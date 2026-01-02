Pablo Quirno endurece su línea en Cancillería y expone a un embajador en Twitter: El motivo

image

Se endurece la línea en Cancillería

El llamado de atención coincidió con una jornada sensible para Suiza, atravesada por una tragedia en la estación de esquí de Crans-Montana, donde un incendio en un bar provocó decenas de víctimas fatales. Aun así, desde Cancillería aclararon que el reclamo respondió exclusivamente a una revisión administrativa y política del funcionamiento de las representaciones en el exterior.

La intervención pública se inscribe en una línea de conducción que Quirno viene sosteniendo desde su llegada al cargo: mayor control político sobre el accionar de los diplomáticos y tolerancia cero frente a expresiones o gestos que se alejen de la agenda oficial del Gobierno de Javier Milei.

En las últimas semanas, el canciller protagonizó otros cruces con miembros del servicio exterior. A comienzos de diciembre, cuestionó a un diplomático que había expresado reparos sobre la compra de aviones F-16, episodio que terminó con una retractación pública del funcionario involucrado. Más recientemente, dispuso el desplazamiento de un delegado consular en Siria luego de que se viralizara una interacción en redes sociales considerada incompatible con su rol institucional.

Desde el entorno del ministro explican que el objetivo es “ordenar y profesionalizar” el funcionamiento de las embajadas, evitar posicionamientos personales y garantizar que toda comunicación oficial refleje de manera estricta la política exterior definida por el Poder Ejecutivo.

