La titular de la comisión de energía en diputados de la Nación recibió una negativa a pagar gastos por parte del apoderado de La Libertad Avanza de Rio Negro: pretendía Lorena Villaverde que el partido abonara por 2 carteles de papel en la ciudad de Cipoletti un total de $ 73 millones, según Wi Fi (A24).
ESCÁNDALO CON NARCO DIPUTADA
Acusaron en A24 a Lorena Villaverde por facturas de montos extravagantes en la campaña 2025
La legisladora patagónica de La Libertad Avanza que pasará de la cámara baja a la alta habría presentado gastos desmesurados por cartelería según A24.
Sin embargo, los apoderados de LLA cuando fueron a buscar el material publicitario se encontraron:
-que lo que se cotizó como tela era en realidad papel,
-las dimensiones de la propaganda eran mucho más pequeñas que las pautadas
-la factura estaba a nombre de un monotributista categoría A que ni siquiera tiene imprenta.
La factura estaba a nombre de un monotributista categoría A y la gente de Villaverde pedía un cobro urgente desde la provincia sureña.
La senadora electa fue detenida hace años en Estados Unidos tras comprobarle que había comprado un kilo de cocaína con la intención de revenderla en el mercado interno norteamericano. Le abrieron una causa y la mantuvieron detenida.
Todo ocurrió a pocas horas de los comicios parlamentarios
Cuando hubo negativas para abonar los US$ 50.000 por apenas dos piezas, la respuesta de Villaverde fue “deben pagar ya mismo porque es una orden que llega desde Buenos Aires”:
El chat entre el apoderado de LLA en Rio Negro, Roberto Zgaib, y la propia legisladora es escandaloso ya que los montos solicitados eran “impagables”.
La negativa fue terminante por todas las inconsistencias apuntadas.
Zgaib denunció:
El apoderado señaló que seguirá en LLA pese a su enojo con las autoridades, ya que " Villaverde no es la dueña del partido. Yo sigo con la gente que está alrededor mío acá en General Roca y en la provincia, aportando desde el lugar que pueda aportar”.