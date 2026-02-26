ESCÁNDALO
Explotó Flybondi: extrabajador denunció crisis laboral y prendió fuego a la empresa
La aerolínea lowcost Flybondi está teniendo denuncias reiteradas por demoras y cancelaciones. Además, un extrabajador habló de crisis laboral.
La aerolínea, que ya tiene una muy mala fama gracias a la reprogramación y cancelación repetida de sus vuelos a distintos destinos del país y el exterior, está en el centro de la escena nuevamente y esta vez por los dichos de un extrabajador de la empresa. El mismo denunció una fuerte crisis laboral y varios problemas desde que comenzó a trabajar en la compañía.
Escándalo en Flybondi: la denuncia de un extrabajador
Este tripulante de cabina, que fue exjefe de ese sector en la aerolínea Flybondi, se refirió a la intensa crisis que vivió en la empresa. Si bien son de público conocimiento los problemas operativos que tiene la compañía aérea -por la cancelación y demoras de sus vuelos- ahora se suma un nuevo capítulo.
Este extrabajador habló de estrés extremo, sanciones oficiales y hasta un conflicto judicial que fue sacado a la luz por el usuario de X G-Dogg. El mismo comenzó a trabajar en la empresa en 2018 y si bien al principio el contexto "era complejo pero manejable", las cosas empeoraron en 2024 gracias a las demoras y cancelaciones que empezaron a ocurrir.
Ese año hubo 1991 vuelos programados, de los cuales 384 fueron cancelados y 700 reprogramados. A partir de ese momento las tensiones comenzaron a aumentar y el contexto laboral fue cada vez peor. Pero eso no fue todo, porque las cosas explotaron cuando este extrabajador quiso tomar licencia por enfermedad profesional.
Según él, las cancelaciones y problemas en la aerolínea derivaron en agresión verbal y también física por parte de los pasajeros hacia los trabajadores. El estrés fue total y también la tensión el el trabajo. Por esa razón tuvo un ataque de pánico en 2025 en Aeroparque y las cosas empeoraron: la empresa no quiso hacerse cargo de este problema y comenzó todo un ida y vuelta judicial. En agosto envió un telegrama "considerándose despedido" por negativa a reconocer la enfermedad como profesional y diferencias salariales.
Flybondi perdió la confianza
Si bien en un momento la aerolínea era muy elegida por los viajeros para realizar vuelos nacionales a un precio mucho más bajo, lo cierto es que el estrés por las cancelaciones o reprogramaciones es tal que muchos prefieren abonar la diferencia y viajar con otras compañías como JetSmart o Aerolíneas Argentinas.
El escándalo con Flybondi no solo es de las puertas para afuera y lo que se ve en redes sociales cuando cancelan sus vuelos, sino también dentro con los trabajadores y con las políticas que la misma empresa promueve para ser noticia pero de una manera errónea.
