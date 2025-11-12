En 2 días, Johnny Depp conquistó La Plata y ganó más aplausos que Milei en un acto oficial

Acompañando al artista estuvo Jorge "Corcho" Rodríguez, empresario y pareja de Verónica Lozano, quien resultó clave para concretar esta visita. Depp no escatimó elogios hacia su amigo, agradeciéndole públicamente por hacer realidad su recorrido por Buenos Aires y La Plata.

Johnny Depp

La agenda continuó con una visita al Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, donde el intérprete de "El joven manos de tijera" recorrió los espacios históricos y culturales de la ciudad.

