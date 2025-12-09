Una miniserie brasileña desembarcó en Netflix casi sin campaña y, aun así, empezó a trepar en silencio entre los títulos más vistos, gracias a un thriller a pura ambición y secretos que no salen a simple vista. Y aunque tras esa apariencia clásica de historia criminal, hay un conflicto mucho más profundo que recién se revela cuando la trama aprieta.
EXÍTO EN EL MUNDO
La miniserie de 8 episodios más vista de todas que mirás de un saque
En Netflix, una miniserie brasileña que te muestra la otra cara de Río de Janeiro. Un thriller oscuro que te atrapa sin aviso y te deja queriendo saber más.
Un thriller brasileño que sube la vara de las miniseries
Los dueños del juego (título original Os Donos do Jogo) es la miniserie de Netflix que en apenas 8 episodios logró posicionarse entre los títulos más vistos a nivel global, según FlixPatrol.
La historia sigue a Profeta (André Lamoglia), un joven que se mete en el mundo clandestino del juego ilegal buscando ayudar a su familia, y termina metido en una escalada de violencia y traición que lo enfrenta con las familias más poderosas de Río: los Moraes, Guerra, Fernández y Saad.
Lo interesante es que, aunque los hombres parecen tener el control, son las mujeres quienes mueven realmente las piezas: Leila Fernández (Juliana Paes), Mirna y Suzana Guerra (Mela Maia y Giullia Buscaccio) que destacan por su inteligencia y frialdad, mostrando que en este juego no hay reglas ni favoritos.
Creada por Heitor Dhalia, Bruno Passeri y Bernardo Barcellos, la serie es un thriller criminal con un toque de telenovela brasileña, con violencia, sexo y traiciones que mantienen al espectador al borde del asiento. Se muestra Río de Janeiro, sus calles, barrios y casinos clandestinos en contraste con la belleza de la ciudad y la oscuridad del mundo criminal que convive ahí.
Para algunos críticos, la serie no solo entretiene, sino que prueba que los thrillers internacionales todavía pueden marcar la agenda global de Netflix, incluso frente a gigantes como The Witcher o Nadie quiere esto.
Por qué esta miniserie de Netflix tiene que ser tu próximo plan
Lo que hace a Los dueños del juego irresistible es que no hay héroes clásicos: todos los personajes son antagonistas, y su ambición y ego dictan cada acción. Profeta es alguien impulsado por la necesidad y la presión familiar; mientras que Leila Fernández representa la manipulación y la inteligencia femenina al servicio del poder, capaz de cambiarlo todo sin que nadie lo vea venir.
La serie refleja además un contexto muy real: Brasil está avanzando hacia la legalización del juego, y lo que antes era ilegal ahora empieza a aceptarse socialmente, generando un choque entre los clanes criminales y la modernidad legal, conflicto que hace que la historia se sienta más cercana y contemporánea.
En apenas 8 episodios de una hora, Netflix entrega un thriller perfecto para una maratón, donde traiciones, estrategias y decisiones imposibles se combinan con un retrato crudo y brillante de Río. La serie muestra que en un mundo donde nadie es completamente bueno, la diversión está en ver cómo cada uno juega sus cartas.
Así que si buscás tensión, estética y personajes que no se parecen a nadie que hayas visto antes, Los dueños del juego es imposible de dejar pasar, y más ahora que ya se perfila como uno de los hits internacionales de Netflix del año.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La adictiva miniserie de 6 episodios que vas a terminar en una noche
La fascinante miniserie de 10 episodios que todos los críticos destacan
Una miniserie de 6 episodios tan buena que no vas a querer soltarla
La espectacular miniserie que engancha y nadie quiere dejar de mirar