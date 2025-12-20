El Canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo comercial con los Estados Unidos “está prácticamente cerrado”, luego de que se anunciara hace más de un mes, pero que se postergara su firma definitiva.
CUESTIÓN DE AGENDA
Entusiasta: Pablo Quirnó aseguró que el acuerdo con USA se firmará "a la brevedad"
Pablo Quirno explicó que no se firmó por una cuestión de "agenda ocupada de Donald Trump", pero dijo que "cerrará a la brevedad".
El ministro de Relaciones Exteriores se expresó en la Cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, informó la Agencia Noticias Argentinas.
Quirno señaló
El funcionario pidió “entender que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada que la de Argentina".
Finalmente resaltó
