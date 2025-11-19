La comedia vuelve a desafiar la lógica cuando esta miniserie de Netflix decide meterse con el tiempo, las decisiones que lo arruinan todo y personajes que parecen pelear tanto con el mundo como con sí mismos. Y aunque su punto de partida suena clásico, lo que hace con el caos, la identidad y el humor termina siendo todo menos previsible.
MUY DIVERTIDA Y PROFUNDA
La miniserie de 8 episodios más elogiada que pide verla ya mismo
Una miniserie en Netflix tan genial que parece imposible que exista: viajes, caos y una protagonista con una historia que te atrapa desde el primer minuto.
La miniserie que torció el género y descolocó hasta a Netflix
Se trata de Muñeca rusa (título original en inglés: Russian Doll), una producción de Netflix que apareció sin hacer demasiado ruido en 2019 y terminó convertida en una especie de culto inmediato, sobre todo gracias a Natasha Lyonne, que en la piel de Nadia Vulvokov despliega un carisma medio corrosivo, medio entrañable, que te empuja a seguirla aunque todo alrededor suyo esté explotando.
La trama arranca con ella quedando atrapada en un bucle temporal mientras celebra sus 36 años, en una fiesta caótica que organiza Maxine (Greta Lee) y donde se cruzan, como si nada, viejos fantasmas, amistades que no siempre contienen y un ex que vuelve a circular cuando menos hace falta.
Ese bucle, repetitivo y frustrante, se transforma cuando aparece Alan Zaveri (Charlie Barnett), que está metido en su propio infierno de repeticiones, y ahí la serie empieza a jugar más fino: no es solo ciencia ficción con tono urbano, es una exploración sobre cómo cada persona lidia con sus quiebres internos, sus duelos, sus manías y esos traumas heredados que muchas veces se arrastran sin siquiera saber de dónde vienen.
La segunda temporada le pega un volantazo todavía más arriesgado: Nadia toma la línea 6 del subte y aterriza en 1982 dentro del cuerpo de su madre, Nora, lo que abre una puerta enorme para hablar de identidad, memoria familiar y esa tendencia tan humana a creer que, si uno pudiera corregir un error del pasado, capaz arregla todo lo que vino después.
Con 7 episodios, que se suman a los 8 de la primera, el total queda en esos 15 capítulos que ya forman parte del ADN seriéfilo de Netflix y que muestran que todavía hay espacio para apuestas que no repiten fórmulas.
Críticas que empujan a la miniserie a seguir viva en Netflix
La recepción crítica fue tan buena que hoy la serie sigue en conversación, incluso sin novedades oficiales de una tercera temporada. AV Club definió la segunda entrega con una claridad envidiable: "Natasha Lyonne viaja a través de épocas y generaciones en una segunda temporada salvaje y emocionante", mientras que Rolling Stone fue más directa, reconociendo que "aunque el resultado final es bastante más confuso que la edición del 2018, el nivel de ambición y el placer de estar en compañía de Nadia compensa más que de sobra",
The Hollywood Reporter completó la idea con una lectura muy precisa: "Lyonne ofrece siete episodios que son más personales y asumen más riesgos intelectuales que cualquier cosa en la primera temporada". No es casualidad que el propio Rian Johnson, en diálogo con The Hollywood Reporter, haya dicho: "Esta es alguien que realmente puede centrar y sostener una serie como esta", cuando explicó por qué quiso a Lyonne al frente de Poker Face.
El problema, o la contradicción inevitable, es que ese mismo éxito puede estar complicando el regreso: la co-creadora Leslye Headland contó en Collider que no escuchó nada de Netflix sobre una eventual tercera temporada y que tal vez la agenda de Lyonne tenga algo que ver, aunque nadie lo confirma de manera oficial.
Y lo cierto es que, a tres años de la segunda parte (que llegó en 2022), el silencio dice más que cualquier rumor optimista, incluso cuando la serie tiene un 97% de aprobación entre críticos en Rotten Tomatoes, un recorrido sólido en premios (incluyendo las 14 nominaciones al Emmy que levantó la primera temporada) y una base de seguidores que, sin ser masivo, es profundamente fiel.
Por ahora, lo único seguro es que Muñeca rusa sigue disponible en Netflix, y cada vez que uno la revisita aparecen detalles nuevos, gestos, chistes, agujeros emocionales y decisiones estéticas que muestran por qué sigue generando conversación.
Si vuelve, va a tener un peso enorme sobre los hombros; y si no, igual ya dejó marcada una forma distinta de narrar el caos humano. Y quizás por eso mismo se la sigue pensando.
