El verdadero rival del taxista: Alphabet pone sus autos sin chofer en las autopistas de USA

En ese sentido, los planes de Waymo para los próximos meses incluyen el desembarco en diferentes ciudades del país norteamericano y una incursión inicial a Europa. Será Londres la primera ciudad no americana en tener el servicio de taxis autónomos de Alphabet.

Para entender el crecimiento del servicio, solo resta contrastar el rendimiento del 2024. Durante ese año, Waymo concretó 5 millones de viajes durante una primera etapa experimental.

Respecto a la seguridad, un informe de Fast Company aseguró que su servicio fue 92% más eficiente en la reducción de accidentes en comparación con conductores humanos. Ese indicador surgió de la medición de eventos en más de 90 millones de kilómetros recorridos donde el software redujo, presuntamente, los impactos contra peatones, bicicletas y motocicletas.

Según Alphabet, la superación de las capacidades del conductor humano sería cuestión de tiempo. En ese sentido, la empresa estimó que en 15 años, el servicio de Waymo será ampliamente más seguro que un coche tripulado por una persona.

Waymo 2P Así funciona Waymo.

Cómo funciona y cuánto cuesta

El funcionamiento de Waymo es similar al de otras plataformas de transporte modernas como Uber. Existe una aplicación disponible en el área de cobertura con la cual se puede solicitar el servicio, que puede ser individual o compartido.

El coche arriba por sí mismo a la ubicación del pasajero y destraba sus puertas ante la confirmación de llegada. Una vez adentro, el viajero puede dar la orden de iniciar viaje y el trayecto es monitoreado por operadores humanos desde un centro de control remoto.

La conducción autónoma se ejecuta a partir de una decena de cámaras instaladas en los vehículos que le permiten tener una visión 360° durante todo el tramo.

El costo actual del servicio oscila entre los 18 y 21 dólares promedio para viajes cortos. Aunque depende de la demanda, esos precios lo ubican por encima de servicios convencionales ejecutados por personas.

Embed - The Waymo Driver navigating freeways

Más noticias en Urgente24:

Fausto Spotorno: "hasta fin de año tendremos una inflación mensual por encima del 2%"

Era Javier Milei: Más importaciones, menos empleo

"El proyecto de modernización laboral aún no ha sido presentado en el Congreso"

Lilia Lemoine contra Alejandro Fantino por el rumor del Pacto de Olivos 2