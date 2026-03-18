PRIMERA RESPUESTA OFICIAL
Irán acusó a Javier Milei de atacarlos para desviar el foco "de sus fracasos económicos y casos de corrupción"
El gobierno de Irán condenó las declaraciones "insultantes, hostiles y antiiraníes" de Javier Milei y su "apoyo descarado" a Israel y Estados Unidos.
De acuerdo con un comunicado diplomático interno, Zahra Ershadi, Asesora del Ministro y Directora General para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, condenó enérgicamente las declaraciones "insultantes, hostiles y antiiraníes" de Javier Milei, "así como su alineación con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión contra la República Islámica de Irán".
Ershadi exclamó:
El comunicado agrega: Ershadi consideró que estas posturas reflejan la falta de comprensión por parte del Presidente de Argentina sobre la importancia y el estatus de los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el principio de la prohibición del uso de la fuerza.
La asesora afirmó:
Los países se posicionan sobre el conflicto
La respuesta de Irán a las declaraciones de Javier Milei no pasan desapercibidas en un contexto en el que los diferentes países están tomando posiciones con respecto al conflicto en Oriente Medio. En los últimos días, los países más fuertes de la Unión Europea confirmaron que no participarán de la guerra.
Milei en la ceremonia de conmemoración del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires
Ayer, 17/03, el presidente Milei y parte de su gabinete asistieron al acto en memoria de las víctimas del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. Allí volvió a apuntar contra Irán. Dentro de sus menciones, dijo:
Con respecto al actual conflicto en Oriente Medio, expresó:
De esta manera, la tensión diplomática entre el gobierno de Argentina y el de Irán aumenta a medida que el conflicto en Oriente Medio se recrudece.
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