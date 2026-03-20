Ranking de felicidad: Los argentinos son más infelices ¿toda de Milei?

image La Argentina en el ranking de felicidad 2026 según la Universidad de Oxford y la consultora Gallup (Gráfico: worldhappiness.report)

El retroceso fue de dos posiciones con respecto al ranking de 2024, primer año de la gestión Milei.

El país se sigue manteniendo a mitad superior de la tabla mundial, sin mejoras en la cuestión de los ingresos ni en la de apoyo social. A la Argentina la superan en la región Uruguay, Brasil y El Salvador.

Pero en el factor de mayor incidencia que es el PBI per capita, el estudio aclaró que se toma en términos de paridad del poder adquisitivo ajustada a dólares internacionales constantes de 2017, según los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundia. Y en el caso de la salud, los datos son del 2021, cuando en Argentina todavía gravitaba la pandemia de covid.

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