Bombazo en River: El Millonario va por un delantero tras la salida de Gallardo

En el programa de Gabriel Anello, Filippini lanzó: “El primer refuerzo ya lo está buscando River sin técnico. Es Rodrigo Castillo, jugador de Lanús”.

Luego, el conductor fue más allá: “El nueve que va a ir a buscar River para esta nueva era es Rodrigo Castillo”.

image

Tres cuestiones a tener en cuenta:

Lanús tazó al jugador en 10 millones de dólares.

Cuando fue consultado por la posibilidad de jugar nuevamente en el Millonario, el delantero respondió: “Nunca se sabe, se puede volver”.

El Millonario aún tiene dinero para gastar y cupos disponibles en el actual mercado de pases.

Último partido del Muñeco en River

El último partido de Marcelo Gallardo en River Plate será este jueves 26 de febrero, cuando el equipo reciba a Banfield en el estadio Monumental desde las 19:15, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Más allá de la ovación que seguramente recibirá el entrenador por parte de los hinchas, también será interesante observar cómo reaccionan los más de 80 mil espectadores ante los futbolistas.

Todo indica que el elegido para reemplazar a Gallardo sería Eduardo Coudet, aunque todavía restan resolver algunas cuestiones formales.

Según trascendió, ya existen conversaciones informales, pero se esperaría a que pase el encuentro del jueves para avanzar con una propuesta formal.

