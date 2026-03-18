Javier Milei no frena: Siguen los vuelos, ahora de Tucumán a Hungría

La cumbre se realizó en el Instituto de la Paz y reunió a mandatarios de 27 países alineados con la Casa Blanca, en una clara señal de consolidación de un eje conservador global.

Milei CPAC Paraguay. Javier Milei, esta vez, participa del foro de CPAC en Hungría

Gira sin pausa con ruido interno

Tras su paso por USA y Europa en febrero, Milei volvió al país el último fin de semana luego de otra gira por Estados Unidos, Chile y España. Ahora suma Hungría en un viaje que, según fuentes oficiales, será breve.

Antes de partir, el Presidente tiene prevista una escala en Tucumán, donde encabezará una actividad del denominado “Tour de la Gratitud”, con el que el oficialismo busca capitalizar el respaldo electoral.

Frente interno sigue siendo complejo.

El caso $LIBRA continúa generando impacto político: nuevas revelaciones ponen en duda la versión oficial sobre el rol del mandatario en la gestación, lanzamiento y caída del activo digital.

Así, mientras refuerza su agenda internacional y su alineamiento con líderes del conservadurismo global, Milei enfrenta en paralelo una creciente presión doméstica que amenaza con escalar.

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