Boca y Estudiantes envueltos en una causa de presunto lavado de dinero

En el día de hoy se supo que la Fiscalía Nacional N°3 en lo penal económico, a cargo de Emilio Guerberoff, que lleva la investigación junto al juez Marcelo Aguinsky ordenó la imputación de los empresarios Gillett y Tofoni. La causa tiene su origen con la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien acusó un presunto lavado de activos durante el mercado de pases de enero donde se produjo la compra de Cristian Medina a Boca por 15 millones de dólares para luego jugar en Estudiantes.