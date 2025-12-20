Estudiantes venció a Platense por 2-1 y se quedó con el Trofeo de Campeones

Otro día de gloria en la historia de Estudiantes de La Plata. En un choque más que disputado y con un gol agónico en tiempo de descuento el Pincha venció a Platense por 2-1 y se quedó con el Trofeo de Campeones en San Nicolás. Lucas Alario fue el héroe de la jornada con dos goles entrando desde el banco.

Fue un partido de pocas emociones que apasionante. El primer tiempo prácticamente no se jugó con dos equipos que se hicieron muy fuertes y no dieron ni una sola pelota por perdida. Las acciones más claras fueron por parte de Estudiantes pero el Platense también tuvo la oportunidad de inquietar el arco defendido por Fernando Muslera.

En el segundo tiempo llegaron todas las emociones juntas. A los 4 minutos del segundo tiempo fue Franco Zapiola, hombre con pasado en el Pincha, captó un rebote en el borde del área y de derecha estampó el 1-0 para Platense. A partir de acá el Calamar se dedicó a defender la ventaja y no atacó más, mientras que el Pincha fue a la carga por la igualdad.

Alario, el héroe de Estudiantes Eduardo Domínguez comenzó a meter mano en el equipo con cambios para darle mayor frescura al ataque. La modificación más importante fue la de Lucas Alario, que tuvo su tarde más importante con la camiseta del Pincha. Fue a los 33 minutos de la segunda parte que el Pipa apareció por el medio del área para cabecear y poner el 1-1.

