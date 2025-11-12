Vista Energy está entrando en una nueva etapa, marcada por un modelo de crecimiento autofinanciado, márgenes altos y una capacidad operativa que la posiciona como líder indiscutida en Vaca Muerta.
INVESTOR DAY
Vista Energy sorprende y la City apuesta fuerte por sus papeles
Vista potencia su apuesta en Vaca Muerta con más producción, reservas y caja, mientras la City sostiene su recomendación de compra.
El documento elaborado por Banco Mariva —base de este análisis— aporta números que permiten dimensionar la magnitud del salto:
- La compañía triplicó su producción desde 2021.
- Proyecta alcanzar 180 Mboe/d en 2028, con una línea ascendente hacia los 200 Mboe/d en 2030.
- El inventario de 1.653 pozos con breakeven cercano a US$45/bbl garantiza una década de actividad sostenida.
- Las reservas P1 crecieron 1,6× interanual, pasando de 319 MMboe a 519 MMboe proforma tras incorporar Petronas Argentina.
Todo esto coloca a Vista en un nivel de estabilidad muy poco frecuente en el universo energético local.
Un modelo que enamora a la City
El plan de Vista combina tres pilares centrales que explican el entusiasmo del mercado:
Un EBITDA que no deja de escalar
Mariva estima un EBITDA de US$1.6 billones en 2025, con un salto hacia US$2.8 billones en 2028. Incluso siendo conservadores respecto al Brent (asumen un sendero inferior al utilizado por la propia compañía), el avance se mantiene sólido.
Márgenes y retorno que superan a sus pares
- EBITDA margin: cerca de 65%.
- ROACE: por encima del 20% sostenido.
- Payback por pozo: dos años, un nivel difícil de igualar incluso en cuencas líderes como Permian.
Exportaciones como motor de caja
La compañía proyecta que el 75% del volumen se destine a exportación, con un impacto directo en la generación de caja y la resiliencia frente a cualquier ruido local.
Costos a la baja
La caída en los costos de perforación y terminación es uno de los puntos más destacados del informe:
- Costo por pozo en 2024: US$14,2 millones.
- Meta hacia 2028: US$11 millones.
La reducción responde a:
- Optimización logística.
- Sourcing propio de arena.
- Monitoreo en tiempo real con IA aplicada a las estimulaciones.
- Estandarización de diseños y uso intensivo de fractura simultánea.
Esta eficiencia es central para sostener la estrategia de crecimiento sin comprometer la estructura financiera.
La combinación que buscan los fondos
Vista apunta a mantener su apalancamiento por debajo de 1× hacia 2028, con un costo de deuda promedio de 6,7%.
Entre 2026 y 2028, proyecta un free cash flow acumulado de US$1.5 billones, lo que habilita:
- Buybacks.
- Dividendo creciente.
- Deleveraging.
- Nuevas adquisiciones selectivas dentro de la ventana petrolera de Vaca Muerta.
Para un inversor institucional, ese combo implica disciplina + crecimiento, el binomio que raramente aparece en simultáneo en Argentina.
El precio objetivo que mira la City
El informe fija un price objective de US$55,7 por ADR, con una recomendación BUY.
Con el ADR operando en torno a US$50,4, el potencial alcista inmediato es del 11%.
Sin embargo, si el mercado empieza a validar el escenario de producción hacia 2028/2030, y si el Brent se sostiene en la banda US$65–70, el upside podría extenderse más allá del target base.
El holding de Costantini apuesta firme sus acciones y ONs
En las últimas semanas, el holding financiero de Eduardo Costantini, one618, amplió su exposición a Vista, tanto en acciones como en Obligaciones Negociables (ONs).
Los precios actuales de las ONs —según los cierres informados— muestran rendimientos atractivos en dólares financieros:
- VSCVO: MEP 109,3 con TIR 7,5%.
- VSCTO: MEP 105,1 con TIR 7,47%.
En paralelo, el potencial de suba de la acción, tomando el target de Mariva contra un precio actual cercano a US$51, ronda el 10–12%, lo que refuerza el atractivo del combo renta fija + equity dentro de la misma compañía.
Para un holding acostumbrado a maximizar retornos en ciclos largos —como el de Costantini— Vista aparece como una jugada lógica por su baja deuda, caja creciente, exportaciones en alza y un sendero de valuación con espacio para seguir escalando.
Por qué Vista Energy vuelve a estar en el centro
Hay un dato que pesa más que el resto: Vista es de las pocas petroleras de la región cuyo crecimiento no depende de capital externo.
La capacidad de autofinanciar perforaciones, expandir infraestructura y sostener un programa de 80–90 pozos por año sin recurrir a endeudamiento masivo coloca a la compañía en un lugar único.
En un mercado argentino que todavía enfrenta restricciones, curvas cambiarias inciertas y volatilidad regulatoria, la combinación de:
Hace que Vista sea uno de los nombres predilectos de las mesas de trading.
Más contenidos en Urgente24
Provincias construyen autovías: Milei, 1er presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor
La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái