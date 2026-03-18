Irán acusó a Javier Milei de atacarlos para desviar el foco "de sus fracasos económicos y casos de corrupción"

image Zahra Ershadi, Asesora del Ministro y Directora General para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán

La asesora afirmó:

El apoyo descarado del Presidente de Argentina a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales de este país y conllevará la responsabilidad internacional de Argentina. El apoyo descarado del Presidente de Argentina a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales de este país y conllevará la responsabilidad internacional de Argentina.

Los países se posicionan sobre el conflicto

La respuesta de Irán a las declaraciones de Javier Milei no pasan desapercibidas en un contexto en el que los diferentes países están tomando posiciones con respecto al conflicto en Oriente Medio. En los últimos días, los países más fuertes de la Unión Europea confirmaron que no participarán de la guerra.

Milei en la ceremonia de conmemoración del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires

Ayer, 17/03, el presidente Milei y parte de su gabinete asistieron al acto en memoria de las víctimas del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. Allí volvió a apuntar contra Irán. Dentro de sus menciones, dijo:

[El atentado a la embajada] Fue un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos. Se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad. Israel encarga los valores de la libertad y la resiliencia. [El atentado a la embajada] Fue un ataque cobarde del enemigo iraní que dejó un saldo de 29 muertos. Se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad. Israel encarga los valores de la libertad y la resiliencia.

Con respecto al actual conflicto en Oriente Medio, expresó:

Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní. Una tiranía que no solo mantiene cautiva a su población, sino que sembró el terror durante décadas alrededor del mundo. Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní. Una tiranía que no solo mantiene cautiva a su población, sino que sembró el terror durante décadas alrededor del mundo.

De esta manera, la tensión diplomática entre el gobierno de Argentina y el de Irán aumenta a medida que el conflicto en Oriente Medio se recrudece.

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