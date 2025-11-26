La espectacular miniserie que engancha y nadie quiere dejar de mirar

Hombre de Familia ya ganó 11 Filmfare OTT Awards, 5 Asian Academy Creative Awards y 2 premios en el Indian Film Festival de Melbourne, y actualmente se ubica entre las series más vistas en Australia, Canadá, India y Reino Unido según FlixPatrol.

image La serie recibió elogios de la crítica y ganó múltiples premios, incluyendo Filmfare OTT Awards. Es un éxito global en Prime Video, destacándose por su intensidad y su profundidad.

La tercera temporada, con apenas 7 episodios, concentra la acción en el noreste de India, mostrando cómo la pandemia del COVID-19 sirve de distracción para maniobras militares y negocios turbios, mientras Tiwari es usado como chivo expiatorio.

Los primeros comentarios destacan que es la más intensa hasta ahora, y que mantiene el equilibrio que venía manteniendo hasta ahora. En un panorama donde el streaming está saturado, Hombre de Familia demuestra que se puede ser un thriller sólido, con corazón y personajes que importan, y que se puede maratonear de punta a punta en Prime Video sin sentir que sobra un solo minuto.

