Arrancaron los paros de los controladores aéreos y afectan a los vuelos de todo el país

Pero las aeronaves que ya estén en vuelo hacia su destino no se verán afectadas en su aterrizaje por las medidas de fuerza.

El cronograma de paros incluye distintas restricciones: jueves 26 de febrero de 15 a 18; viernes 27 de 19 a 22; sábado 28 para aviación privada de 13 a 16; domingo 1 para vuelos nacionales de 9 a 12; y lunes 2 para toda la aviación de 5 a 8.

Los reclamos de Atepsa

El sindicato de controladores aéreos mantiene un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), por salarios y condiciones laborales.

image

Además, hay denuncias por incumplimientos del convenio colectivo de trabajo.

En cuanto a los sueldos, en agosto de 2025 hubo un aumento del 15% que desactivó temporalmente las protestas, pero luego volvieron las asambleas y la intervención oficial

Según Atepsa, ya pasaron alrededor de 20 días desde que finalizó la conciliación sin avances en la negociación y por lo tanto decidieron retomar las medidas de fuerza escalonadas.

El lunes 23/2 Julián Gaday, vocero de Atepsa, había confirmado los paros que coinciden con el recambio turístico: “Los paros están confirmados con la misma modalidad de siempre, ya pasamos una conciliación obligatoria donde no vimos ánimo de conciliar de la empresa. Veinte días después de la conciliación hubo llamadas y reuniones, pero no se llegó a ningún tipo de acuerdo”.

Consultado en Radio Mitre sobre los reclamos, el vocero explicó que además de los planteos salarias hay pedidos "por incumplimiento de la empresa del acuerdo anterior donde se comprometieron a reincorporar compañeros y rever cuestiones de convenio colectivo de trabajo, como los viáticos”.

“Un 30% de los controladores aéreos tienen que tener otro trabajo para poder llegar a fin de mes y a nadie le gustaría saber que esos controladores están trabajando con pocas horas de descanso, comprometiendo a la seguridad”, concluyó.

Por último, las aerolíneas recomiendan a los usuarios consultar el estado del vuelo antes de viajar y presentarse con anticipación en el aeropuerto, ya que puede haber demoras y cambios de último momento.

