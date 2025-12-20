urgente24
Pablo Quirno > Donald Trump > Mercosur

CUESTIÓN DE AGENDA

Entusiasta: Pablo Quirnó aseguró que el acuerdo con USA se firmará "a la brevedad"

Pablo Quirno explicó que no se firmó por una cuestión de "agenda ocupada de Donald Trump", pero dijo que "cerrará a la brevedad".

20 de diciembre de 2025 - 19:46
Canciller Pablo Quino en la cumbre del Mercosur

Canciller Pablo Quino en la cumbre del Mercosur

El Canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo comercial con los Estados Unidos está prácticamente cerrado”, luego de que se anunciara hace más de un mes, pero que se postergara su firma definitiva.

El ministro de Relaciones Exteriores se expresó en la Cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, informó la Agencia Noticias Argentinas.

Donald Trump y el neocolonialismo.jpeg
Donald Trump tiene una agenda de firmas muy cargada

Donald Trump tiene una agenda de firmas muy cargada

Quirno señaló

Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar

Seguir leyendo

El funcionario pidió “entender que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada que la de Argentina".

Finalmente resaltó

Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES