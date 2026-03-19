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NO HUBO RECORRIDA URBANA

"Mandriles, caraduras, cavernícolas y salvajes": un Milei en llamas cargó contra opositores en Tucumán

Javier Milei cerró el Foro Económico del NOA en San Miguel de Tucumán, antes de viajar a Hungría para reunirse con el presidente Víctor Orbán

19 de marzo de 2026 - 22:57
Javier Milei en Tucumán

Javier Milei en Tucumán

"Es increíble que esos caraduras que dejaron la inflación mayorista en 54% mensual, que anualizado daba 17.000%, vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", exclamó el presidente Javier Milei al referirse a los precios mayoristas.

Milei cuestionó a "los cavernícolas", " los mandriles" y los keynesianos por fomentar el consumo en lugar del ahorro.

Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico. Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI. Fomentar el consumo, en detrimento del ahorro lo que hace es reventar el crecimiento económico. Por eso estos salvajes nos dejaron 15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI.

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Sobre Adam Smith (el 18/3 se cumplieron 250 años de su publicación La Riqueza de las Naciones) destacó la idea de la "noción de moral como política de Estado".

" Hacemos economía para que la gente esté mejor. Leemos libros para que la gente esté mejor", sostuvo el jefe de Estado.

En el Hotel Hilton Garden Inn del Jardín de la República agregó:

"Adam Smith era un fanático intenso de Newton. Pensaba en los datos y le encantaban los números".

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El empleo en el futuro nacional

Milei destacó que “la película Home Argentum trata sobre el empleo. El que la hizo la vio", señalando una de las escenas particulares del filme protagonizado por Guillermo Francella.

La visita de Milei a la provincia se dio en medio de un contexto hostil después del ataque (un fuerte golpe craneal) que sufrió el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, por parte de Marcelo Segura, un referente del Partido Justicialista local.

De todas maneras, fue recibido en el aeropuerto local por el gobernador Osvaldo Jaldo, de origen justicialista.

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Javier Milei con Osvaldo Jaldo en Tucum&aacute;n

Javier Milei con Osvaldo Jaldo en Tucumán

Llegó a la capital provincial con una agenda apretada por su viaje a Hungría que ocurrirá en la misma noche. El Jefe de Estado decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre "El Tour de la Gratitud" como hiciera semanas atrás en la ciudad de Córdoba. Llegó a la capital provincial con una agenda apretada por su viaje a Hungría que ocurrirá en la misma noche. El Jefe de Estado decidió suspender saludos con la gente y la recorrida de nombre "El Tour de la Gratitud" como hiciera semanas atrás en la ciudad de Córdoba.

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