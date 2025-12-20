urgente24
Estudiantes venció a Platense por 2-1 y se quedó con el Trofeo de Campeones

Con dos goles de Lucas Alario, Estudiantes le dio vulta el partido a Platense y se coronó campeón del Trofeo de Campeones en San Nicolás.

20 de diciembre de 2025 - 17:27

EN VIVO

Otro día de gloria en la historia de Estudiantes de La Plata. En un choque más que disputado y con un gol agónico en tiempo de descuento el Pincha venció a Platense por 2-1 y se quedó con el Trofeo de Campeones en San Nicolás. Lucas Alario fue el héroe de la jornada con dos goles entrando desde el banco.

Fue un partido de pocas emociones que apasionante. El primer tiempo prácticamente no se jugó con dos equipos que se hicieron muy fuertes y no dieron ni una sola pelota por perdida. Las acciones más claras fueron por parte de Estudiantes pero el Platense también tuvo la oportunidad de inquietar el arco defendido por Fernando Muslera.

En el segundo tiempo llegaron todas las emociones juntas. A los 4 minutos del segundo tiempo fue Franco Zapiola, hombre con pasado en el Pincha, captó un rebote en el borde del área y de derecha estampó el 1-0 para Platense. A partir de acá el Calamar se dedicó a defender la ventaja y no atacó más, mientras que el Pincha fue a la carga por la igualdad.

Alario, el héroe de Estudiantes

Eduardo Domínguez comenzó a meter mano en el equipo con cambios para darle mayor frescura al ataque. La modificación más importante fue la de Lucas Alario, que tuvo su tarde más importante con la camiseta del Pincha. Fue a los 33 minutos de la segunda parte que el Pipa apareció por el medio del área para cabecear y poner el 1-1.

Con el empate, Estudiantes se paró mejor en la cancha y fue con todo a buscar el gol del triunfo para evitar el alargue. Cuanto parecía que el partido se iba indefectiblemente a la prórroga, Lucas Alario apareció nuevamente para sellar la remontada que darla el Pincha la victoria por 2-1 para quedarse con la victoria en el Trofeo de Campeones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2002515410726580402&partner=&hide_thread=false

Estudiantes y la chance de ganar tres títulos más

El Pincha cierra un año fenomenal luego de pasar momentos complicados adentro del campo de juego con resultados que no se daban y también afuera del campo con la guerra que se desató con la AFA. Estudiantes termina el 2025 con dos estrellas más y además accedió a la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones, los tres campeonatos que se pondrán en juego en 2026

Live Blog Post

¡FIN DEL PARTIDO! Estudiantes es el campeón del Trofeo de Campeones

Live Blog Post

¡GOOOOL DE ESTUDIANTES!

A los 46 minutos del segundo tiempo Lucas Alario pone el segundo para el Pincha y se lo da vuelta a Platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2002513305944916409&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Estudiantes empuja y va por el triunfo

El Pincha está mucho mejor que Platense y se aproxima al arco defendido por Losas.

Live Blog Post

Minuto 42 del segundo tiempo: Todo igualado en San Nicolás

Estudiantes y Platense se dirigen al alargue en el Trofeo de Campeones

Live Blog Post

¡GOOOL DE ESTUDIANTES!

Lucas Alario de cabeza anotó para el Pincha y a los 34 minutos del segunto tiempo establece la igualdad ante Platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2002510194912223501&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡LO ERRÓ ESTUDIANTES!

A los 26 minutos del segundo tiempo, Cristian Medina tuvo la chance de anotar el empate para el Pincha.

Live Blog Post

Estudiantes pateó el tablero con tres cambios

Ingresaron José Sosa, Eric Meza y Fabricio Pérez por Román Gómez, Ezequiel Piovi y Joaquín Tobio Burgos.

Live Blog Post

Estudiantes presiona para llegar al empate

El Pincha sigue acumulando situaciones de riesgo pero no puede batir el arco de Platense defendido por Losas.

Live Blog Post

¡SE SALVÓ PLATENSE!

A través de un córner, Estudiantes estuvo cerca de igualar el encuentro.

Live Blog Post

¡GOOOOL DE PLATENSE!

Franco Zapiola captó un rebote al borde del área y a los 4 minutos del segundo tiempo le da la ventaja al Calamar sobre Platense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002503071742480559&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡Comenzó el segundo tiempo!

Live Blog Post

Fin del primer tiempo

Live Blog Post

¡SE SALVÓ PLATENSE!

Sobre el final del primer tiempo, Estudiantes tuvo la chance anotar con un cabezazo en contra de Mainero en que el arquero Losas pudo sacar para mantener todo igualado sin goles.

Live Blog Post

Minuto: 48: Amarilla para Saborido, cuarto amonestado en Platense

Live Blog Post

Minuto 35: Amarilla para Mainero, tercer amonestado en Platense

Live Blog Post

Minuto 31: Amarila para Piovi y primer amonestado en Estudiantes

Live Blog Post

Minuto 26: Amarila para Schor y segundo amonestado en Platense

Live Blog Post

Minuto 24: Amarilla para Silva en Platense

Live Blog Post

Partido trabado en San Nicolás

Llegando a los 20 minutos del primer tiempo, ni Estudiantes ni Platense pueden hacerse dueños de un partido donde hay más infracciones que fútbol.

Live Blog Post

Minuto 14: Primera aproximación de Platense

Luego de un lateral, Ignacio Schor disparó al arco defendido por Fernando Muslera.

Live Blog Post

Minuto 7: ¡Avisó Estudiantes!

Edwin Cetré encaró desde la izquierda al centro y lanzó un gran remate que atajó Losas para Platense

Live Blog Post

¡COMIENZA El PARTIDO!

Live Blog Post

Augusto Lotti, baja de último momento en Platense

El delantero sufrió esguince leve de rodilla y no estará disposición de Walter Zunino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002476537895895550&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Verón, nuevamente viendo a Estudiantes desde la tribuna

Al igual que en la final del Torneo Clausura, Juan Sebastián Verón observará el Trofeo de Campeones como un hincha más debido a la sanción de seis meses impuesta por la AFA para cumplir sus funciones como presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2002475196394185062&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Estudiantes con formación confirmada!

image

Live Blog Post

¡Platense con formación confirmada!

image

Live Blog Post

Autoridades para la final

Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Adrián Delbarba

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Lucas Germanotta

Live Blog Post

TV: Dónde ver Estudiantes vs Platense

El Trofeo de Campeones podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Live Blog Post

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Santiago Toloza y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.

