Otro día de gloria en la historia de Estudiantes de La Plata. En un choque más que disputado y con un gol agónico en tiempo de descuento el Pincha venció a Platense por 2-1 y se quedó con el Trofeo de Campeones en San Nicolás. Lucas Alario fue el héroe de la jornada con dos goles entrando desde el banco.
Estudiantes venció a Platense por 2-1 y se quedó con el Trofeo de Campeones
Con dos goles de Lucas Alario, Estudiantes le dio vulta el partido a Platense y se coronó campeón del Trofeo de Campeones en San Nicolás.
EN VIVO
-
19:58
¡FIN DEL PARTIDO! Estudiantes es el campeón del Trofeo de Campeones
-
19:53
¡GOOOOL DE ESTUDIANTES!
-
19:50
Estudiantes empuja y va por el triunfo
-
19:49
Minuto 42 del segundo tiempo: Todo igualado en San Nicolás
-
19:41
¡GOOOL DE ESTUDIANTES!
-
19:34
¡LO ERRÓ ESTUDIANTES!
-
19:31
Estudiantes pateó el tablero con tres cambios
-
19:24
Estudiantes presiona para llegar al empate
-
19:18
¡SE SALVÓ PLATENSE!
-
19:12
¡GOOOOL DE PLATENSE!
-
19:07
¡Comenzó el segundo tiempo!
-
18:52
Fin del primer tiempo
-
18:51
¡SE SALVÓ PLATENSE!
-
18:50
Minuto: 48: Amarilla para Saborido, cuarto amonestado en Platense
-
18:37
Minuto 35: Amarilla para Mainero, tercer amonestado en Platense
-
18:33
Minuto 31: Amarila para Piovi y primer amonestado en Estudiantes
-
18:28
Minuto 26: Amarila para Schor y segundo amonestado en Platense
-
18:26
Minuto 24: Amarilla para Silva en Platense
-
18:22
Partido trabado en San Nicolás
-
18:15
Minuto 14: Primera aproximación de Platense
-
18:09
Minuto 7: ¡Avisó Estudiantes!
-
17:54
¡COMIENZA El PARTIDO!
-
17:46
Augusto Lotti, baja de último momento en Platense
-
17:39
Verón, nuevamente viendo a Estudiantes desde la tribuna
-
17:38
¡Estudiantes con formación confirmada!
-
17:33
¡Platense con formación confirmada!
-
17:31
Autoridades para la final
-
17:29
TV: Dónde ver Estudiantes vs Platense
-
17:17
Probables formaciones:
Fue un partido de pocas emociones que apasionante. El primer tiempo prácticamente no se jugó con dos equipos que se hicieron muy fuertes y no dieron ni una sola pelota por perdida. Las acciones más claras fueron por parte de Estudiantes pero el Platense también tuvo la oportunidad de inquietar el arco defendido por Fernando Muslera.
En el segundo tiempo llegaron todas las emociones juntas. A los 4 minutos del segundo tiempo fue Franco Zapiola, hombre con pasado en el Pincha, captó un rebote en el borde del área y de derecha estampó el 1-0 para Platense. A partir de acá el Calamar se dedicó a defender la ventaja y no atacó más, mientras que el Pincha fue a la carga por la igualdad.
Alario, el héroe de Estudiantes
Eduardo Domínguez comenzó a meter mano en el equipo con cambios para darle mayor frescura al ataque. La modificación más importante fue la de Lucas Alario, que tuvo su tarde más importante con la camiseta del Pincha. Fue a los 33 minutos de la segunda parte que el Pipa apareció por el medio del área para cabecear y poner el 1-1.
Con el empate, Estudiantes se paró mejor en la cancha y fue con todo a buscar el gol del triunfo para evitar el alargue. Cuanto parecía que el partido se iba indefectiblemente a la prórroga, Lucas Alario apareció nuevamente para sellar la remontada que darla el Pincha la victoria por 2-1 para quedarse con la victoria en el Trofeo de Campeones.
Estudiantes y la chance de ganar tres títulos más
El Pincha cierra un año fenomenal luego de pasar momentos complicados adentro del campo de juego con resultados que no se daban y también afuera del campo con la guerra que se desató con la AFA. Estudiantes termina el 2025 con dos estrellas más y además accedió a la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones, los tres campeonatos que se pondrán en juego en 2026
Más en Urgente24
River Plate va a fondo por un jugador campeón con Racing Club
Boca y Estudiantes envueltos en una causa de presunto lavado de dinero
River sacude el mercado: va por Romaña y le 'regala' una figura a San Lorenzo
Deja tu comentario