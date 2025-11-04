Acusaron en A24 a Lorena Villaverde por facturas de montos extravagantes en la campaña 2025

La factura estaba a nombre de un monotributista categoría A y la gente de Villaverde pedía un cobro urgente desde la provincia sureña.

La senadora electa fue detenida hace años en Estados Unidos tras comprobarle que había comprado un kilo de cocaína con la intención de revenderla en el mercado interno norteamericano. Le abrieron una causa y la mantuvieron detenida.

image Nuevamente A24 difundió investigaciones sobre Lorena Villaverde

Todo ocurrió a pocas horas de los comicios parlamentarios

Cuando hubo negativas para abonar los US$ 50.000 por apenas dos piezas, la respuesta de Villaverde fue “deben pagar ya mismo porque es una orden que llega desde Buenos Aires”:

El chat entre el apoderado de LLA en Rio Negro, Roberto Zgaib, y la propia legisladora es escandaloso ya que los montos solicitados eran “impagables”.

La negativa fue terminante por todas las inconsistencias apuntadas.

image Los carteles de la discordia, en la ciudad de Cipoletti

Zgaib denunció:

Estoy muy enojado porque me dieron 3 versiones distintas. Me dijeron que la factura había que pagarla porque lo ordenaba Buenos Aires, luego que la factura la tenía que pagar porque los candidatos habían pagado los trabajos y necesitaban recuperar la plata. Finalmente, Villaverde me dice que las facturas eran correctas y los trabajos estaban bien y que habían sido pagados por el partido. Estoy muy enojado porque me dieron 3 versiones distintas. Me dijeron que la factura había que pagarla porque lo ordenaba Buenos Aires, luego que la factura la tenía que pagar porque los candidatos habían pagado los trabajos y necesitaban recuperar la plata. Finalmente, Villaverde me dice que las facturas eran correctas y los trabajos estaban bien y que habían sido pagados por el partido.

El apoderado señaló que seguirá en LLA pese a su enojo con las autoridades, ya que " Villaverde no es la dueña del partido. Yo sigo con la gente que está alrededor mío acá en General Roca y en la provincia, aportando desde el lugar que pueda aportar”.