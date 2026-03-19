"Es increíble que esos caraduras que dejaron la inflación mayorista en 54% mensual, que anualizado daba 17.000%, vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", exclamó el presidente Javier Milei al referirse a los precios mayoristas.
NO HUBO RECORRIDA URBANA
"Mandriles, caraduras, cavernícolas y salvajes": un Milei en llamas cargó contra opositores en Tucumán
Javier Milei cerró el Foro Económico del NOA en San Miguel de Tucumán, antes de viajar a Hungría para reunirse con el presidente Víctor Orbán
Milei cuestionó a "los cavernícolas", " los mandriles" y los keynesianos por fomentar el consumo en lugar del ahorro.
Sobre Adam Smith (el 18/3 se cumplieron 250 años de su publicación La Riqueza de las Naciones) destacó la idea de la "noción de moral como política de Estado".
" Hacemos economía para que la gente esté mejor. Leemos libros para que la gente esté mejor", sostuvo el jefe de Estado.
En el Hotel Hilton Garden Inn del Jardín de la República agregó:
"Adam Smith era un fanático intenso de Newton. Pensaba en los datos y le encantaban los números".
El empleo en el futuro nacional
Milei destacó que “la película Home Argentum trata sobre el empleo. El que la hizo la vio", señalando una de las escenas particulares del filme protagonizado por Guillermo Francella.
La visita de Milei a la provincia se dio en medio de un contexto hostil después del ataque (un fuerte golpe craneal) que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, por parte de Marcelo Segura, un referente del Partido Justicialista local.
De todas maneras, fue recibido en el aeropuerto local por el gobernador Osvaldo Jaldo, de origen justicialista.