Boca y Estudiantes envueltos en una causa de presunto lavado de dinero

Mientras Estudiantes de La Plata se prepara para afrontar el Trofeo de Campeones ante Platense y Boca está totalmente metido en el mercado de pases, la justicia comenzó una investigación por presunto lavado de dinero donde ambas instituciones están vinculadas por mantener contacto con los empresarios Foster Gillett y Guillermo Tofoni.
En las últimas horas la la Fiscalía Nacional N°3 en lo penal económico comenzó una investigación que une a Boca y Estudiantes con Foster Gillett.
En el día de hoy se supo que la Fiscalía Nacional N°3 en lo penal económico, a cargo de Emilio Guerberoff, que lleva la investigación junto al juez Marcelo Aguinsky ordenó la imputación de los empresarios Gillett y Tofoni. La causa tiene su origen con la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán, quien acusó un presunto lavado de activos durante el mercado de pases de enero donde se produjo la compra de Cristian Medina a Boca por 15 millones de dólares para luego jugar en Estudiantes.
La justicia ya ordenó una serie de medidas importantes como el levantamiento del secreto fiscal de Foster Gillett y Guillermo Tofoni, además del secreto bancario de Boca y Estudiantes. Cristian Medina, uno de los jugadores implicados, fue citado a declarar y allí deberá informar claramente de dónde obtuvo los 15 millones de dólares netos para poder ejecutar su cláusula de salida y posteriormente llegar al Pincha.
Medina no será el único futbolista que deberá presentarse ante la justicia. Fueron citados a declarar Rodrigo Villagra (Ex River), Valentín Gómez (ex Vélez) y Ezequiel Piovi (actual jugador de Estudiantes) junto a sus representantes, ya que estuvieron involucrados en negociaciones que llevó adelante Foster Gillett durante el último año.
AFA y Gobierno Nacional en la mira
Esta situación llega en medio de una batalla donde también están involucrados el Gobierno Nacional y la AFA. El fiscal Guerberoff es el mismo que está investigando la causa de los presuntos testaferros del Chiqui Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por lo que está claro que está sumergido en presuntas malversaciones de fondos relacionadas con el fútbol.
Al mismo tiempo hay que remarcar que la justicia analiza la relación de diferentes empresarios además de Foster Gillett y Guillermo Tofoni debido a la cercanía que han mostrado con Javier Milei impulsando las SAD en la Argentina. El fútbol argentino está en la mira con diferentes investigaciones que están siendo llevadas adelante.
