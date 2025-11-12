urgente24
LLAMAS DE 12 METROS

Caballito: una fuga de gas provocó incendio y escenas de pánico en Riglos y Formosa

Todo comenzó cuando la empresa Edesur intentaba solucionar una emergencia eléctrica en el alumbrado público de Caballito y terminó afectando caño de Metrogas.

12 de noviembre de 2025 - 20:16
Incendio en Caballito

El escape se mantuvo visible gracias por la magnitud del siniestro en Caballito y por ello se pudo ubicar la rotura evitando una posible explosión: el fluido comenzó a emanar con toda potencia y tomó fuego de manera casi inmediata.

Todo comenzó al ras del piso pero escaló rápidamente al tomar un árbol de la vereda. Las llamas se extendieron por más de 3 pisos de altura y dejaron su huella sobre los ladrillos de la fachada de los edificios linderos.

Personal de 6 dotaciones de bomberos combatieron el foco ígneo que provocó, de acuerdo con la información oficial del SAME, quemaduras severas en un vecino que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial vecino.

Las llamas alcanzaron el frente de un edificio lindero a las obras de reparación. Cubrieron varios pisos las lenguas de fuego. El personal de bomberos atacó el siniestro con la asistencia de varios camiones hidrantes. Existió temor por la propagación del calor intenso ya que todo ocurrió a pocos metros del centro comercial del nutrido barrio. Las llamas alcanzaron el frente de un edificio lindero a las obras de reparación. Cubrieron varios pisos las lenguas de fuego. El personal de bomberos atacó el siniestro con la asistencia de varios camiones hidrantes. Existió temor por la propagación del calor intenso ya que todo ocurrió a pocos metros del centro comercial del nutrido barrio.

Los efectivos intervinientes dispusieron la evacuación preventiva de la zona mientras que la policía desvió el tránsito para evitar mayores inconvenientes con los rodados cercanos.

Metrogas envió 3 equipos de emergencia

"Hay que hacer un prensado a cada lado de la fuga para que baje la presión de gas y poder cortar la fuga" explicaron fuentes de la empresa.

