En tiempos de guerra, Javier Milei cruza "la línea roja"

En medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de Estados Unidos para tratar de lograr una solución, Javier Milei ratificará su alineamiento geopolítico al participar del acto por el atentado a la Embajada de Israel, el segundo más grande que sufrió la Argentina en su historia, sólo por detrás del de la AMIA.
Pausa política: Según el SMN, este martes llega el alivio
Luego de una de las jornadas más calurosas del primer trimestre de 2026, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir tormentas importantes de acuerdo con el vaticinio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El día martes 17 de marzo la ciudad tendrá un cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas desde la mañana y hasta la noche.
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