"Solo queríamos rezar": El padre Paco Olveira terminó detenido en la marcha de jubilados

El operativo de seguridad montado en los alrededores del Palacio Legislativo incluyó cortes en las intersecciones de Rivadavia, Callao e Yrigoyen, con vallados que evitaron que los manifestantes ocuparan la avenida Entre Ríos.

No es la primera vez que Olveira protagoniza un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. En una protesta anterior, el sacerdote también había sido detenido y denunció haber recibido un golpe en la cabeza durante el operativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardofvaldes/status/1988678502892417090&partner=&hide_thread=false Liberación del padre Paco, que había sido detenido violentamente en la plaza del Congreso. Un pastor con olor a oveja que nos enseña a luchar sin aflojar aún en los momentos más adversos.



Hoy más que nunca tenemos que estar junto a los jubilados todos los miércoles. pic.twitter.com/CRVHQJiJVL — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) November 12, 2025

Jubilados que pierden frente a la inflación

El reclamo de los jubilados se da en un contexto de profunda preocupación por la pérdida del poder adquisitivo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó recientemente la suba de noviembre, que fue del 2,1% según la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor.

Con el nuevo ajuste, el haber mínimo pasó a ser de $333.058,39, al que se suma un bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, ese refuerzo solo se paga de manera completa a quienes cobran la mínima: los jubilados con ingresos superiores a ese monto y hasta $403.150 reciben un bono proporcional.

El bono de $70.000 permanece congelado desde marzo y no se actualiza pese a la inflación acumulada. En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $266.468,31, lo que con el refuerzo lleva el total a $336.468,31.

La escena de este miércoles —con jubilados enfrentando un fuerte cordón policial en la puerta del Congreso— volvió a reflejar un clima de descontento creciente. Mientras el Gobierno sostiene que los bonos extraordinarios son una medida de contención, las organizaciones de jubilados insisten en que “los aumentos son insuficientes y no alcanzan para vivir dignamente”.

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Triste momento para Alberto Fernández: Murió Dylan, el perro que lo acompañó durante toda su presidencia

El Gobierno reconfigura su estrategia en el Congreso: Tomó una decisión clave sobre la reforma laboral

Fuerza Patria arranca con el pie izquierdo: Empezaron a pegar el portazo antes del recambio legislativo

En la previa de la reforma laboral, el kirchnerismo presentó un proyecto sobre indemnizaciones: Qué piden