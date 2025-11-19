La miniserie de 8 episodios más elogiada que pide verla ya mismo

Con 7 episodios, que se suman a los 8 de la primera, el total queda en esos 15 capítulos que ya forman parte del ADN seriéfilo de Netflix y que muestran que todavía hay espacio para apuestas que no repiten fórmulas.

Críticas que empujan a la miniserie a seguir viva en Netflix

La recepción crítica fue tan buena que hoy la serie sigue en conversación, incluso sin novedades oficiales de una tercera temporada. AV Club definió la segunda entrega con una claridad envidiable: "Natasha Lyonne viaja a través de épocas y generaciones en una segunda temporada salvaje y emocionante", mientras que Rolling Stone fue más directa, reconociendo que "aunque el resultado final es bastante más confuso que la edición del 2018, el nivel de ambición y el placer de estar en compañía de Nadia compensa más que de sobra",

The Hollywood Reporter completó la idea con una lectura muy precisa: "Lyonne ofrece siete episodios que son más personales y asumen más riesgos intelectuales que cualquier cosa en la primera temporada". No es casualidad que el propio Rian Johnson, en diálogo con The Hollywood Reporter, haya dicho: "Esta es alguien que realmente puede centrar y sostener una serie como esta", cuando explicó por qué quiso a Lyonne al frente de Poker Face.

image Las críticas celebran la ambición de la serie y el trabajo de Natasha Lyonne, destacando el riesgo de la historia. Aún no se sabe si la serie seguirá por el silencio de Netflix y la agenda de la protagonista.

El problema, o la contradicción inevitable, es que ese mismo éxito puede estar complicando el regreso: la co-creadora Leslye Headland contó en Collider que no escuchó nada de Netflix sobre una eventual tercera temporada y que tal vez la agenda de Lyonne tenga algo que ver, aunque nadie lo confirma de manera oficial.

Y lo cierto es que, a tres años de la segunda parte (que llegó en 2022), el silencio dice más que cualquier rumor optimista, incluso cuando la serie tiene un 97% de aprobación entre críticos en Rotten Tomatoes, un recorrido sólido en premios (incluyendo las 14 nominaciones al Emmy que levantó la primera temporada) y una base de seguidores que, sin ser masivo, es profundamente fiel.

Por ahora, lo único seguro es que Muñeca rusa sigue disponible en Netflix, y cada vez que uno la revisita aparecen detalles nuevos, gestos, chistes, agujeros emocionales y decisiones estéticas que muestran por qué sigue generando conversación.

Si vuelve, va a tener un peso enorme sobre los hombros; y si no, igual ya dejó marcada una forma distinta de narrar el caos humano. Y quizás por eso mismo se la sigue pensando.

