Si te gustan las historias donde la acción y el suspenso no te dan respiro, hay una miniserie que está rompiéndola en Prime Video y que no podés perderte. En una trama con conspiraciones internacionales en cada rincón, este thriller te atrapa desde el primer capítulo y demuestra que no todas las series de espionaje son iguales.
ADICTIVA HASTA EL FINAL
La espectacular miniserie que engancha y nadie quiere dejar de mirar
Esta miniserie de espionaje está llena acción, intriga y conflictos domésticos, atrapando al espectador desde el primer capítulo y arrasando en Prime Video.
Thriller y familia: un héroe entre las misiones y su hogar
En Hombre de Familia (su título original es The Family Man), el actor Manoj Bajpayee encarna a Srikant Tiwari, un hombre de clase media que lleva una vida normal con su familia, pero que en secreto trabaja para la Agencia Nacional de Investigación de India. La serie sigue sus misiones para detener atentados y operaciones internacionales mientras intenta que su familia no se desmorone por las tensiones de su doble vida.
Junto a Bajpayee, el elenco incluye a Priyamani, Sharad Kelkar, Neeraj Madhav y Sharib Hashmi, entre otros, quienes dan vida a colegas de Srikant. La producción de Raj & DK logra que cada escena se sienta cinematográfica, con la fotografía de Azim Moolan en la primera temporada y Cameron Eric Bryson en la segunda, y una banda sonora de Ketan Sodha que acompaña cada giro de la historia.
Además, la serie (que se estrenó en 2019 y va por su tercera temporada) se filmó en Mumbai, Delhi, Kerala, Jammu y Kashmir y Ladakh, lo cual le da una escala pocas veces vista en producciones de streaming. Con su mezcla de misiones de alto riesgo y la rutina doméstica, Hombre de Familia no es otro thriller de espías, también retrata de manera realista la vida de alguien que intenta equilibrar su deber y su familia.
Premios, elogios y la explosión global de esta miniserie de Prime Video
La respuesta de la crítica y del público fue inmediata: la serie acumula elogios tanto en India como internacionalmente. Decider señala que "definitivamente tiene suficiente intriga burocrática, espionaje y dinámicas familiares complejas para mantener las cosas interesantes". Screen Rant la recomienda como un obligatorio para maratonear en Prime Video.
Hombre de Familia ya ganó 11 Filmfare OTT Awards, 5 Asian Academy Creative Awards y 2 premios en el Indian Film Festival de Melbourne, y actualmente se ubica entre las series más vistas en Australia, Canadá, India y Reino Unido según FlixPatrol.
La tercera temporada, con apenas 7 episodios, concentra la acción en el noreste de India, mostrando cómo la pandemia del COVID-19 sirve de distracción para maniobras militares y negocios turbios, mientras Tiwari es usado como chivo expiatorio.
Los primeros comentarios destacan que es la más intensa hasta ahora, y que mantiene el equilibrio que venía manteniendo hasta ahora. En un panorama donde el streaming está saturado, Hombre de Familia demuestra que se puede ser un thriller sólido, con corazón y personajes que importan, y que se puede maratonear de punta a punta en Prime Video sin sentir que sobra un solo minuto.
