Mientras TN se aferra al liderazgo y C5N intenta no perder terreno, A24 viene creciendo callado pero firme, metiéndose en una pelea que nadie esperaba. Detrás de ese salto, Gustavo Scaglione (nuevo socio del Grupo América y tan polémico como ambicioso) empieza a mover fichas que podrían cambiar el mapa de los medios de noticias.
EL MEDIO DEL MEDIO QUE FUNCIONA
A24 (Gustavo Scaglione), el único canal que crece mientras TN y C5N pierden aire
A24 crece en silencio y ya incomoda a TN y C5N. ¿Qué hay detrás del canal que ahora impulsa Gustavo Scaglione? El rating no cuenta toda la historia.
Entre TN y C5N, A24 se mete en la grieta con su propio guion
A24 cerró octubre con 1.52 puntos de rating, según los datos de Kantar Ibope Media, quedando tercero después de TN (2.46) y C5N (2.10). Pero lo interesante acá no es la posición, es la tendencia: fue el único canal que creció respecto a septiembre, cuando había marcado 1.48. Y en un mercado donde todos cayeron, eso no es casualidad.
El canal del Grupo América, propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano, relanzó su programación a comienzos de año y lo hizo apostando fuerte. Con Luis Novaresio, Antonio Laje, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar, Marina Calabró, Nicolás Wiñazki y Santiago Fioritti, A24 se rearmó con un poco de periodismo clásico, y otro poco de opinión filosa y cierta dosis de show político que, guste o no, funciona.
Lo que se nota es que una parte del público está cansada del discurso repetido de TN y del tono militante de C5N. Y en ese medio aparece A24 con una propuesta más caótica, menos prolija, pero también más viva, más parecida a la "charla de café" que se puede dar en la calle o en las redes sociales. Como dijo un productor del canal en off, "los medios tradicionales perdieron el pulso de la calle", y ahí se resume un cambio de época.
En definitiva, A24 encontró un lugar que nadie estaba ocupando, el de la tercera voz en un sistema mediático tomado por la grieta, y ese lugar, por chico que parezca, empieza a pesar.
Gustavo Scaglione y la jugada detrás del crecimiento de A24
Detrás de esta movida también hay nombres importantes de gente poderosa. En noviembre de 2024, Gustavo Scaglione, empresario rosarino y dueño de La Capital y Radio 2, se sumó como accionista del Grupo América, comprándole la parte a Gabriel Hochbaum.
En paralelo, se metió en un conflicto millonario con Marcelo Tinelli (una deuda de unos 30 millones de dólares) y una acusación de una supuesta amenaza de muerte a la hija de Tinelli, Juanita. Pero fuera del escándalo, su desembarco estableció una nueva etapa dentro del grupo.
Este año, Scaglione trae de vuelta a Juan Cruz Ávila como CEO y accionista, una figura pesada en el negocio televisivo y que conoce el ADN de A24 desde adentro. Con ellos dos, Vila y Manzano buscan reforzar el canal en un contexto donde la política y los medios se entrelazan más que nunca, y donde tener una pantalla fuerte sigue siendo una herramienta de poder.
A24 se está convirtiendo en un espacio que no juega de lleno en ninguno de los bandos. Su discurso es tenso, directo y con figuras que se pelean entre sí en cámara, pero eso, curiosamente, le da autenticidad frente a un público que desconfía de todo. La estrategia podría ser el caos en un país donde la información se consume con sospecha.
Por eso, apartándonos del rating, lo que se juega acá es otra cosa: el lugar simbólico de un canal que traduce el hartazgo sin caer en el cinismo total, que busca hablarle a los que ya no se sienten representados por nadie.
Si ese camino se sigue endureciendo, A24 podría terminar siendo más que el "tercero en discordia": podría ser la bisagra del nuevo mapa mediático argentino.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal llegar al final del día
Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto
Sistema colapsado: En Tucumán se avecina un paro de transporte
Negociación abierta: Provincias esperan soluciones de Casa Rosada antes del 10D
Fábricas emblemáticas, en crisis: Electrolux no repunta y prolonga suspensiones, y Mabe cierra