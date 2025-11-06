A24 (Gustavo Scaglione), el único canal que crece mientras TN y C5N pierden aire

Gustavo Scaglione y la jugada detrás del crecimiento de A24

Detrás de esta movida también hay nombres importantes de gente poderosa. En noviembre de 2024, Gustavo Scaglione, empresario rosarino y dueño de La Capital y Radio 2, se sumó como accionista del Grupo América, comprándole la parte a Gabriel Hochbaum.

En paralelo, se metió en un conflicto millonario con Marcelo Tinelli (una deuda de unos 30 millones de dólares) y una acusación de una supuesta amenaza de muerte a la hija de Tinelli, Juanita. Pero fuera del escándalo, su desembarco estableció una nueva etapa dentro del grupo.

Este año, Scaglione trae de vuelta a Juan Cruz Ávila como CEO y accionista, una figura pesada en el negocio televisivo y que conoce el ADN de A24 desde adentro. Con ellos dos, Vila y Manzano buscan reforzar el canal en un contexto donde la política y los medios se entrelazan más que nunca, y donde tener una pantalla fuerte sigue siendo una herramienta de poder.

image La alianza de Gustavo Scaglione y Daniel Vila, con el regreso de Juan Cruz Ávila reordenan el poder dentro del Grupo América. A24 busca posicionarse como una tercera voz entre TN y C5N.

A24 se está convirtiendo en un espacio que no juega de lleno en ninguno de los bandos. Su discurso es tenso, directo y con figuras que se pelean entre sí en cámara, pero eso, curiosamente, le da autenticidad frente a un público que desconfía de todo. La estrategia podría ser el caos en un país donde la información se consume con sospecha.

Por eso, apartándonos del rating, lo que se juega acá es otra cosa: el lugar simbólico de un canal que traduce el hartazgo sin caer en el cinismo total, que busca hablarle a los que ya no se sienten representados por nadie.

Si ese camino se sigue endureciendo, A24 podría terminar siendo más que el "tercero en discordia": podría ser la bisagra del nuevo mapa mediático argentino.

