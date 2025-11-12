Johnny Depp no vino a la Argentina a pasar desapercibido. Desde que pisó suelo argentino, el actor se movió como un torbellino: posó junto a Wanda Nara y Evangelina Anderson, charló con Verónica Lozano sobre su más reciente proyecto cinematográfico y, como si fuera poco, este miércoles 12 de noviembre la ciudad de La Plata lo declaró oficialmente Visitante Ilustre. Todo en cuestión de horas, con la velocidad y el magnetismo que solo las grandes estrellas pueden lograr a su paso.
DECLARADO VISITANTE ILUSTRE
En 2 días, Johnny Depp conquistó La Plata y ganó más aplausos que Milei en un acto oficial
Johnny Depp fue ovacionado en el Palacio Municipal de La Plata y no dudó en agradecer la calidez argentina antes de saludar a sus fans desde el balcón.
La ceremonia tuvo lugar en el emblemático Palacio Municipal platense, donde el intendente Julio Alak entregó al protagonista de "Piratas del Caribe" un reconocimiento que pocos artistas internacionales han recibido. El Salón Dorado se vistió de gala para recibir primero al actor italiano Riccardo Scamarcio, quien protagoniza "Modigliani, tres días en Montparnasse", la película que Depp dirige y que llegará a las salas argentinas el jueves 13/11. Pero el momento más esperado fue cuando el propio Depp ingresó al recinto, desatando una ovación entre las figuras políticas y culturales presentes.
Las palabras del actor no tardaron en llegar: "Solo quiero agradecerles el esfuerzo que han dado. Es un privilegio y una honra estar aquí. La paciencia y la experiencia de la gente, de todos aquí. Este es, de hecho, un lugar que es una mina de oro cultural. Y estoy honrado de ser el receptor de las llaves de esta ciudad. Todos me han dado una hermosa bienvenida. Estoy muy emocionado de estar aquí, de que me hayan dado las llaves de la ciudad", expresó frente a los presentes.
Alak, por su parte, aprovechó la ocasión para tejer una conexión entre la historia de La Plata y la presencia del artista. Durante su discurso, el intendente recordó los orígenes literarios de la capital bonaerense, mencionando como arquitectos, ingenieros y artistas se inspiraron en Julio Verne para dar vida a esta urbe. "Eso los llevó a construir una ciudad que es considerada una obra de arte, la primera ciudad planificada en Latinoamérica. Desde entonces, La Plata es una creación nacida del pensamiento, del arte y de la arquitectura. Aquí se formaron generaciones de artistas, arquitectos, músicos, cineastas, lectores y pensadores. Nuestra facultad de Artes es la más antigua del país y tenemos la primera escuela de cine de Argentina", subrayó el funcionario.
La emoción de los fans argentinos ante la visita de Johnny Depp
Pero la jornada no terminó en las puertas del salón. Afuera, sobre la calle 12, cientos de fanáticos aguardaban ansiosos por un gesto, una mirada, cualquier señal del ídolo. Los organizadores, al enterarse de que Depp deseaba conectar directamente con sus seguidores, prepararon un dispositivo de seguridad especial. Así fue como el actor salió al balcón municipal y saludó a la multitud, generando alegría y gritos que retumbaron en toda la cuadra.
Acompañando al artista estuvo Jorge "Corcho" Rodríguez, empresario y pareja de Verónica Lozano, quien resultó clave para concretar esta visita. Depp no escatimó elogios hacia su amigo, agradeciéndole públicamente por hacer realidad su recorrido por Buenos Aires y La Plata.
La agenda continuó con una visita al Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde el intérprete de "El joven manos de tijera" recorrió los espacios históricos y culturales de la ciudad.
----------------------
Más contenido en Urgente24
Descartada de todos lados, la China Suárez consigue lugar: Qué canal le dio el sí
Tensión en El Trece por una posible nueva baja
El nuevo beneficio de Mercado Pago que atrae a millones de usuarios
Cuidado con la IA: las señales que pueden salvarte de una estafa