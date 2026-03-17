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En tiempos de guerra, Javier Milei cruza "la línea roja"

El libertario participa del acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel.&nbsp;

El libertario participa del acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel. 

El libertario participa del acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel.&nbsp;

El libertario participa del acto por el aniversario del atentado a la embajada de Israel. 

Javier Milei eleva la tensión en medio de la guerra de Medio Oriente. El Presidente reafirma su posicionamiento contra Irán pese a las amenazas.

17 de marzo de 2026 - 10:12
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En medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de Estados Unidos para tratar de lograr una solución, Javier Milei ratificará su alineamiento geopolítico al participar del acto por el atentado a la Embajada de Israel, el segundo más grande que sufrió la Argentina en su historia, sólo por detrás del de la AMIA.

La participación de Milei en el homenaje refleja la línea de política exterior que el mandatario viene sosteniendo desde su llegada a la Casa Rosada. El presidente se ha definido públicamente como uno de los principales aliados de Israel en el escenario internacional y ha reiterado su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

Este acto se suma a una serie de acciones que consolidan el vínculo de Milei con el Estado hebreo, que incluyó giras oficiales y encuentros con el primer ministro Benjamín Netanyahu, marcando uno de los ejes más consistentes de su política exterior.

Así, el homenaje por la Embajada no solo volverá a poner en primer plano la memoria de uno de los atentados más graves de la historia argentina, sino también el posicionamiento internacional del Gobierno de Milei, que en plena crisis regional busca dejar en claro de qué lado se ubica.

La tensión geopolítica entre Buenos Aires y Teherán ha escalado a un nivel crítico. El gobierno de Irán acusó formalmente al presidente argentino de cruzar una "línea roja imperdonable", luego de que Milei calificara a la República Islámica como un "enemigo" del país.

En paralelo, Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa Cuadernos y La Cámpora marcha en su apoyo.

Embed - TOCF N°7 - Causa Fernández

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Pausa política: Según el SMN, este martes llega el alivio

Luego de una de las jornadas más calurosas del primer trimestre de 2026, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir tormentas importantes de acuerdo con el vaticinio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El día martes 17 de marzo la ciudad tendrá un cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas desde la mañana y hasta la noche.

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La Libertad Avanza y ¿Argentina retrocede?

El consumo en Argentina registró en febrero de 2026 una caída del 1,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos de una universidad privada porteña.

Es el tercer mes consecutivo de contracción interanual, lo que arroja una baja acumulada del 1,7 por ciento para el primer bimestre del año. A pesar de esta tendencia anual, el indicador presentó una suba del 1,1 por ciento en la medición mensual respecto a enero.

La baja en el consumo se reflejó en indicadores específicos como la recaudación del IVA, que cayó un 3,5 por ciento interanual en febrero al descontar el efecto de los precios.

Asimismo, el patentamiento de automóviles registró una disminución del 3,4 por ciento respecto al año previo, mientras que el consumo de carne vacuna en enero mostró un descenso del 14,7 interanual.

Los datos corresponden al Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), que publicó la Agencia Noticias Argentinas.

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Plano internacional: Crisis energética en Cuba

Cuba llevaba 15 horas sin energía eléctrica cuando la web independiente 14ymedio.com/ reportó el alerta en la localidad Matanzas, con las fuerzas de seguridad investigando quién había pintado la palabra 'Comunismo' con una esvástica nazi. El régimen vela por las formas y los rituales, que ya resultan macabros cuando se los confronta con la realidad.

Vamos al texto de 14ymedio.com/, con firma de Pablo Padilla Cruz:

Matanzas/La "Ciudad de los Puentes" no duerme, pero no por el bullicio de su vida cultural o el vaivén de sus ríos, sino por el peso de un operativo de seguridad que delata una vulnerabilidad institucional sin precedentes. Tras la aparición de un cartel en la céntrica Playa del Tenis —donde la palabra "Comunismo" fue entrelazada con una esvástica nazi—, el aparato represivo en Matanzas ha entrado en estado de máxima alerta, revelando que, para el régimen, un bote de pintura es hoy más peligroso que un arma.

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En tiempos de guerra, Milei cruza "la línea roja"

El diario oficialista del régimen iraní, el Tehran Times, le dedica unas duras palabras al presidente argentino Javier Milei, a quien le advierte que ha cruzado “una línea roja imperdonable” tras declarar que la República Islámica es “enemiga de Argentina”, en un contexto signado por la escalada en Medio Oriente debido a la guerra en Irán.

La advertencia del régimen iraní fue publicada en la editorial del diario Tehran Times, que se define como “la voz de la Revolución Islámica”, y elcual está conectado a estructuras del gobierno teocrático como el Mehr News Agency, una agencia considerada semi-oficial y cercana al poder religioso-político iraní.

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Ahora hay que pensar en 2027

Por Edgar Mainhard en U24:

"(...) Desde lo estrictamente político, CFK (Cristina Fernández de Kirchner) es el pasado. Pero Javier Milei no puede aceptarlo porque la precisa para 2027: él cree que puede recuperar una parte de su público 2023 'resucitando' a 'los Kukas'. Milei evalúa que ya no corre el riesgo que enfrentó Mauricio Macri, quien utilizó a CFK para construir su triunfo 2017 pero fue castigado por ella en 2019 aunque al precio -culpa de que José Manuel De la Sota había fallecido- fue incorporar a Alberto Fernández, con quien todo terminó mal.

Sin embargo, en 2026 CFK ya está tobillera electrónica y con posibles más condenas por delante. Milei puede caminar sobre seguro y CFK y La Cámpora se prestan a ese abuso

  • o porque no comprendieron que el 2019 es irrepetible para ellos,
  • o porque la melancolía les resulta placentera.

En cualquier caso, CFK es un 'tapón' para que el peronismo pueda reconstruir sus ideas y su dirigencia, que obviamente no puede resultar la que aparece en la superficie (...).

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Mayra Mendoza: "Si Cristina estuviese libre, la Argentina sería otra"

Luego de la declaración de la exvicepresidenta en Comodoro Py, la intendenta de Quilmes dialogó con la prensa.

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Soja y dólares, otra preocupación para el Gobierno

El precio de la soja, en ascenso en los últimos días, retrocedió fuertemente US$25 en momentos en que inicia la cosecha gruesa y hay dudas sobre el desarrollo de la relación entre Donald Trump y China. Mientras tanto, las reservas del Banco Central cayeron US$871 millones, su mayor baja en un mes y medio.

Si bien el precio de la Soja cayó de US$ 450 a US$ 424 por tonelada este lunes (16/3) en Chicago, venía de días de ascenso por el conflicto en Medio Oriente.

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CFK: "Estoy cumpliendo una injusta condena"

Al inicio de su testimonio, la exjefa de Estado apuntó: "Hay jueces que no son imparciales, estamos en una causa donde el juez, Claudio Bonadio (fallecido en 2020) y el fiscal, Carlos Stornelli, son mafiosos". "Hubo prácticas mafiosas de jueces y fiscales para apretar funcionarios", insistió, en alusión a supuestas maniobras para que testigos declararan en su contra.

En la misma dirección, aseguró: "Desde el 6 de noviembre me tocó, hasta que me enfermé, escuchar que había recibido 204 hechos de coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, de quién? Además, ¿dónde está esa plata?. Me dieron vuelta, me allanaron, me rompieron la casa de El Calafate. ¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? ¿Qué es eso de que me robé un PBI? Si yo tuviera toda esa plata, no estaría acá".

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La Argentina hizo oficial su salida de la OMS

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La plaza financiera argentina atraviesa una nueva etapa de volatilidad

Las acciones y los bonos soberanos registraron caídas en las últimas ruedas, mientras que el riesgo país volvió a escalar hasta los 601 puntos básicos (+17pb), nuevo récord en meses, que por primera vez supera los 600 puntos en 2026.

En la última jornada, el índice bursátil S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedió alrededor de 1,4%, prolongando una racha negativa que ya acumula varias ruedas consecutivas. La debilidad del mercado accionario se combinó con nuevas bajas en los bonos soberanos en dólares, lo que empujó al alza el indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan, que superó nuevamente el umbral de los 600 puntos básicos, el valor más alto en aproximadamente tres meses.

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Causa Cuadernos: CFK declara en Comodoro Py

Cristina Kirchner declara este martes en Comodoro Py, en el marco de la denominada causa Cuadernos, luego de que se estableciera la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio. La convocatoria a los tribunales federales -que va en paralelo con una marcha de apoyo impulsada desde el kirchnerismo- se activó tras la resolución que rechazó el pedido de nulidad planteado por su defensa y por la de otros imputados.

A las 8:40, la líder peronista salió de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario por otro expediente -la causa Vialidad- y fue ovacionada y alentada por sus seguidores, que habían comenzado más temprano la vigilia. La exvicepresidenta saludó algunos segundos antes de subirse al auto para ser llevada a la sede judicial.

Por su parte, sectores del kirchnerismo convocaron manifestaciones de apoyo y desde muy temprano hacían vigilia en Constitución.

Además de la dos veces jefa de Estado, están citados para esta fase De Vido y otros protagonistas de relevancia, como exfuncionarios y empresarios vinculados al caso, que reúne más de 500 hechos imputados, 87 acusados y la declaración prevista de alrededor de 400 testigos.

"No es casualidad el desprestigio de la Justicia", señaló y consideró: "Me parece un gran disparate esta causa".

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Día 18 de guerra: Israel afirma haber matado a Ali Larijani y a Gholam Reza Soleimani

De confirmarse, los asesinatos de Gholam Reza Soleimani y Ari Larijani serían los de mayor nivel en la guerra desde que comenzó esta ola de ataques conjuntos entre USA e Israel y mataron al ex líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a varios miembros de su familia el 28/02.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (valga la redundancia), declaró que Ali Larijani , secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, había muerto en un ataque israelí, si bien Irán aún no se ha pronunciado ni ha confirmado la noticia.

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Presidente, los argentinos no son sionistas

Javier Milei afirmó que él es "el Presidente más sionista del mundo", bravata inútil que sólo podría festejar una Lilia Lemoine o similar. El problema es que los argentinos no son sionistas -la mayoría, muy probablemente, no tenga ni idea de qué significa- y están en contra del conflicto de USA e Israel contra Irán, que respalda Milei. Corolario: El Presidente no representa a los representados.

La encuesta de Zuban Córdoba expone al Presidente: sus manifestaciones corren por su cuenta pero los argentinos van por otro lado. A medida que este comportamiento se traslade a otros temas, su anhelada reelección comenzará a entrar en 'Zona de Peligro'.

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Javier Milei reafirma su posicionamiento contra Irán

En un gesto que profundiza su alineamiento geopolítico, el presidente Javier Milei asistirá este martes al acto central en conmemoración del atentado a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992. La ceremonia, que se realizará bajo el lema “La primera vez no se olvida”, tendrá lugar a las 14:30 en la intersección de las calles Arroyo y Suipacha, sitio donde se erigía la sede diplomática antes de su destrucción.

La participación del mandatario no es un hecho menor en términos históricos, ya que en 2024 se convirtió en el primer jefe de Estado en asistir a este homenaje en más de dos décadas. Tras ausentarse en 2025 por problemas de agenda, Milei regresa al lugar del ataque en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente y tras haber reafirmado su postura como el líder “más sionista del mundo”.

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