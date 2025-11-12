Ciencia: Revelan que una luna de Saturno podría albergar vida extraterrestre

¿Por qué Encélado es el candidato perfecto en Saturno?

La combinación es letal para los escépticos: agua líquida, calor constante, compuestos químicos como fósforo e hidrocarburos complejos. Encélado tiene todos los ingredientes que conocemos como esenciales para la vida. Y ahora sabemos que las condiciones son estables, no un capricho temporal del cosmos.

image

Los géiseres del polo sur lanzan material del océano directamente al espacio, lo que facilita futuras misiones de exploración. No hace falta perforar kilómetros de hielo: basta con volar a través de las columnas de vapor y analizar las muestras. La NASA y otras agencias espaciales ya diseñan sondas específicas para esta tarea.

El descubrimiento transforma a Encélado en el objetivo número uno para la búsqueda de vida extraterrestre en nuestro sistema solar, desplazando incluso a Europa, la luna de Júpiter.

La próxima década podría traer la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad: ¿estamos solos en el universo?

