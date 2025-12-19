¿Cómo mejorar el RIMI? Ideas del Consejo Agroindustrial Argentino

Propuestas de modificación técnica

La propuesta del Consejo se centra en la modificación de los artículos 175 y 177 del proyecto.

##Inclusión de todo tipo de empresas: Se propone eliminar las restricciones que limitan el beneficio solo a Micro, Pequeñas o Medianas empresas (Tramo 2), permitiendo que cualquier empresa agropecuaria pueda aplicar si realiza inversiones productivas significativas.

##Nueva categoría de inversión: Se sugiere incorporar un inciso para "el resto de las empresas" no categorizadas como PYMEs, estableciendo un monto de inversión mínima de US$ 30.000.000 para acceder a los beneficios del régimen.

Consenso y visión federal

El CAA destaca que estos cambios ya contaban con el consenso del Poder Ejecutivo y fueron incluidos previamente en proyectos legislativos del año 2024.

La entidad solicita avanzar con sesiones informativas junto a cámaras empresariales de diversas provincias para asegurar una ley que impulse efectivamente la producción y exportación nacional

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La brillante miniserie de 10 episodios que la crítica te pide no postergar

La nueva miniserie de 8 episodios tan buena que la terminás en una noche

La miniserie de 8 episodios más vista de todas que mirás de un saque

La adictiva miniserie de 6 episodios que vas a terminar en una noche