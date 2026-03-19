"Mandriles, caraduras, cavernícolas y salvajes": un Milei en llamas cargó contra opositores en Tucumán

En el Hotel Hilton Garden Inn del Jardín de la República agregó:

"Adam Smith era un fanático intenso de Newton. Pensaba en los datos y le encantaban los números".

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Participó de un foro económico.



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El empleo en el futuro nacional

Milei destacó que “la película Home Argentum trata sobre el empleo. El que la hizo la vio", señalando una de las escenas particulares del filme protagonizado por Guillermo Francella.

La visita de Milei a la provincia se dio en medio de un contexto hostil después del ataque (un fuerte golpe craneal) que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, por parte de Marcelo Segura, un referente del Partido Justicialista local.

De todas maneras, fue recibido en el aeropuerto local por el gobernador Osvaldo Jaldo, de origen justicialista.

image Javier Milei con Osvaldo Jaldo en Tucumán

Llegó a la capital provincial con una agenda apretada por su viaje a Hungría que ocurrirá en la misma noche. El Jefe de Estado decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre "El Tour de la Gratitud" como hiciera semanas atrás en la ciudad de Córdoba. Llegó a la capital provincial con una agenda apretada por su viaje a Hungría que ocurrirá en la misma noche. El Jefe de Estado decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre "El Tour de la Gratitud" como hiciera semanas atrás en la ciudad de Córdoba.