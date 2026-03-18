En medio de la creciente presión política por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y las repercusiones por los viajes oficiales, el presidente Javier Milei volverá a salir del país: este viernes partirá rumbo a Hungría para participar de un foro internacional impulsado por el primer ministro Viktor Orban.
EL PRESIDENTE JUNTA MILLAS
Javier Milei no frena: Siguen los vuelos, ahora de Tucumán a Hungría
Javier Milei volará el viernes a Tucumán, saludará a sus fans y agradecerá el apoyo. Luego despegará hacia Hungría, donde participará en un foro de CPAC con Viktor Orbán.
El mandatario asistirá el sábado a una nueva cumbre de la CPAC, el espacio global que reúne a líderes conservadores alineados con el ala más dura del espectro político internacional.
La nueva escala internacional se da en un contexto sensible: será el cuarto país que Milei pisa en poco más de una semana, tras sus recientes visitas a Estados Unidos, Chile y España. La seguidilla de viajes alimenta cuestionamientos en medio del ruido político interno.
Sintonía con Orban y el eje conservador
El vínculo entre Milei y Orbán no es nuevo. Ambos ya coincidieron en febrero en Washington, durante un encuentro del denominado Consejo de la Paz, promovido por el expresidente Donald Trump.
En aquel momento incluso, protagonizó una escena distendida que se viralizó: abrazos, risas y canciones de Elvis Presley, bajo la mirada del titular de la FIFA, Gianni Infantino.
La cumbre se realizó en el Instituto de la Paz y reunió a mandatarios de 27 países alineados con la Casa Blanca, en una clara señal de consolidación de un eje conservador global.
Gira sin pausa con ruido interno
Tras su paso por USA y Europa en febrero, Milei volvió al país el último fin de semana luego de otra gira por Estados Unidos, Chile y España. Ahora suma Hungría en un viaje que, según fuentes oficiales, será breve.
Antes de partir, el Presidente tiene prevista una escala en Tucumán, donde encabezará una actividad del denominado “Tour de la Gratitud”, con el que el oficialismo busca capitalizar el respaldo electoral.
Frente interno sigue siendo complejo.
El caso $LIBRA continúa generando impacto político: nuevas revelaciones ponen en duda la versión oficial sobre el rol del mandatario en la gestación, lanzamiento y caída del activo digital.
Así, mientras refuerza su agenda internacional y su alineamiento con líderes del conservadurismo global, Milei enfrenta en paralelo una creciente presión doméstica que amenaza con escalar.
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