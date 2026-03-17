En tiempos de guerra, Javier Milei cruza "la línea roja"

En medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de Estados Unidos para tratar de lograr una solución, Javier Milei ratificará su alineamiento geopolítico al participar del acto por el atentado a la Embajada de Israel, el segundo más grande que sufrió la Argentina en su historia, sólo por detrás del de la AMIA.

El mandatario nacional, que se declaró a sí mismo como el Jefe de Estado "más sionista del mundo", volverá a asistir a esta ceremonia que se hace cada año y que esta vez comenzará a las 14.30 en la esquina de las calles Suipacha y Arroyo, en el barrio porteño de Retiro.

La participación de Milei en el homenaje refleja la línea de política exterior que el mandatario viene sosteniendo desde su llegada a la Casa Rosada. El presidente se ha definido públicamente como uno de los principales aliados de Israel en el escenario internacional y ha reiterado su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

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Este acto se suma a una serie de acciones que consolidan el vínculo de Milei con el Estado hebreo, que incluyó giras oficiales y encuentros con el primer ministro Benjamín Netanyahu, marcando uno de los ejes más consistentes de su política exterior.

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