tumbó la llegada de un refuerzo a River
River se lo sacó al Flamengo y tiene a su tercer refuerzo
Santiago Ascacibar recibió la peor noticia tras ser buscado por River y Boca
Gastón Edul aseguró que Racing rompe el mercado con un jugador de élite: "Dio el ok"