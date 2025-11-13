La miniserie de 10 episodios que vas a querer mirar de un tirón

En una escena clave, le dicen: "Estás en el medio de cada crimen importante de Palm Beach". Y claro, también en el medio de cada deseo reprimido.

Riqueza, ambición y una ironía que no pide perdón

La magia de Palm Royale está en que no se burla de los ricos desde afuera, sino desde adentro, con una sonrisa que es al mismo tiempo complicidad y denuncia. La serie tiene una puesta en escena desbordante, con colores que parecen sacados de una publicidad de los 60, pero haciendo una mirada crítica sobre el poder, la clase y la eterna necesidad de ser visto.

Las reseñas lo entendieron bien. Para MicropsiaCine, la serie es "una propuesta simpática que se disfruta más gracias a un elenco con una gran proporción de actrices que se hacen una verdadera fiesta". En RogerEbert.com fueron más al hueso: "Esta temporada de 'Palm Royale' hace un mejor trabajo a la hora de salpicar la piscina del pensamiento feminista. Pero en realidad, ha encontrado su propósito: simplemente divertir". Y en AV Club la definieron como "una delicia caótica y excesiva (...) escapismo para los que están desesperados por un descanso del drama de prestigio".

image Esta miniserie satiriza el lujo y el poder con ironía y una estética sesentosa. Logra divertir mientras expone la hipocresía y la lucha por pertenecer a la elite.

Y es cierto: en un mundo lleno de series que se esfuerzan por parecer importantes, Palm Royale encuentra valor en lo contrario. No intenta moralizar ni explicar nada: simplemente expone un sistema absurdo y deja que el espectador se ría mientras lo reconoce. Esa es su inteligencia.

El trabajo visual, con ecos de Wes Anderson y un pulso que recuerda a las viejas soap operas como Dynasty o Desperate Housewives, le da una textura única. Pero lo que la sostiene, más allá del diseño, es su mirada: mostrar que el lujo no tapa el vacío, que las fiestas doradas también esconden angustia, y que a veces el único modo de sobrevivir en un mundo falso es aprender a jugar mejor que los demás.

Palm Royale, disponible en Apple TV+, no busca convencer a nadie: solo invita a mirar, con una copa en la mano, cómo el poder se desmorona con elegancia. Y eso, en estos tiempos, ya es un acto de rebeldía.

