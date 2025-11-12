Vista Energy sorprende y la City apuesta fuerte por sus papeles

Mariva estima un EBITDA de US$1.6 billones en 2025, con un salto hacia US$2.8 billones en 2028. Incluso siendo conservadores respecto al Brent (asumen un sendero inferior al utilizado por la propia compañía), el avance se mantiene sólido.

Márgenes y retorno que superan a sus pares

EBITDA margin : cerca de 65% .

: cerca de . ROACE : por encima del 20% sostenido.

: por encima del sostenido. Payback por pozo: dos años, un nivel difícil de igualar incluso en cuencas líderes como Permian.

Exportaciones como motor de caja

La compañía proyecta que el 75% del volumen se destine a exportación, con un impacto directo en la generación de caja y la resiliencia frente a cualquier ruido local.

Costos a la baja

La caída en los costos de perforación y terminación es uno de los puntos más destacados del informe:

Costo por pozo en 2024: US$14,2 millones .

. Meta hacia 2028: US$11 millones.

La reducción responde a:

Optimización logística.

Sourcing propio de arena.

Monitoreo en tiempo real con IA aplicada a las estimulaciones .

. Estandarización de diseños y uso intensivo de fractura simultánea.

Esta eficiencia es central para sostener la estrategia de crecimiento sin comprometer la estructura financiera.

La combinación que buscan los fondos

Vista apunta a mantener su apalancamiento por debajo de 1× hacia 2028, con un costo de deuda promedio de 6,7%.

Entre 2026 y 2028, proyecta un free cash flow acumulado de US$1.5 billones, lo que habilita:

Buybacks .

. Dividendo creciente .

. Deleveraging .

. Nuevas adquisiciones selectivas dentro de la ventana petrolera de Vaca Muerta.

Para un inversor institucional, ese combo implica disciplina + crecimiento, el binomio que raramente aparece en simultáneo en Argentina.

El precio objetivo que mira la City

El informe fija un price objective de US$55,7 por ADR, con una recomendación BUY.

Con el ADR operando en torno a US$50,4, el potencial alcista inmediato es del 11%.

Sin embargo, si el mercado empieza a validar el escenario de producción hacia 2028/2030, y si el Brent se sostiene en la banda US$65–70, el upside podría extenderse más allá del target base.

El holding de Costantini apuesta firme sus acciones y ONs

En las últimas semanas, el holding financiero de Eduardo Costantini, one618, amplió su exposición a Vista, tanto en acciones como en Obligaciones Negociables (ONs).

Los precios actuales de las ONs —según los cierres informados— muestran rendimientos atractivos en dólares financieros:

VSCVO : MEP 109,3 con TIR 7,5% .

: MEP 109,3 con . VSCTO: MEP 105,1 con TIR 7,47%.

En paralelo, el potencial de suba de la acción, tomando el target de Mariva contra un precio actual cercano a US$51, ronda el 10–12%, lo que refuerza el atractivo del combo renta fija + equity dentro de la misma compañía.

Para un holding acostumbrado a maximizar retornos en ciclos largos —como el de Costantini— Vista aparece como una jugada lógica por su baja deuda, caja creciente, exportaciones en alza y un sendero de valuación con espacio para seguir escalando.

Por qué Vista Energy vuelve a estar en el centro

Hay un dato que pesa más que el resto: Vista es de las pocas petroleras de la región cuyo crecimiento no depende de capital externo.

La capacidad de autofinanciar perforaciones, expandir infraestructura y sostener un programa de 80–90 pozos por año sin recurrir a endeudamiento masivo coloca a la compañía en un lugar único.

En un mercado argentino que todavía enfrenta restricciones, curvas cambiarias inciertas y volatilidad regulatoria, la combinación de:

exportaciones + eficiencia operativa + caja positiva + apalancamiento muy bajo exportaciones + eficiencia operativa + caja positiva + apalancamiento muy bajo

Hace que Vista sea uno de los nombres predilectos de las mesas de trading.

