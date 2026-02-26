Explotó Flybondi: extrabajador denunció crisis laboral y prendió fuego a la empresa

Según él, las cancelaciones y problemas en la aerolínea derivaron en agresión verbal y también física por parte de los pasajeros hacia los trabajadores. El estrés fue total y también la tensión el el trabajo. Por esa razón tuvo un ataque de pánico en 2025 en Aeroparque y las cosas empeoraron: la empresa no quiso hacerse cargo de este problema y comenzó todo un ida y vuelta judicial. En agosto envió un telegrama "considerándose despedido" por negativa a reconocer la enfermedad como profesional y diferencias salariales.

Flybondi perdió la confianza

Si bien en un momento la aerolínea era muy elegida por los viajeros para realizar vuelos nacionales a un precio mucho más bajo, lo cierto es que el estrés por las cancelaciones o reprogramaciones es tal que muchos prefieren abonar la diferencia y viajar con otras compañías como JetSmart o Aerolíneas Argentinas.

El escándalo con Flybondi no solo es de las puertas para afuera y lo que se ve en redes sociales cuando cancelan sus vuelos, sino también dentro con los trabajadores y con las políticas que la misma empresa promueve para ser noticia pero de una manera errónea.

---------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Arrancaron los paros de los controladores aéreos y afectan a los vuelos de todo el país

Supermercado Vea envuelto en el escándalo: El portón del horror y la millonaria demanda que perdió

ARCA confirmó la noticia con el monotributo que impactó a todos: "Ilegal"

Atención monotributistas: ARCA te multa con más de $400.000 si hacés esto