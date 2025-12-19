Los 10 países low cost para viajar en 2025, de Albania a Marruecos

2-Túnez

Túnez es uno de los destinos más accesibles y completos del norte de África. Sobre el Mediterráneo ofrece playas tranquilas y ciudades costeras con influencia europea, mientras que hacia el interior aparecen desiertos, ruinas y medinas que concentran siglos de historia. La capital combina avenidas modernas con barrios antiguos donde el pasado árabe y francés todavía se siente en la arquitectura y en la vida cotidiana.

El recorrido suele pasar por las ruinas de Cartago, testimonio del pasado romano, y por Sidi Bou Said, un pueblo costero de casas blancas y puertas azules que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del país. Los mercados, las mezquitas y la gastronomía local, basada en especias, pescados y platos simples, completan una experiencia intensa y barata. Una noche en hostal ronda los 20 euros, una comida local cuesta alrededor de 4 euros y una cerveza doméstica se consigue por unos 2 euros.

3-Malasia

Malasia es uno de los destinos más equilibrados del Sudeste Asiático en términos de precio y variedad. Kuala Lumpur combina rascacielos, barrios tradicionales y mercados callejeros, mientras que ciudades como George Town, en Penang, suman herencia colonial, arte urbano y una de las escenas gastronómicas más valoradas de la región. La mezcla cultural entre lo malayo, chino e indio atraviesa todo el país y le da una identidad muy particular.

Más allá de las ciudades, Malasia ofrece playas tranquilas, selva tropical y pequeñas islas como Pulau Kapas o Perhentian, ideales para descansar o bucear sin gastar de más. También conviven allí grandes contrastes urbanos, como proyectos inmobiliarios fallidos del tamaño de una ciudad, entre ellos Forest City, que se volvió símbolo de los excesos y contradicciones del desarrollo en la región. En términos de presupuesto, una noche en hostal ronda los 13 euros, una comida local cuesta alrededor de 4,30 euros y una cerveza doméstica, cerca de 4 euros.

4-Turquía

Turquía es uno de esos destinos que rinden por partida doble. A caballo entre Europa y Asia, concentra siglos de historia, paisajes únicos y una gastronomía que atraviesa culturas. Estambul es la gran puerta de entrada y también uno de los mayores imanes del viaje: caminar entre Santa Sofía, la Mezquita Azul y el Palacio Topkapi permite entender cómo el pasado bizantino y otomano conviven en una misma ciudad, mientras el Bósforo marca el pulso entre dos continentes.

Más allá de la antigua Constantinopla, el país despliega escenarios muy distintos entre sí. Capadocia, con sus formaciones rocosas y globos aerostáticos al amanecer, ofrece una de las experiencias más icónicas de Turquía, mientras que Pamukkale, con sus terrazas blancas de travertino y aguas termales, suma un paisaje casi irreal. A pesar de su popularidad y diversidad, Turquía sigue siendo accesible para el viajero: una noche en hostal ronda los 22 euros, una comida local cuesta cerca de 11 euros y una cerveza doméstica, alrededor de 5 euros.

..... Vista de Ohrid, en Macedonia del Norte.

5-Macedonia del Norte

Macedonia del Norte es uno de los destinos menos explotados y más auténticos de los Balcanes. Pequeña, montañosa y todavía lejos del turismo masivo, ofrece una combinación muy atractiva de historia, naturaleza y precios bajos. Skopie, la capital, sorprende por su mezcla de pasado otomano, herencia yugoslava y una renovación urbana polémica pero llamativa, con puentes monumentales, estatuas y un casco antiguo donde todavía se siente la vida de bazar.

Más allá de la capital, el país se mueve a otro ritmo. El gran imán es Ohrid, a orillas del lago homónimo, uno de los más antiguos y profundos de Europa. Allí, iglesias medievales como San Juan de Kaneo se asoman al agua desde los acantilados, mientras el centro histórico invita a caminar sin apuro entre callejones empedrados y terrazas frente al lago. El entorno natural, ideal para senderismo y paseos en barco, completa una experiencia tranquila y muy accesible. Dormir en hostal ronda los 12 euros, una comida local cuesta unos 6 euros y una cerveza doméstica se consigue por menos de 2 euros.

6-Colombia

Colombia se consolidó como uno de los destinos más completos y accesibles de América Latina, ideal para quienes buscan diversidad sin disparar el presupuesto. El país combina grandes ciudades vibrantes, naturaleza exuberante y costas sobre dos mares. Bogotá ofrece museos, barrios históricos como La Candelaria y una escena cultural intensa, mientras Medellín se transformó en un polo creativo con barrios renovados, teleféricos urbanos y una vida cotidiana que sorprende al viajero.

Fuera de las ciudades, Colombia despliega algunas de sus postales más memorables. El Parque Tayrona, en la costa caribeña, mezcla playas de arena clara con selva espesa y senderos frente al mar, mientras el Eje Cafetero invita a recorrer fincas, montañas verdes y pueblos como Salento, donde el ritmo baja y el paisaje manda. A eso se suma una gastronomía sencilla pero variada, rica en frutas, cafés y platos regionales, y una hospitalidad que suele marcar el viaje. En promedio, una noche en hostal ronda los 13 euros, una comida local cuesta unos 6 euros y una cerveza doméstica se consigue por apenas 1,10 euros.

vietnam La bahía de Halong y sus islotes de piedra, símbolo del paisaje vietnamita.

7-Vietnam

Vietnam es uno de los grandes favoritos del Sudeste Asiático para quienes viajan con presupuesto ajustado y ganas de recorrer mucho. El país combina paisajes impactantes, ciudades intensas y una de las gastronomías callejeras más celebradas del mundo, todo a precios que siguen siendo muy bajos incluso para estancias largas. Hanoi y Ho Chi Minh muestran dos caras distintas del país, entre herencia colonial, tráfico caótico y una vida urbana que nunca se detiene.

Más allá de las ciudades, Vietnam despliega escenarios memorables. La Bahía de Halong, con sus formaciones kársticas emergiendo del agua, es una de las postales más reconocibles del sudeste asiático, mientras Hoi An conserva un casco histórico iluminado por faroles que invita a caminar sin rumbo. Playas, arrozales infinitos y pueblos rurales completan un recorrido que puede adaptarse a todos los ritmos. En términos de costos, una noche en hostal ronda los 10 euros, una comida local cuesta alrededor de 2 euros y una cerveza doméstica se consigue por unos 1,90 euros, lo que lo convierte en uno de los países que mejor rinden del ranking.

8-Serbia

Serbia es uno de los países más económicos de Europa y, al mismo tiempo, uno de los más subestimados por el turismo internacional. Ubicada en el corazón de los Balcanes, combina una historia compleja, ciudades en plena transformación y una escena cultural y nocturna muy activa. Belgrado, su capital, se vive intensamente: fortalezas sobre ríos, barrios alternativos y cafés que funcionan como centros sociales durante todo el día.

Más allá de la capital, Novi Sad aporta un ritmo más calmo, con arquitectura austrohúngara y una relación muy cercana con la naturaleza, mientras que el interior del país suma parques nacionales, montañas y monasterios ortodoxos. Serbia es ideal para viajeros urbanos que buscan gastar poco sin resignar vida cultural. Una noche en hostal ronda los 15 euros, una comida local cuesta unos 10 euros y una cerveza doméstica, alrededor de 3 euros.

..; Belgrado, Serbia: arquitectura urbana en una de las capitales más económicas de Europa.

9-Indonesia

Indonesia es sinónimo de diversidad extrema y precios bajos. Con más de 17.000 islas, ofrece playas paradisíacas, volcanes activos, selvas densas y una espiritualidad muy presente en la vida cotidiana. Bali sigue siendo el gran imán, con templos, arrozales y una infraestructura pensada para viajeros, pero el país va mucho más allá de esa isla.

Java, con sus volcanes y ciudades históricas, y el Parque Nacional de Komodo, hogar de los famosos dragones, muestran la dimensión natural del país. Indonesia es ideal para viajes largos y flexibles, donde el bajo costo permite moverse sin apuro. Dormir en hostal cuesta alrededor de 8 euros, una comida local ronda los 3 euros y una cerveza doméstica se consigue por unos 2,30 euros, uno de los presupuestos más bajos del ranking.

Marruecos cierra la lista como uno de los destinos más cercanos y accesibles para quienes viajan desde Europa. Es un país de contrastes fuertes, donde conviven desierto, océano, ciudades imperiales y medinas laberínticas. Marrakech concentra buena parte del pulso cultural, con mercados, palacios y plazas que funcionan como un espectáculo permanente.

Más allá del caos controlado, lugares como Chefchaouen, con sus calles azules, o Essaouira, sobre el Atlántico, ofrecen un ritmo más relajado. La gastronomía, intensa en especias y sabores, forma parte central de la experiencia. En términos de costos, una noche en hostal ronda los 16 euros, una comida local cuesta unos 3 euros y una cerveza doméstica, alrededor de 4,80 euros.

