La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Esta miniserie de la plataforma de Netflix se convirtió en un acierto absoluto. Si bien no es de las más conocidas o buscadas por los usuarios, no podés dejar de mirar esta producción que sin duda te va a atrapar desde el primer momento. 6 episodios de una trama que vas a amar.
En esta miniserie de solo 6 episodios Netflix logra cautivar a todos y envolverte en una historia que te va a fascinar.
Las historias con personajes antagónicos y diferentes siempre son muy vistas. Esta es una de las series que tiene ese tipo de trama en donde los protagonistas son distintos pero se unen en un momento dado, terminan conociéndose y generan un vínculo inquebrantable.
Netflix tiene la miniserie Luna Park, la cual en solo 6 capítulos logra desentrañar un secreto familiar que separó a dos gemelas que crecieron en mundos totalmente opuestos y alejados: una de ellas en el circo y la otra con todos los lujos y comodidades.
Una vez que se cruzan en el camino de la otra, con una serie ambientada en Roma de los años sesenta, todo sale a la luz y la firmeza de esta familia se ve descolocada. Se trata de una miniserie agradable, ligera, con algunos momentos de drama y mucho aprendizaje.
De las mejores cosas a destacar son los paisajes y la fotografía de esta serie, donde Roma es el escenario principal en donde transcurre todo. Una miniserie que vas a ver en una sola tarde ya que es muy adictiva y te va a dejar con ganas de verla de principio a fin.
