Exjefe de la SIDE fulminó el decreto de Milei: "Es peor que en el kirchnerismo"

En esa línea, Toma opinó que el DNU 941 publicado este viernes en el Boletín Oficial, "lejos de servir a lo que debería ser una política de Estado, se convierte en un elemento que refuerza todavía más esa percepción".

Consideró que entre los motivos que "refuerzan" esa percepción está que se haya recurrido a un decreto y no al Congreso para modificar la ley de Inteligencia (25.520). Recordó que la misma fue sancionada con "un consenso enorme" de todos los sectores políticos. "No es una buena actitud", dijo en relación a la decisión del Gobierno.

"Recurrir a un decreto frente a una ley con esas características no es una buena señal. Debió haberse convocado a un debate mucho más amplio", agregó.

miguel-angel-toma Miguel Ángel Toma.

Luego afirmó que desde el punto de vista técnico, "el decreto es un mamarracho, porque no sirve para hacer más eficiente el sistema". "Burocratiza, genera agencias con autonomía funcional y tecnológica, y dificulta la construcción de un organigrama que permita su control", dijo.

Evaluó además que "abre debates innecesarios". Tomó el caso de la facultad que el decreto confiere a agentes de Inteligencia de detener personas. "Si usted o yo, civiles de a pie, tenemos la posibilidad de neutralizar a un ladrón que está cometiendo un delito, la ley ya nos protege. ¿Para qué incluir eso en un decreto y otorgarle esa potestad a un oficial de inteligencia?", dijo.

"Eso genera un debate inconsistente, ajeno a lo que la sociedad necesita: construir una estructura de inteligencia más ágil y eficiente para neutralizar el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, la penetración de Estados narco —como lo fue Bolivia con acuerdos militares con Irán y transferencia de tecnología militar—, o incluso la entrega de pasaportes legítimos con identidades falsas a espías rusos, iraníes, chinos, cubanos o venezolanos", dijo.

dnu inteligencia El DNU 941 se publicó este viernes en el Boletín Oficial.

También cuestionó que se le de caracter de "encubierto" a las actividades de Inteligencia. "La inteligencia, por naturaleza, es secreta, no encubierta. Es secreta porque protege a los agentes, a las fuentes y a las metodologías", dijo e insistió: "El decreto es un error y, además, es malo: no sirve para los fines que debería cumplir".

Para Toma, en comparación con la política del kirchnerismo en la materia, "este decreto es peor, porque lo que hace es darle más validez al fantasma que debiera despejar".

Para el exjefe de la SIDE, es una "idea correcta" actualizar el sistema de Inteligencia "porque las amenazas son novedosas", pero advirtió que de encargárselo a "alguien que no tiene capacidad ni conocimiento, va a hacer este mamarracho" y "se puede generar la percepción de que esto va a seguir siendo lo mismo que en el kirchnerismo".

