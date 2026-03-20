WORLD HAPPINESS REPORT
Ranking de felicidad: Los argentinos son más infelices ¿toda de Milei?
En el ranking de felicidad de la Universidad de Oxford y la consultora Gallup la Argentina cayó al puesto 44 este año. La mayor incidencia fue en el ingreso.
Argentina y la felicidad
Acerca de cómo se realiza la medición, explican Oxford/GallupCada que cada año “realizamos modelos económicos para explicar las puntuaciones promedio de evaluación de la calidad de vida de los países utilizando seis variables. En conjunto, estas seis variables explican más de tres cuartas partes de la variación en las puntuaciones nacionales de evaluación de la calidad de vida entre países y años”.
Las variables son Apoyo social (familiares o amigos con los que se puede contar en caso de necesidad o ayuda); PIB per cápita (en términos de paridad del poder adquisitivo ajustada a dólares internacionales constantes de 2017, según los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial); Esperanza de vida saludable (Basado en datos del Observatorio Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Los datos más recientes corresponden a 2021); Libertad (Satisfacción con la libertad para elegir o desarrollar la vida); Generosidad (actos de beneficencia) y Percepciones de corrupción.
El factor PBI per cápita es el de mayor incidencia en la medición de felicidad de la Argentina –en cada país es diferente- con una implicancia del 26%, 2 puntos porcentuales por arriba de “apoyo social” con el 24%.
Infelicidad y gestión Milei
La Argentina cayó este año al puesto 44 en el ranking mundial de felicidad -que lidera Finlandia- obteniendo un puntaje de 6,430 sobre 10.
El retroceso fue de dos posiciones con respecto al ranking de 2024, primer año de la gestión Milei.
El país se sigue manteniendo a mitad superior de la tabla mundial, sin mejoras en la cuestión de los ingresos ni en la de apoyo social. A la Argentina la superan en la región Uruguay, Brasil y El Salvador.
Pero en el factor de mayor incidencia que es el PBI per capita, el estudio aclaró que se toma en términos de paridad del poder adquisitivo ajustada a dólares internacionales constantes de 2017, según los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundia. Y en el caso de la salud, los datos son del 2021, cuando en Argentina todavía gravitaba la pandemia de covid.
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