Vista Energy sorprende y la City apuesta fuerte por sus papeles

Vista potencia su apuesta en Vaca Muerta con más producción, reservas y caja, mientras la City sostiene su recomendación de compra.

12 de noviembre de 2025 - 19:23
Vista Energy está entrando en una nueva etapa, marcada por un modelo de crecimiento autofinanciado, márgenes altos y una capacidad operativa que la posiciona como líder indiscutida en Vaca Muerta.

El documento elaborado por Banco Mariva —base de este análisis— aporta números que permiten dimensionar la magnitud del salto:

  • La compañía triplicó su producción desde 2021.
  • Proyecta alcanzar 180 Mboe/d en 2028, con una línea ascendente hacia los 200 Mboe/d en 2030.
  • El inventario de 1.653 pozos con breakeven cercano a US$45/bbl garantiza una década de actividad sostenida.
  • Las reservas P1 crecieron 1,6× interanual, pasando de 319 MMboe a 519 MMboe proforma tras incorporar Petronas Argentina.

Todo esto coloca a Vista en un nivel de estabilidad muy poco frecuente en el universo energético local.

Un modelo que enamora a la City

El plan de Vista combina tres pilares centrales que explican el entusiasmo del mercado:

Un EBITDA que no deja de escalar

Mariva estima un EBITDA de US$1.6 billones en 2025, con un salto hacia US$2.8 billones en 2028. Incluso siendo conservadores respecto al Brent (asumen un sendero inferior al utilizado por la propia compañía), el avance se mantiene sólido.

Márgenes y retorno que superan a sus pares

  • EBITDA margin: cerca de 65%.
  • ROACE: por encima del 20% sostenido.
  • Payback por pozo: dos años, un nivel difícil de igualar incluso en cuencas líderes como Permian.

Exportaciones como motor de caja

La compañía proyecta que el 75% del volumen se destine a exportación, con un impacto directo en la generación de caja y la resiliencia frente a cualquier ruido local.

Costos a la baja

La caída en los costos de perforación y terminación es uno de los puntos más destacados del informe:

  • Costo por pozo en 2024: US$14,2 millones.
  • Meta hacia 2028: US$11 millones.

La reducción responde a:

  • Optimización logística.
  • Sourcing propio de arena.
  • Monitoreo en tiempo real con IA aplicada a las estimulaciones.
  • Estandarización de diseños y uso intensivo de fractura simultánea.

Esta eficiencia es central para sostener la estrategia de crecimiento sin comprometer la estructura financiera.

La combinación que buscan los fondos

Vista apunta a mantener su apalancamiento por debajo de 1× hacia 2028, con un costo de deuda promedio de 6,7%.

Entre 2026 y 2028, proyecta un free cash flow acumulado de US$1.5 billones, lo que habilita:

  • Buybacks.
  • Dividendo creciente.
  • Deleveraging.
  • Nuevas adquisiciones selectivas dentro de la ventana petrolera de Vaca Muerta.

Para un inversor institucional, ese combo implica disciplina + crecimiento, el binomio que raramente aparece en simultáneo en Argentina.

image

El precio objetivo que mira la City

El informe fija un price objective de US$55,7 por ADR, con una recomendación BUY.

Con el ADR operando en torno a US$50,4, el potencial alcista inmediato es del 11%.

Sin embargo, si el mercado empieza a validar el escenario de producción hacia 2028/2030, y si el Brent se sostiene en la banda US$65–70, el upside podría extenderse más allá del target base.

image

El holding de Costantini apuesta firme sus acciones y ONs

En las últimas semanas, el holding financiero de Eduardo Costantini, one618, amplió su exposición a Vista, tanto en acciones como en Obligaciones Negociables (ONs).

Los precios actuales de las ONs —según los cierres informados— muestran rendimientos atractivos en dólares financieros:

  • VSCVO: MEP 109,3 con TIR 7,5%.
  • VSCTO: MEP 105,1 con TIR 7,47%.

En paralelo, el potencial de suba de la acción, tomando el target de Mariva contra un precio actual cercano a US$51, ronda el 10–12%, lo que refuerza el atractivo del combo renta fija + equity dentro de la misma compañía.

image

Para un holding acostumbrado a maximizar retornos en ciclos largos —como el de Costantini— Vista aparece como una jugada lógica por su baja deuda, caja creciente, exportaciones en alza y un sendero de valuación con espacio para seguir escalando.

image

Por qué Vista Energy vuelve a estar en el centro

Hay un dato que pesa más que el resto: Vista es de las pocas petroleras de la región cuyo crecimiento no depende de capital externo.

La capacidad de autofinanciar perforaciones, expandir infraestructura y sostener un programa de 80–90 pozos por año sin recurrir a endeudamiento masivo coloca a la compañía en un lugar único.

En un mercado argentino que todavía enfrenta restricciones, curvas cambiarias inciertas y volatilidad regulatoria, la combinación de:

exportaciones + eficiencia operativa + caja positiva + apalancamiento muy bajo exportaciones + eficiencia operativa + caja positiva + apalancamiento muy bajo

Hace que Vista sea uno de los nombres predilectos de las mesas de trading.

