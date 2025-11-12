El escape se mantuvo visible gracias por la magnitud del siniestro en Caballito y por ello se pudo ubicar la rotura evitando una posible explosión: el fluido comenzó a emanar con toda potencia y tomó fuego de manera casi inmediata.
LLAMAS DE 12 METROS
Caballito: una fuga de gas provocó incendio y escenas de pánico en Riglos y Formosa
Todo comenzó cuando la empresa Edesur intentaba solucionar una emergencia eléctrica en el alumbrado público de Caballito y terminó afectando caño de Metrogas.
Todo comenzó al ras del piso pero escaló rápidamente al tomar un árbol de la vereda. Las llamas se extendieron por más de 3 pisos de altura y dejaron su huella sobre los ladrillos de la fachada de los edificios linderos.
Personal de 6 dotaciones de bomberos combatieron el foco ígneo que provocó, de acuerdo con la información oficial del SAME, quemaduras severas en un vecino que fue trasladado de urgencia a un centro asistencial vecino.
Los efectivos intervinientes dispusieron la evacuación preventiva de la zona mientras que la policía desvió el tránsito para evitar mayores inconvenientes con los rodados cercanos.
Metrogas envió 3 equipos de emergencia
"Hay que hacer un prensado a cada lado de la fuga para que baje la presión de gas y poder cortar la fuga" explicaron fuentes de la empresa.